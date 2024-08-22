Єврокомісія аналізує рішення Угорщини про обмеження допомоги українським біженцям

Європейська комісія аналізує постанову уряду Угорщини про припинення соціальних виплат тим українським біженцям, які прибули з районів, не охоплених війною.

Про це на брифінгу повідомила речниця ЄК Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам відомо про цю постанову, і ми розглядаємо її. Але дозвольте мені ще раз повторити позицію ЄС, яка полягає в тому, що ЄС єдиний у забезпеченні захисту всім, хто рятується від путінських бомб. Це те, що ми робили й продовжуємо робити для українського народу, і будемо забезпечувати його захист стільки, скільки буде потрібно", - зазначила Гіппер.

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Вона уточнила, що тимчасовий захист, який ЄС надає українським біженцям, передбачає доступ до прав у ЄС та всіх його країнах-членах, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги.

"Цей документ щойно набув чинності, і нам треба буде для з'ясування деталей і наслідків зв'язатися з угорською владою", - додала Гіппер.

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Нагадаємо, 21 серпня в Угорщині набула чинності нова постанова уряду, яка посилює вимоги до біженців з України. У Будапешті передбачили, що право на державну підтримку, яка охоплює безкоштовне житло та базову щомісячну суму, зберігається лише в українців, чия остання офіційна адреса в Україні була в районі, у якому безпосередньо відбувалися бойові дії.