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Єврокомісія аналізує рішення Угорщини про обмеження допомоги українським біженцям

Єврокомісія

Європейська комісія аналізує постанову уряду Угорщини про припинення соціальних виплат тим українським біженцям, які прибули з районів, не охоплених війною.

Про це на брифінгу повідомила речниця ЄК Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам відомо про цю постанову, і ми розглядаємо її. Але дозвольте мені ще раз повторити позицію ЄС, яка полягає в тому, що ЄС єдиний у забезпеченні захисту всім, хто рятується від путінських бомб. Це те, що ми робили й продовжуємо робити для українського народу, і будемо забезпечувати його захист стільки, скільки буде потрібно", - зазначила Гіппер.

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Вона уточнила, що тимчасовий захист, який ЄС надає українським біженцям, передбачає доступ до прав у ЄС та всіх його країнах-членах, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги.

"Цей документ щойно набув чинності, і нам треба буде для з'ясування деталей і наслідків зв'язатися з угорською владою", - додала Гіппер.

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Нагадаємо, 21 серпня в Угорщині набула чинності нова постанова уряду, яка посилює вимоги до біженців з України. У Будапешті передбачили, що право на державну підтримку, яка охоплює безкоштовне житло та базову щомісячну суму, зберігається лише в українців, чия остання офіційна адреса в Україні була в районі, у якому безпосередньо відбувалися бойові дії.

Автор: 

біженці (1857) Угорщина (2257) Єврокомісія (2142) допомога (8284)


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Топ коментарі
+8
Не потрібно емоцій. До "ОрбанОрсагу" заїхали тисячі циган з українськими документами. Рішення правильне. По друге - розумний українець ніколи не буде жити в Угорщині. Це Орда. Зараз Угорщина вилетить до кінця року з ЄС і справжнім українцям які помилково попали в прокремлівську країну гроші не будуть давати, прирівнюють до втікачів з Азії та Африки і будуть співати, що це усе тот Брюссель, а вони такі хороші.... Мадьяри є і інтелігентні і освідчені. Але зараз їх Батківщина окупована прокацапським урядом, як у нас в Україні. Нічого доброго з цього не вийде.
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22.08.2024 19:35
+4
завтра досвід Орбана інші члени ЄС будуть переймати...
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22.08.2024 19:17
+4
польща раніше відмінила всі види допомоги українцям. Залишилась лише програма допомоги дітям, що будуть ополячуватися
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22.08.2024 19:27
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що означає "райони, НЕ охоплені війною" ?

курви !!!!
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22.08.2024 19:13 Відповісти
В Угорщині більшість біженців мають подвійне українське і угорське громадянство. В інші країни їх не приймають через угорське громадянство. Було фото виселених біженців з приватного притулку. Одні роми.
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22.08.2024 21:19 Відповісти
завтра досвід Орбана інші члени ЄС будуть переймати...
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22.08.2024 19:17 Відповісти
польща раніше відмінила всі види допомоги українцям. Залишилась лише програма допомоги дітям, що будуть ополячуватися
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22.08.2024 19:27 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і як ставлять раком угорщину
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22.08.2024 19:20 Відповісти
А вже ставлять?
Поки що, я дивлюсь, Угорщина всіх ставить раком - і ЄС, і НАТО, і ООН...
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22.08.2024 21:59 Відповісти
То вам пора з тими ''вуграми'' щось робити, бо отримаєте ще одне ''придністров'я''
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22.08.2024 19:23 Відповісти
Цигани усіх добряче нервують, навіть мадярів.
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22.08.2024 19:27 Відповісти
Треба трішки кран прикрутить, який йде на Угорщину.
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22.08.2024 19:33 Відповісти
Не потрібно емоцій. До "ОрбанОрсагу" заїхали тисячі циган з українськими документами. Рішення правильне. По друге - розумний українець ніколи не буде жити в Угорщині. Це Орда. Зараз Угорщина вилетить до кінця року з ЄС і справжнім українцям які помилково попали в прокремлівську країну гроші не будуть давати, прирівнюють до втікачів з Азії та Африки і будуть співати, що це усе тот Брюссель, а вони такі хороші.... Мадьяри є і інтелігентні і освідчені. Але зараз їх Батківщина окупована прокацапським урядом, як у нас в Україні. Нічого доброго з цього не вийде.
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22.08.2024 19:35 Відповісти
Хай би залишались в Угорщині.
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22.08.2024 21:21 Відповісти
На жаль, не вилетить. Нема ані у ЄС, ані у НАТО механізму звільнення. Країна може тільки вийти сама, за власним бажанням (як Великобританія з ЄС ч колись Франція з НАТО), а вигнати - зась!
Можуть хіба що позбавити права голоса, але це теж не так просто, бо та ж Угорщина може накласти вето на це рішення.
Тож, оці всі міжнародні організації були розраховані на нормальні "дорослі" країни, що прагнуть домовлятися замість воювати, але щось пішло не так...
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22.08.2024 22:07 Відповісти
Йой, там в Україні закарпатських ромів геноцидять, відправляють їхніх 17-18 річних хлопчиків напаґібєль...😁
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22.08.2024 21:17 Відповісти
Я на 20 день пошёл работать,моя жена позже так как детей устраивали в школы и садик,мы не приехали на деньги чужих людей,да нам предоставила семья жильё бесплатно (что в Англии очень дорого)пока мы стали на ноги, теперь снимаем дом
И зарабатываем на нужды семьи сами.
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22.08.2024 21:31 Відповісти
До чого тут ця розповідь, просто хотів похизуватися який ти молодець? Так молодці не залишили свою країну і всі тут.
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09.09.2024 08:41 Відповісти
 
 