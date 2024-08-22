Після пожежі паром із цистернами з паливом затонув у російському порту "Кавказ"

У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ після пожежі затонув паром із цистернами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Голова Темюрцького району (Краснодарський край РФ) повідомив, що на поромі знаходилось 30 цистерн з паливом. На борту перебували 5 членів екіпажу, їх доля невідома.

Раніше Оперативний штаб Краснодарського краю заявляв про атаку на паром, звинувативши Україну.

"Чергову спробу теракту на території Краснодарського краю здійснив київський режим – атаковано залізничний паром з паливними цистернами в порту "Кавказ". На місці працюють екстрені та спеціальні служби", – йшлося у повідомленні.

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Так виглядав пором "Conro Trader" із пальним на борту до того, як по ньому прилетіло.