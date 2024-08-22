Армія РФ страждає від гострої нестачі людського ресурсу, - Ходжес

Використання Росією солдатів строкової служби для стримування українського просування в Курській області свідчить про гостру нестачу персоналу у Збройних силах РФ.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Видається, що росіяни постійно намагаються повторювати одне й те саме. Вони точно втратили тисячі досвідчених військових і командирів, яких тепер замінюють менш досвідченими й підготовленими людьми", - зазначив Ходжес.

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За його словами, Росія не спроможна замінити не лише поранених і загиблих на полі бою військових, а й втрачену у боях техніку. "Я не бачу, аби росіяни запроваджували якісь суттєві зміни або інновації стосовно цього", - підкреслив генерал.