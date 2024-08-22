Зеленський про операцію в Курській області: Повертаємо війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю

Президент Володимир Зеленський відзначив, що операція у Курській області РФ є абсолютно справедливою. Він наголосив, що таким чином ми відправляємо війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю.

Про це глава Української держави повідомив у виступі на VII щорічному Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає кореспондент Укрінформу.

"Я щойно повернувся з нашої Сумщини, з прикордоння, з тих районів, які межують на прикордонні з ворогом і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії саме на її вторгнення. Відправляючи війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю, ми відправляємо її додому. Це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно", – розповів Зеленський.

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Він наголосив, що для завершення війни необхідно створювати російській державі якнайбільше проблем на її території.

"Ми всі маємо розуміти, що аби вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. Це героїчна робота наших воїнів. І ця героїчна робота все більш влучна, все більш далекобійна, все більш результативна", – зауважив Зеленський.

Він підсумував, що усі операції, які здійснюють сьогодні Сили оборони, є системним шляхом захисту України, шляхом завершення цієї війни на умовах незалежної України.

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"Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція у Курській області – це щоденні удари по російських військових об’єктах. Все це наш системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України. Я впевнений, що ми здолаємо цей шлях, яким би складним він не був", – заявив Президент.