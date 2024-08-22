РФ не просила організувати гуманітарний коридор з Курської області, - Верещук
Росія не зверталась до України чи Червоного Хреста з проханням про гуманітарний коридор для евакуації людей з Курської області.
Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Немає звернень російської влади. Ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість, а далі Росія повинна була це зробити - і цього не робить", - зазначила Верещук.
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із Верещукіз коридором!
Тоді їх треба селити в ковідних містечках, кажуть що пустують..але обнесии парканом. Щоб не розповзались..
Наші бійці підкурюють гарно
в різних точках, навіть на
2000 км...який там курськ...
Єдине,куди вони стягнули
купу техніки та м'яса,це Донбас.
А курськ,брянськ відгрібає.
перемога3.14зда....