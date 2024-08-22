УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4454 відвідувача онлайн
Новини
1 870 18

Зеленський про операцію в Курській області: Повертаємо війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив, що операція у Курській області РФ є абсолютно справедливою. Він наголосив, що таким чином ми відправляємо війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю.

Про це глава Української держави повідомив у виступі на VII щорічному Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає кореспондент Укрінформу.

"Я щойно повернувся з нашої Сумщини, з прикордоння, з тих районів, які межують на прикордонні з ворогом і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії саме на її вторгнення. Відправляючи війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю, ми відправляємо її додому. Це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно", – розповів Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Сирським. ВIДЕО

Він наголосив, що для завершення війни необхідно створювати російській державі якнайбільше проблем на її території.

"Ми всі маємо розуміти, що аби вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. Це героїчна робота наших воїнів. І ця героїчна робота все більш влучна, все більш далекобійна, все більш результативна", – зауважив Зеленський.

Він підсумував, що усі операції, які здійснюють сьогодні Сили оборони, є системним шляхом захисту України, шляхом завершення цієї війни на умовах незалежної України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар КАБами по мостових переправах РФ на Курщині. ВIДЕО

"Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція у Курській області – це щоденні удари по російських військових об’єктах. Все це наш системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України. Я впевнений, що ми здолаємо цей шлях, яким би складним він не був", – заявив Президент.

Автор: 

Зеленський (23659) Курськ (1083)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
22.08.2024 18:16
+5
Цікаво - а як "Блазень" з "завгоспом" будуть перед "кураторами" виправдовуваться? Уже "відмазка" - "Нас заставили америкосы!" не прокотить!
показати весь коментар
22.08.2024 18:29
+4
А на Пакровському напрямку хто кому що повертає?
Вава не хоче на Донбасі попіаритися?
показати весь коментар
22.08.2024 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.08.2024 18:16 Відповісти
бо був договорняк !!!!!!!!! між Єрмаком (ЗЄлєю) та Козаком

заседание совета безопасности 21 февраля:

Путин обратился к Козаку с последним вопросом - будут ли киевские власти будут выполнять Минские соглашения. Козак ответил, что "не будут никогда". В этот момент Путин явно уже хотел вызвать следующего спикера, но зампред АП вдруг сказал:
- Владимир Владимирович, здесь или потом? Я хотел просто ответить на вопрос по поводу того, присоединять, не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать на переговорах с Западом, потому что это очень серьезная проблема.
- Ну и что? - спросил Путин (этот вопрос и последующее молчание Козака никак не отмечены в официальной стенограмме)

Повисла пауза.

Козак після цього засідання "випав" з найближчого оточення пуйла - його договорняк був похерений на користь знищити все за три дні
показати весь коментар
22.08.2024 18:34 Відповісти
За Лавровым на трибуну вышел Дмитрий Козак. Путин отметил, что лично пригласил его на заседание и что его выступление будет посвящено Минским соглашениям. Козак заметно нервничал, а его руки слегка подрагивали !!!!!!!

це у козака !!! колишнього спецназівця і найближчого сподвижника буйла по обламуванню президентів рашиських автономій і усіляким брудним справам по придністровьям-абхазіям

козак вже знав чим закінчиться авантюра буйла проти України !!!!
показати весь коментар
22.08.2024 18:43 Відповісти
"Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє!" (с)
показати весь коментар
22.08.2024 18:19 Відповісти
ЗАгалом вірно, але якщо уже робити то треба було виділити на 5-7 бригад більше щоб взяти Курськ. А так ефект лише піар
показати весь коментар
22.08.2024 18:19 Відповісти
Видел список частей. Кажется Зеленский бросил туда все что имел. Действительно пошел ва-банк.
показати весь коментар
22.08.2024 18:22 Відповісти
А до чого тут зє?! Він і гадки немав про цю операцію!
Йому за тиждень хоч якісь спічі для відосиків написали.
показати весь коментар
22.08.2024 19:16 Відповісти
А на Пакровському напрямку хто кому що повертає?
Вава не хоче на Донбасі попіаритися?
показати весь коментар
22.08.2024 18:22 Відповісти
"наші оборонні операції на Донбасі...." йдуть хє...ово, бійцям зацепитись ні за що - немає елементарних фортифікацій
показати весь коментар
22.08.2024 18:38 Відповісти
Шутите? Всем ведь ясно, даже последнему порохоботу, Курск - это Зеленский, Покровск - ВСУ. Это же так просто!
показати весь коментар
22.08.2024 20:19 Відповісти
Точно.
Курськ брав ЗЄ, а Покровськ здають ЗСУ.
Дійсно все просто, як і у 2022.
Південь здали ЗСУ, а ЗЄ не втік.
Хто молодець - ЗЄ молодець.

От тільки людей, які так просто мислять, на собачий корм треба переробляти. Бо з таким рівнем інтелекту вони становлять загрозу для оточуючих.
показати весь коментар
22.08.2024 20:38 Відповісти
Цікаво - а як "Блазень" з "завгоспом" будуть перед "кураторами" виправдовуваться? Уже "відмазка" - "Нас заставили америкосы!" не прокотить!
показати весь коментар
22.08.2024 18:29 Відповісти
Джохар Дудаев, 1995: "Если русские не опомнятся, красный петух войны войдет в их дом"
показати весь коментар
22.08.2024 18:31 Відповісти
А хто поверне зе! туди, звідки він виліз??
показати весь коментар
22.08.2024 18:38 Відповісти
в Чехії вже є нова мапа того рф..

показати весь коментар
22.08.2024 19:08 Відповісти
Долбо@,**, нах.. той курськ тр**а. . Упирі скоро в Павлограді будуть.Про Покровськ я вже мовчу.
показати весь коментар
22.08.2024 19:09 Відповісти
Впала частина декорації, і валиться далі. На сцену вийшов комік-кривляка, і смішною мімікою та смішним голосом відволікає від цього глядачів.
показати весь коментар
22.08.2024 19:24 Відповісти
Так а вроде из-за больших потерь, начали отступать на курщине.
показати весь коментар
23.08.2024 01:22 Відповісти
 
 