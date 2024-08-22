Завершено досудове розслідування у справі адвоката Носова, який пропонував 200 тис. дол. хабаря прокурору САП та детективу НАБУ

Завершено досудове розслідування у справі стосовно адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, якого викрили на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. прокурору САП та детективу НАБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що адвокат пропонував 200 тис. доларів прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Хабар прокурору САП та детективу НАБУ

Нагадаємо, 4 червня 2024 року антикорупційні органи повідомили про викриття адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Водночас юридична компанія "Міллер" заявила, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

Згодом Носову було повідомлено про підозру.

6 червня Антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату Олексію Носову, якого підозрюють у пропозиції хабаря прокурору САП та детективу НАБУ.

13 червня Апеляційна палата ВАКС зменшила адвокату Носову заставу з 12 млн до 1,2 млн гривень.