РФ не просила організувати гуманітарний коридор з Курської області, - Верещук

Росія не зверталась до України чи Червоного Хреста з проханням про гуманітарний коридор для евакуації людей з Курської області.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

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"Немає звернень російської влади. Ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість, а далі Росія повинна була це зробити - і цього не робить", - зазначила Верещук.