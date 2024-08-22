Понад 4 тисячі дітей з окупованих територій цьогоріч вступили в українські виші, - МОН

В ході вступної кампанії 2024 до українських закладів вищої освіти вступили понад 4 тисячі абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Про це в ході брифінгу повідомив Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на в Медіацентр Україна.

"Ми сьогодні говорили про 69 тисяч студентів, які вступили на бюджетні місця. Квота 2, якраз йдеться про вступників з тимчасово окупованих територій, або переміщених з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію впродовж 2024 року, – понад 4 тисячі вступників. Це насправді дуже важлива цифра, тому що це 4 тисячі дітей, які виявили бажання в умовах перебування в окупації, навчатися в Українських закладах вищої освіти. Беручи до уваги, який тиск на них здійснюється, щоб вступати в російські заклади, нам здається, що просто кожен з цих дітей – це величезний скарб, яким ми маємо дорожити, і ми маємо однозначно притягувати до себе через конкурентно спроможну систему вищої освіти більше й більше наших громадян, які зараз опинилися в різних ситуація по всьому світу", – зазначив Михайло Винницький.

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