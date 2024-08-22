Керівник апарату Орбана Гуяш про Курську область: "Україна переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру"
Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, коментуючи операцію Збройних Сил України у російській Курській області, виступив із закликом до припинення вогню.
Відповідаючи на запитання, як Будапешт ставиться до того, що відбувається на території країни-агресора, Гуяш сказав: "Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Представник уряду Угорщини також нагадав Києву та Москві про їхню "відповідальність за енергетичну безпеку Європи, особливо у зв'язку з транспортуванням російської нафти та газу через територію України".
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Угорщина може гарантувати мир? Ні? Тоді хай завалить дупло.
смішні баклани -уобики !
І це не кажучи про інше марення з цього висеру.
"Для формирования нужного мнения о некотором событии нужно не упоминать о причастности истинного виновника события ни при каких обстоятельствах; и наооборот - жертву или не причастную сторону всячески, даже ложным образом связывать с этим событием. Из-за особенности восприятия человеческого сознания, в нем отложится не правдивая, а наиболее упоминаемая информация".
Что мы и видим по кремлевским консервам.
p.s. Товарищи из фсб, не пытайтесь перехитрить автора ваших учебников. Это выглядит смешно.
А щоб був мир треба знищити зачинщика війни, інакше миру не буде - буде відкладена війна.
Це ж очевидно, панове угорські ган.дони..
дані з загального перепису населення СРСР у 1926 році
Мені одному ***** що хочуть мадярськи цигани, чи я щось пропустив ???