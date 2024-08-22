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У Німеччині зафіксували дрони над індустріальним парком та АЕС, підозрюють Росію, - Bild

АЕС у Брунсбюттелі

Над найбільшим індустріальним парком у Шлезвіг-Гольштайні (Німеччина)та над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

Правоохоронці припускають, що до цього може бути причетна Росія, передає таблоїд Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Повідомляється, що поліція і прокуратура були приведені в готовність через можливу загрозу, пов'язану з ворожим об'єктом – ймовірно, військовим безпілотником, який може бути пов'язаний з Росією.

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Останніми днями кілька безпілотників було також помічено в районі виведеної з експлуатації атомної електростанції та терміналу зрідженого природного газу в місті Брунсбюттель, пишуть журналісти.

Прокуратура Фленсбурга проводить розслідування щодо можливої шпигунської діяльності з метою саботажу. Згідно з інформацією Bild, ці безпілотники можуть бути пов'язані з російськими агентами та, ймовірно, були запущені з цивільних суден у Північному морі.

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Нагадаємо, 14 серпня 2024 року Spiegel писало, що у казармах німецької армії в Кельн-Вані нібито була вчинена диверсія, пов’язана із забрудненням питної води. Того самого дня газета Süddeutsche Zeitung повідомила про ще одне звернення про ймовірний акт саботажу, пов’язаний із забрудненням води на військовій базі НАТО в Гайленкірхені. Депутати Бундестагу вважають Росію причетною до диверсій у казармах.

Автор: 

АЕС (1143) Німеччина (7317) росія (64895) дрони (4615)


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Топ коментарі
+11
кацапські свіни продовжують смердіти по усьому світу...
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22.08.2024 17:38
+5
Німці ганяються за міфічними підривниками ПП2, а кацапські бпла під носом не помічають.
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22.08.2024 17:45
+4
та пох хай літають,головне щоб не було ескалації
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22.08.2024 17:57
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кацапські свіни продовжують смердіти по усьому світу...
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22.08.2024 17:38 Відповісти
та ні, знову українські бухі драйвери святкують....
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22.08.2024 17:46 Відповісти
дайвери, драйвери, один ф.. для німецької прокуратури, аби хохли були
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22.08.2024 17:47 Відповісти
Допоможемо надіслати стурбованості?
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22.08.2024 17:41 Відповісти
Та все їм відомо. Російські Орлани. Над терміналами зі скрапленим газом. Чистої води шантаж. Хочуть якийсь черговий договорнячок.
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22.08.2024 17:44 Відповісти
Німці ганяються за міфічними підривниками ПП2, а кацапські бпла під носом не помічають.
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22.08.2024 17:45 Відповісти
Німці війною не живуть; тихе, спокійне життя (щоби пуйла не дратувати). Пиво, сосиски, до Октоберфесту готуються...
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22.08.2024 18:20 Відповісти
Точно не загадкового українського громадянина "Володимира З"?

Бо той чувак, судячи з висерів німецьких же ЗМІ, після 100 грам горілки Північні потоки під час купання мимоходом підірвав. Що йому якісь дрони...
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22.08.2024 17:52 Відповісти
та пох хай літають,головне щоб не було ескалації
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22.08.2024 17:57 Відповісти
То це напевне ''моготе'' відстежує щоб бува німці ''брудну ядерну бімбу'' не зробили.
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22.08.2024 18:06 Відповісти
А натівське пво ,що на канікулах???
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22.08.2024 18:14 Відповісти
Дрони дуже низько вміють літати
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22.08.2024 18:16 Відповісти
Та то Люкс новина!!
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22.08.2024 18:21 Відповісти
У Німеччині кацапів - як блох на собаці. Вони ще своє, свинособаче, покажуть. Ох, як покажуть!
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22.08.2024 18:28 Відповісти
Заглушити? Збити? Ні, бо ескалація. Ну, чекайте, коли скиди почнуться.
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22.08.2024 18:58 Відповісти
Безрукі,недолугі бауери.Дрони повиннілежати на землі,вони важче повітря.
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22.08.2024 19:27 Відповісти
Подякуйте ******* !!!
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22.08.2024 21:09 Відповісти
Тавишо! Білі та пухнасті москалі? Не може бути!
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22.08.2024 21:47 Відповісти
 
 