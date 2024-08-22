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Армія РФ страждає від гострої нестачі людського ресурсу, - Ходжес

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес

Використання Росією солдатів строкової служби для стримування українського просування в Курській області свідчить про гостру нестачу персоналу у Збройних силах РФ.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Видається, що росіяни постійно намагаються повторювати одне й те саме. Вони точно втратили тисячі досвідчених військових і командирів, яких тепер замінюють менш досвідченими й підготовленими людьми", - зазначив Ходжес.

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За його словами, Росія не спроможна замінити не лише поранених і загиблих на полі бою військових, а й втрачену у боях техніку. "Я не бачу, аби росіяни запроваджували якісь суттєві зміни або інновації стосовно цього", - підкреслив генерал.

Автор: 

армія рф (17176) Ходжес (172)


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Топ коментарі
+9
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4710996-u-portu-kavkaz-zatonuv-atakovanyi-porom У порту Кавказ затонув атакований пором
На місце події було направлено пожежний потяг, понад 100 осіб та 34 одиниці техніки. Але це не допомогло врятувати кораблель. - 19:07 амен !
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22.08.2024 19:36
+9
Нічого не поплутав?
Може в України нема людського ресурсу?!
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22.08.2024 19:40
+6
Ну зато у нас богатьско того самого "ресурсу". Он тiльки 100000 в ТЦК. Ходжес уже запарив
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22.08.2024 20:03
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22.08.2024 19:34 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4710996-u-portu-kavkaz-zatonuv-atakovanyi-porom У порту Кавказ затонув атакований пором
На місце події було направлено пожежний потяг, понад 100 осіб та 34 одиниці техніки. Але це не допомогло врятувати кораблель. - 19:07 амен !
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22.08.2024 19:36 Відповісти
сподіваюсь, що він ще й залізничні під'їзди біля причалу перекрив
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22.08.2024 19:37 Відповісти
Амен!!!
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22.08.2024 20:33 Відповісти
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22.08.2024 19:37 Відповісти
Наївний))в тому зброді взагалі нема людей)
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22.08.2024 19:40 Відповісти
Нічого не поплутав?
Може в України нема людського ресурсу?!
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22.08.2024 19:40 Відповісти
Та все в нас е..люди йдуть..Хлопці йдуть..Сам бачив побігав тут до тцк по справах..Багато непридатних та за бронь стоять..Але воювати йдуть.То смі висвітлюють тількі погане.незрозуміло навіщо..Бачив хлопця який в арту тількі хотів.пів години тількі розритував як там да шо...Спілкувався з людьми що на влк направлення беруть..ну щож кажуть..здорові..пройдемо а там бог дасть поборюкаемося з ********.. такі..вони не кричать про це..кричать сцикуни..кричать дійсно хворі котрих придатними признають..плачуться..ну понятно війна..От про бусики знімати то майстри..
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23.08.2024 01:04 Відповісти
В нас пропаганди немае..шо все хорошо то не пропаганда то *****....Пропаганда то іньше..Зелені незнають шо то таке й навіщо....Звідки?..
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23.08.2024 01:07 Відповісти
Коли рашка заходила було 400тис - зараз 600тис а до кінця року хоче наростити до 800тис - а в Курськіи проходили службу строковики
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22.08.2024 19:41 Відповісти
ху їх зна, куда вони діваються ?

18-20-ти річні пацани срочники це да ! це круто !
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22.08.2024 20:21 Відповісти
в нас взагалі мільон!
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23.08.2024 06:47 Відповісти
та да, "Вставай страна огромная !" -
за одержанням гумки від ЗСУ

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22.08.2024 19:44 Відповісти
Ну зато у нас богатьско того самого "ресурсу". Он тiльки 100000 в ТЦК. Ходжес уже запарив
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22.08.2024 20:03 Відповісти
Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території!
просунулася углиб фронту на майже два км2.

Співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

"бьют не числом, а уменьем"
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22.08.2024 20:25 Відповісти
адмін! забань вже кацапа!
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23.08.2024 06:48 Відповісти
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22.08.2024 23:07 Відповісти
Ні, це свідчить про те, що кадирівці за росію не хочуть воювати
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22.08.2024 23:52 Відповісти
Скоро ситуація на параші кардинально зміниться. З Курською путлерівсько-зеленою авантюрою агресор оголосить загальну мобілізацію і м'ясний ресурс окупанта поллється рікою на фронт проти України.
Дякуємо узурпатору зезраднику за "підняття духу" українцям, створення "буферної зони" із жменькою кацапських сіл
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23.08.2024 00:25 Відповісти
ні кацапчику, з "мобілізацією" на срасії почнеться бурлєніе та 1991 р
тому ***** й не робить цього досі, а платить гроші за контракт
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23.08.2024 06:50 Відповісти
Кацапчег тут лише ти, димаЛ, стрілки не переводь від себе.
Поживем побачимо що почнеться
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24.08.2024 23:44 Відповісти
шурік, кацапії песта, просто повір 😁
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27.08.2024 06:17 Відповісти
 
 