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Новини Вступна кампанія
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Понад 4 тисячі дітей з окупованих територій цьогоріч вступили в українські виші, - МОН

Кампус

В ході вступної кампанії 2024 до українських закладів вищої освіти вступили понад 4 тисячі абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Про це в ході брифінгу повідомив Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на в Медіацентр Україна.

"Ми сьогодні говорили про 69 тисяч студентів, які вступили на бюджетні місця. Квота 2, якраз йдеться про вступників з тимчасово окупованих територій, або переміщених з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію впродовж 2024 року, – понад 4 тисячі вступників. Це насправді дуже важлива цифра, тому що це 4 тисячі дітей, які виявили бажання в умовах перебування в окупації, навчатися в Українських закладах вищої освіти. Беручи до уваги, який тиск на них здійснюється, щоб вступати в російські заклади, нам здається, що просто кожен з цих дітей – це величезний скарб, яким ми маємо дорожити, і ми маємо однозначно притягувати до себе через конкурентно спроможну систему вищої освіти більше й більше наших громадян, які зараз опинилися в різних ситуація по всьому світу", – зазначив Михайло Винницький.

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вступна кампанія (228) виш (544) Міносвіти (1409) переселенці (975)


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Топ коментарі
+5
Стісняюсь спитать: а які документи подають абітурієнти з ТОТ? Російський паспорт"? "рускоє зно канаєт"? Чи мають пільги діти військовослужбовців рф? "героїв сво"? Поліцаїв, які проводять "фільтрацію"? Суддів, які саджають "імєнєм рф"?
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22.08.2024 21:56
+4
важкий випадок. дітлахи 99% будуть на орків працювати і 90% будуть воювати проти України
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22.08.2024 21:27
+2
Чому б і ні, в нас замало вати і гебні, давайте ще у вузи її підтягнемо.
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23.08.2024 00:40
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Не все так однозначно.
На окупованих територіях кацапські щурі
швидко до підвалів здають.
Скоріше всього, вони вступали з-за кордону
Ті, що виїхали, як біженці.
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22.08.2024 20:54 Відповісти
Виш - це тому, що правильно казати вишчий навчальний заклад. Лука Мудіщєв не дасть збрехати!
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22.08.2024 20:54 Відповісти
Виш це абревіатура вища школа...
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22.08.2024 20:56 Відповісти
(у простір):
Довірливість та простодушність - гарні людські риси.
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22.08.2024 20:59 Відповісти
ічшить українсьук і непотрібно тут русізми вживляти в українську мову.
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22.08.2024 21:31 Відповісти
важкий випадок. дітлахи 99% будуть на орків працювати і 90% будуть воювати проти України
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22.08.2024 21:27 Відповісти
Стісняюсь спитать: а які документи подають абітурієнти з ТОТ? Російський паспорт"? "рускоє зно канаєт"? Чи мають пільги діти військовослужбовців рф? "героїв сво"? Поліцаїв, які проводять "фільтрацію"? Суддів, які саджають "імєнєм рф"?
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22.08.2024 21:56 Відповісти
Цікаві новини кожен день то завозити біженців з курської то освіту давать не знаю кому в 14 році всіх громадян хто був за україну били і вбивали їм довелося кидати все і тікати з лугандонії зате в нашіх внз для дітей сепарів бюджетні місця а вони по дніпру бігали верещали слава днр лнр і знов на ті граблі на будівництво нехай ідуть хлопці каменярями дівки штукатурами хай відбудовують те що батьки знищили
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23.08.2024 00:33 Відповісти
Чому б і ні, в нас замало вати і гебні, давайте ще у вузи її підтягнемо.
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23.08.2024 00:40 Відповісти
Гебні та вати з 14 року понавступало з Криму та Лугандону
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23.08.2024 07:32 Відповісти
Це наш скарб - Боже яке ти кончене, можливо для зе -виродкіа це дійсно скарб, але не для України....
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23.08.2024 07:46 Відповісти
Бо ця малоросо-кацапська зепогань в цих личинках бачать себе.
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23.08.2024 09:32 Відповісти
 
 