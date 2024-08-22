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Новини
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Після пожежі паром із цистернами з паливом затонув у російському порту "Кавказ"

горить російський паром

У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ після пожежі затонув паром із цистернами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Голова Темюрцького району (Краснодарський край РФ) повідомив, що на поромі знаходилось 30 цистерн з паливом. На борту перебували 5 членів екіпажу, їх доля невідома.

Раніше Оперативний штаб Краснодарського краю заявляв про атаку на паром, звинувативши Україну.

"Чергову спробу теракту на території Краснодарського краю здійснив київський режим – атаковано залізничний паром з паливними цистернами в порту "Кавказ". На місці працюють екстрені та спеціальні служби", – йшлося у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ атаковано паливні цистерни: Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Так виглядав пором "Conro Trader" із пальним на борту до того, як по ньому прилетіло.

Автор: 

пожежа (4310) росія (64895)


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Топ коментарі
+52
ураження кацапського аеродрому - ангари НЕ допомогли !
чекаєм на звіт про втрати не лише складу ***********, але й літальних апаратів !
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22.08.2024 19:56
+51
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22.08.2024 19:51
+41
Укропы совсем обнаглели! Мешают мирным россиянам мирно смотреть телевизор,где одни пабеды!
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22.08.2024 19:43
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Правила форума Рада форумчан
- Что с паромом?
- Устал...
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22.08.2024 19:43 Відповісти
АкАзалься тьяжєлєє вАди...
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22.08.2024 19:49 Відповісти
уже зустрівся із крейсером мацква..... ква - ква - ква)
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22.08.2024 19:50 Відповісти
ПАшол на пАдводную бункеровку крейсера мацква...
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23.08.2024 10:17 Відповісти
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22.08.2024 19:51 Відповісти
ураження кацапського аеродрому - ангари НЕ допомогли !
чекаєм на звіт про втрати не лише складу ***********, але й літальних апаратів !
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22.08.2024 19:56 Відповісти
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22.08.2024 19:59 Відповісти
Ще одна пожежа на Кавказі. Курорт Домбай.
https://t.me/vchkogpu/50185

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22.08.2024 20:09 Відповісти
Дамбай це НЕ ми !

там тільки ліс, там НЄ інтєрєсно !
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22.08.2024 20:18 Відповісти
У Білій Церкві хотіли масштабно відзначити влучання "Нептуном" по кацапському парому.
Але трохи не розрахували сили, - і підпалили склад з фейерверками. От, бісові діти! )))
https://t.me/TCH_channel/148113

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22.08.2024 20:25 Відповісти
а потім кацапи напишуть, що загорівся клюб
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22.08.2024 20:31 Відповісти
вони ж заборонені
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23.08.2024 06:42 Відповісти
Після затоплення парому, в Керчі на заправках утворилися черги.
https://t.me/uniannet/142812

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22.08.2024 20:42 Відповісти
Паром затонув під крики: "Ахмат сіла!!!"
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23.08.2024 04:26 Відповісти
Нехай пересідають на електромобілі
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23.08.2024 04:27 Відповісти
Он утАнул...
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23.08.2024 10:15 Відповісти
Укропы совсем обнаглели! Мешают мирным россиянам мирно смотреть телевизор,где одни пабеды!
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22.08.2024 19:43 Відповісти
путлер принес войну в рф. руZZкие за путлера... Как же хорошо Лавров знает свой народ: "Де билы, б..."!
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22.08.2024 19:45 Відповісти
Если бы Россия вступила в НАТО,то Украина на нее не напала бы!
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22.08.2024 19:47 Відповісти
СВО возвращается в родную гавань))
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23.08.2024 10:50 Відповісти
Доплавався, ****. А тепер ремонтуйте
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22.08.2024 19:43 Відповісти
Знаєш як проводити ремонт на дні? Поділися цінною інформацією на сайті монгольського міністерства судноплавства, не зволікай, зроби свій внесок у перемогу.🤣
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22.08.2024 19:49 Відповісти
Знає, як зварювальні роботи під водою виконувати ....
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22.08.2024 19:56 Відповісти
десь в мене завалялась ссилочка на монгольське міністерство судноплавства і барановодства.... як знайду одразу кину в приват
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23.08.2024 20:55 Відповісти
Какие проблемы? Пару листов фанеры, клейкая лента - будет как новенький.
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22.08.2024 23:34 Відповісти
А синяя изолента😂
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23.08.2024 06:20 Відповісти
а як же зварювальні роботи??? Гм, мабуть скотч не витримає чорноморсьвих осінніх штормів. А ще кажуть, що медузи дуже не полюмдяють фанеру...особливо під водою Що вони просто скаженіють від запаху клею і ідуть в лобову атаку на кораблі. Але кацапікам треба підігнати технонологію, певно возрадуюццо
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23.08.2024 20:58 Відповісти
Десь плаче Грета Тунберг .
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22.08.2024 19:45 Відповісти
плакати їй довго та багато - порт мазутом засраний капітально
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22.08.2024 19:50 Відповісти
нажаль, це наший порт і наше море
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22.08.2024 19:54 Відповісти
море так- ми копали, а порт - ні
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22.08.2024 20:09 Відповісти
👍
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23.08.2024 01:06 Відповісти
це - порт Кавказ !

себто у Тамані
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22.08.2024 20:23 Відповісти
то усе наше, аж до Каспію
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23.08.2024 01:00 Відповісти
Це ми ж його копали...
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23.08.2024 10:21 Відповісти
Греточка уже в протигазі...

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22.08.2024 19:52 Відповісти
Нема чого cyчкy тупорилу шкодувати. Кончений ФСБшний проект. Всі енергоносії - кака (крім москальського газу)
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22.08.2024 20:23 Відповісти
ще чотири чи п'ять ще плавають.
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22.08.2024 19:47 Відповісти
вроде жд уже усьо)
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22.08.2024 19:49 Відповісти
ні, на ходу залишились ще два - "Анненков" і "Петровск", і два у довгому ремонті після уражень - "Авангард" і "Славянін".
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22.08.2024 23:44 Відповісти
Залишился тільки автомобільні!
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22.08.2024 21:40 Відповісти
це не останній ж/д пором. Кацапи на Азові оперували п'ятьма ж\д поромами сумарно на біля 200 цистерн. Але навесні перевезення залізничних вагонів до Керчі здійснювали тільки два пороми - "Авангард" (на 45 цистерн) і "Конро Трейдер" (на скільки цистерн не знаю, в момент удару на поромі було 30 цистерн з пальним). В ніч на 30 травня вони обидва були уражені атакамсами: "Авнгард" у кеченському порту "Крим", а "Конро Трейдер" біля стінки рибного порту в Керчі. "Авангрд" отримав суттєві пошкодження верхньої палуби, і скоріше за все машинного відділення, і після удару мав крен. Ремонт надовго. Викреслюємо.
"Конро Трейдер" після потоплення вчора теж викреслюємо.
Пором "Словянин" місткістю 50 вагонів, 23-го липня у порту "Кавказ" (не в керченському) отримав суттєві пошкодження. Там ремонт надовго. Викреслюємо.
Отже залишилось тільки два ж\д пороми, обидва на 25 вагонів - "Анненков" і "Петровск". Це досить старі судна проекту 80-х років. Думаю, тепер їх загонять в Азовське море.
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22.08.2024 23:41 Відповісти
Побачимо!
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23.08.2024 02:13 Відповісти
https://imgbb.com/
https://imgbb.com/ free hi
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22.08.2024 19:48 Відповісти
- Он утанул, патаму шта бил тяжєлєє вади! (с)
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22.08.2024 19:48 Відповісти
Довго буйлушка
Цистерни ловив

вони ж не всі вигоріли-вибухнули, значна частина мабуть затонула, або плаває
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22.08.2024 19:48 Відповісти
Ось класне відео, де воно ще не затонуло і палає:

https://streamable.com/o8caf9
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22.08.2024 19:49 Відповісти
дурний кацап - па нам прільот.. якби повам, то хер би відео знімав, вже був десь у воді обгорілий.
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23.08.2024 10:49 Відповісти
"Но нас с тобой соєдініть паром нє в сілах,
Нам нікагда нє павтаріть таво, што било..."

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22.08.2024 19:49 Відповісти
вони його затопили, щоб збити вогонь. та дістануть мабуть не скоро.
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22.08.2024 19:58 Відповісти
Отмучился, горемычный...(с)
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22.08.2024 20:00 Відповісти
Дайте нормальне відео як він тоне.
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22.08.2024 20:03 Відповісти
дайьом !!!!

https://streamable.com/o8caf9
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22.08.2024 20:10 Відповісти
...до попередніх коментів, щодо ремонту...
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22.08.2024 20:31 Відповісти
ремонти одмєняються
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22.08.2024 20:35 Відповісти
Бички відремонтують.
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22.08.2024 21:25 Відповісти
повіз палива маацкве
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22.08.2024 20:06 Відповісти
Пішов по курсу руського воєнного корабля.
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22.08.2024 20:07 Відповісти
російського , не "руського". Русь - це Україна . Московія ніколи не була Русью , як би кацапи не намагались привласнити собі нашу історію ...
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22.08.2024 20:38 Відповісти
путін всєх пєрєіграл! стратєх!
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22.08.2024 20:19 Відповісти
рыбок жалко
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22.08.2024 20:26 Відповісти
азовський бичок такий бичок, що й мазут з'їсть !

разом з кочегарами, звісно
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22.08.2024 20:34 Відповісти
Ракета попала точнісінько в ціль.
Гарно працюють наші захисники.
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22.08.2024 20:27 Відповісти
зауважте !!!

ракета !!!
точно в ціль !!

марку ракети в студію !
часом не наш Нептун ?
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22.08.2024 20:32 Відповісти
💯
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23.08.2024 06:45 Відповісти
Вєчного плаванія, кацапы...
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22.08.2024 20:44 Відповісти
Оh, я-я, зэр гут !
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22.08.2024 22:08 Відповісти
Пишуть, що враховуючи сьогоднішній удар, найближчими днями цілком можливі пуски українських безпілотників на півострів для того, щоб змусити зс рф витрачати боєзапас, а потім, поки є проблеми із постачанням, вдарити чимось серйознішим, у тому числі по Керченському мосту.
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22.08.2024 22:13 Відповісти
- Что случилось с Кавказом?
- Он утонул.
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22.08.2024 22:18 Відповісти
пОром
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22.08.2024 22:22 Відповісти
"По нам прильот!" - "От жалко пацана" (с)Лесь.
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22.08.2024 22:36 Відповісти
Сподіваюсь в Криму ціни на пальне ...цейво фперед
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22.08.2024 22:42 Відповісти
У этих 5 членов не судьба, а прямо рок какой-то
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22.08.2024 22:56 Відповісти
думати треба - де працюєш, шо возиш.
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23.08.2024 10:51 Відповісти
Ну затонуло ж падло!!! Хтось з маріманів, дайте, згідно рєєстру, список калош рефії! Ми їх Україною втопимо!! Ну Нептунів пару громадянам дати треба..
Ми віддамо, Всем о!
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22.08.2024 23:32 Відповісти
.....ждьот Sєвастопаль , ждьот КамчЯтка , ждьот КRанштадтЪ.......
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22.08.2024 23:40 Відповісти
Всєм ім на днє уготован хладний ад.
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23.08.2024 08:56 Відповісти

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23.08.2024 02:36 Відповісти
розкатали губу - раніше треба було продавати.
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23.08.2024 10:53 Відповісти
это паром **********- погрузился нах
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23.08.2024 10:04 Відповісти
Все верно. Режьте ванькам их нефтегазобизнес. Ваньки должны страдать.
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23.08.2024 11:02 Відповісти
 
 