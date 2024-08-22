У Німеччині зафіксували дрони над індустріальним парком та АЕС, підозрюють Росію, - Bild

Над найбільшим індустріальним парком у Шлезвіг-Гольштайні (Німеччина)та над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

Правоохоронці припускають, що до цього може бути причетна Росія, передає таблоїд Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Повідомляється, що поліція і прокуратура були приведені в готовність через можливу загрозу, пов'язану з ворожим об'єктом – ймовірно, військовим безпілотником, який може бути пов'язаний з Росією.

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Останніми днями кілька безпілотників було також помічено в районі виведеної з експлуатації атомної електростанції та терміналу зрідженого природного газу в місті Брунсбюттель, пишуть журналісти.

Прокуратура Фленсбурга проводить розслідування щодо можливої шпигунської діяльності з метою саботажу. Згідно з інформацією Bild, ці безпілотники можуть бути пов'язані з російськими агентами та, ймовірно, були запущені з цивільних суден у Північному морі.

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Нагадаємо, 14 серпня 2024 року Spiegel писало, що у казармах німецької армії в Кельн-Вані нібито була вчинена диверсія, пов’язана із забрудненням питної води. Того самого дня газета Süddeutsche Zeitung повідомила про ще одне звернення про ймовірний акт саботажу, пов’язаний із забрудненням води на військовій базі НАТО в Гайленкірхені. Депутати Бундестагу вважають Росію причетною до диверсій у казармах.