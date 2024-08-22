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Керівник апарату Орбана Гуяш про Курську область: "Україна переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру"

Гергей Гуяш

Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, коментуючи операцію Збройних Сил України у російській Курській області, виступив із закликом до припинення вогню.

Відповідаючи на запитання, як Будапешт ставиться до того, що відбувається на території країни-агресора, Гуяш сказав: "Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Представник уряду Угорщини також нагадав Києву та Москві про їхню "відповідальність за енергетичну безпеку Європи, особливо у зв'язку з транспортуванням російської нафти та газу через територію України".

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Автор: 

Угорщина (2257) Курськ (1083)


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Топ коментарі
+38
Хотіти не шкідливо.
Угорщина може гарантувати мир? Ні? Тоді хай завалить дупло.
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22.08.2024 18:38
+29
В лютому 2022-го Угорщина хотіла українське Закарпаття Уже підняла війська по тривозі та погнала до кордону з Україною А тепер "хоче миру"? Так хай з кацапами домовляється! Вона ж з ними Україну ділить збиралася!
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22.08.2024 18:41
+16
ще один косервований гуляш по-угорські зірвало.
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22.08.2024 18:42
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Хотіти не шкідливо.
Угорщина може гарантувати мир? Ні? Тоді хай завалить дупло.
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22.08.2024 18:38 Відповісти
шеф ! усьо пропало !!!

смішні баклани -уобики !
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22.08.2024 18:45 Відповісти
...і прізвище у чувака відповідне...
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22.08.2024 18:41 Відповісти
В лютому 2022-го Угорщина хотіла українське Закарпаття Уже підняла війська по тривозі та погнала до кордону з Україною А тепер "хоче миру"? Так хай з кацапами домовляється! Вона ж з ними Україну ділить збиралася!
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22.08.2024 18:41 Відповісти
ще один косервований гуляш по-угорські зірвало.
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22.08.2024 18:42 Відповісти
угорський "сюрстрьомінг"
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22.08.2024 18:47 Відповісти
там в угорському керівництві таких ******, яких курська область хвилює більше ніж самого путіна, як гівна у кацапа за банєю.
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22.08.2024 19:12 Відповісти
Мля, гуляш сраний, а у тебе там не мир і обстріли? Ну то стули вже пельку.
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22.08.2024 18:42 Відповісти
Мабуть Орбан не задоволений, що дорога прокачки нафти через Дружбу. А давайте будем перекачувати безкоштовно, і ще Закарпаття йому віддамо.
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22.08.2024 18:42 Відповісти
Ещё одного Путинского козачка дёрнули. Ведать с Кремля новая методичка пришла.
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22.08.2024 18:43 Відповісти
чіво блд?
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22.08.2024 18:44 Відповісти
як казала моя бабуся: а я хочу мільйон долярів.
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22.08.2024 18:45 Відповісти
Мадярське гімно вилізло захищати своїх кремлівських хазяїв.
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22.08.2024 18:45 Відповісти
Совок ще той, Україна і нарасєя несуть відповідальність за енергетичну безпеку Європи? А вот нібуя. Європа спроможна сама гарантувати собі все що треба, а якщо тобі всі довжні, то хто тобі лікар?
І це не кажучи про інше марення з цього висеру.
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22.08.2024 18:45 Відповісти
Пане гуляш, додай ще, що ти бажаєш, щоби Україна капітулювала на умовах кацапії.
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22.08.2024 18:46 Відповісти
Піздно циган, піздно
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22.08.2024 18:48 Відповісти
Пункт из учебника высшей школы кгб ссср:
"Для формирования нужного мнения о некотором событии нужно не упоминать о причастности истинного виновника события ни при каких обстоятельствах; и наооборот - жертву или не причастную сторону всячески, даже ложным образом связывать с этим событием. Из-за особенности восприятия человеческого сознания, в нем отложится не правдивая, а наиболее упоминаемая информация".
Что мы и видим по кремлевским консервам.
p.s. Товарищи из фсб, не пытайтесь перехитрить автора ваших учебников. Это выглядит смешно.
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22.08.2024 18:50 Відповісти
Часом немає посилання на повний текст?
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22.08.2024 18:56 Відповісти
Всі хочуть миру.
А щоб був мир треба знищити зачинщика війни, інакше миру не буде - буде відкладена війна.
Це ж очевидно, панове угорські ган.дони..
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22.08.2024 18:53 Відповісти
Україна має право на «собіраніє» своїх земель..

дані з загального перепису населення СРСР у 1926 році

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22.08.2024 18:55 Відповісти
Тобто коли росія у наступ на Покровськ перейшла - то це норм, мір нє нужєн.
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22.08.2024 18:55 Відповісти
****?
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22.08.2024 18:56 Відповісти
ТОрбан забздів, очевидно уявивши, що після Курську Україна зможе і до нього завітати у гості.
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22.08.2024 18:59 Відповісти
Слід не хотіти. А реально допомагати, доки не запізно. Адже парашинсько-корейськи ракетні чудовиська можуть й до ваших земель колись й долетіти.
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22.08.2024 18:59 Відповісти
А коли атакували Україну, то цього ******* чути щось не було...
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22.08.2024 19:01 Відповісти
Слід вам їхати на кацапію до братів своїх,недолугі мадяри... .
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22.08.2024 19:19 Відповісти
Кончене, минулого разу він казав, що рашка непереможна, а тепер йому український наступ не подобається.
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22.08.2024 19:23 Відповісти
А ми хочемо щоб мадяри не стромляли свого шнобеля куди їх не просять!
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22.08.2024 19:29 Відповісти
Мадяри чужорідний елемент в тілі Європи. За 1000 років вони несли навколо себе війни,звірства,заколоти,зраду.Давно назріло питання організованого повернення мадярів на історичну батьківщину-Північний Урал,до своїх братів кацапів,хант і мансі. А землі колишньої Мадярії,по справедливому розділити між сусідами...
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22.08.2024 19:39 Відповісти
Ихняя мастосрань - мехесрань мудянь, перекручено мещерское балото: мишари на мардовском мехеры.
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22.08.2024 20:06 Відповісти
Ваащета скрепномехесрански **** - от змеи, нехрен талирасить, а то лихуи становятся лихуэями и т.п.
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22.08.2024 20:04 Відповісти
"Ми хочемо"... Хммм...
Мені одному ***** що хочуть мадярськи цигани, чи я щось пропустив ???
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22.08.2024 20:06 Відповісти
в задницю свої хотєлки собі запхайте!
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22.08.2024 20:30 Відповісти
Гуяшники ідуть на йух.
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22.08.2024 20:43 Відповісти
чому ти мовчав, коли кацапи пішли війною в Україну? ще й радів, тому що закарпаття можна було б заграбастати під гуркіт гармат. мадьяри сама продажна нація у Європі.
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22.08.2024 20:56 Відповісти
Просто цікаво,а скльки часу потріібно,ну скажімо 22 бригаді ЗСУ,щоб взяти,ну скажімо,Будапешт?
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22.08.2024 21:14 Відповісти
2-3 дні, ти шо, не знаєш?
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22.08.2024 22:34 Відповісти
Це заложить від того ,чи будуть мадьяри зариватися у землю, чи ні.
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23.08.2024 00:42 Відповісти
Ця гавкатня кацапских прихвостнів з Угорщини не варта уваги взагалі. Як казав Коля-катлета - " караван лає, собака йде".
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22.08.2024 21:44 Відповісти
***... Я собі уявляю, який іспанський сором за цих йовбіків у наших нормальних мадяр...
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22.08.2024 22:29 Відповісти
Алярм! Україна атакує! Ми хочем миру! - кричить кацапська *****, ну так йди попроси щоб твій ***** не стріляв, а то вихг, що Україна має капітулювати щоб якесь мадярське лайно почувало себе спокійно.
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23.08.2024 08:57 Відповісти
*виходить
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23.08.2024 08:59 Відповісти
І цю суку зовсім не хвилює, що кацапія руйнує українські міста та села, його хвилює курщина, відразу видно, що це за лайно.
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23.08.2024 09:02 Відповісти
 
 