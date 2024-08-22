Після пожежі паром із цистернами з паливом затонув у російському порту "Кавказ"
У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ після пожежі затонув паром із цистернами.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Голова Темюрцького району (Краснодарський край РФ) повідомив, що на поромі знаходилось 30 цистерн з паливом. На борту перебували 5 членів екіпажу, їх доля невідома.
Раніше Оперативний штаб Краснодарського краю заявляв про атаку на паром, звинувативши Україну.
"Чергову спробу теракту на території Краснодарського краю здійснив київський режим – атаковано залізничний паром з паливними цистернами в порту "Кавказ". На місці працюють екстрені та спеціальні служби", – йшлося у повідомленні.
Так виглядав пором "Conro Trader" із пальним на борту до того, як по ньому прилетіло.
Топ коментарі
+52 Dust
показати весь коментар22.08.2024 19:56
+51 Dust
показати весь коментар22.08.2024 19:51
+41 Муля #591261
показати весь коментар22.08.2024 19:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Устал...
чекаєм на звіт про втрати не лише складу ***********, але й літальних апаратів !
https://t.me/vchkogpu/50185
там тільки ліс, там НЄ інтєрєсно !
Але трохи не розрахували сили, - і підпалили склад з фейерверками. От, бісові діти! )))
https://t.me/TCH_channel/148113
https://t.me/uniannet/142812
себто у Тамані
"Конро Трейдер" після потоплення вчора теж викреслюємо.
Пором "Словянин" місткістю 50 вагонів, 23-го липня у порту "Кавказ" (не в керченському) отримав суттєві пошкодження. Там ремонт надовго. Викреслюємо.
Отже залишилось тільки два ж\д пороми, обидва на 25 вагонів - "Анненков" і "Петровск". Це досить старі судна проекту 80-х років. Думаю, тепер їх загонять в Азовське море.
https://imgbb.com/ free hi
Цистерни ловив
вони ж не всі вигоріли-вибухнули, значна частина мабуть затонула, або плаває
https://streamable.com/o8caf9
Нам нікагда нє павтаріть таво, што било..."
https://streamable.com/o8caf9
разом з кочегарами, звісно
Гарно працюють наші захисники.
ракета !!!
точно в ціль !!
марку ракети в студію !
часом не наш Нептун ?
- Он утонул.
Ми віддамо, Всем о!