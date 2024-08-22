Армія РФ страждає від гострої нестачі людського ресурсу, - Ходжес
Використання Росією солдатів строкової служби для стримування українського просування в Курській області свідчить про гостру нестачу персоналу у Збройних силах РФ.
Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Видається, що росіяни постійно намагаються повторювати одне й те саме. Вони точно втратили тисячі досвідчених військових і командирів, яких тепер замінюють менш досвідченими й підготовленими людьми", - зазначив Ходжес.
За його словами, Росія не спроможна замінити не лише поранених і загиблих на полі бою військових, а й втрачену у боях техніку. "Я не бачу, аби росіяни запроваджували якісь суттєві зміни або інновації стосовно цього", - підкреслив генерал.
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На місце події було направлено пожежний потяг, понад 100 осіб та 34 одиниці техніки. Але це не допомогло врятувати кораблель. - 19:07 амен !
Може в України нема людського ресурсу?!
18-20-ти річні пацани срочники це да ! це круто !
за одержанням гумки від ЗСУ
просунулася углиб фронту на майже два км2.
Співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.
"бьют не числом, а уменьем"
Дякуємо узурпатору зезраднику за "підняття духу" українцям, створення "буферної зони" із жменькою кацапських сіл
тому ***** й не робить цього досі, а платить гроші за контракт
Поживем побачимо що почнеться