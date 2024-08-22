Керівник апарату Орбана Гуяш про Курську область: "Україна переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру"

Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, коментуючи операцію Збройних Сил України у російській Курській області, виступив із закликом до припинення вогню.

Відповідаючи на запитання, як Будапешт ставиться до того, що відбувається на території країни-агресора, Гуяш сказав: "Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Представник уряду Угорщини також нагадав Києву та Москві про їхню "відповідальність за енергетичну безпеку Європи, особливо у зв'язку з транспортуванням російської нафти та газу через територію України".

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