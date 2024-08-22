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РФ не просила організувати гуманітарний коридор з Курської області, - Верещук

Курська область

Росія не зверталась до України чи Червоного Хреста з проханням про гуманітарний коридор для евакуації людей з Курської області. 

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

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"Немає звернень російської влади. Ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість, а далі Росія повинна була це зробити - і цього не робить", - зазначила Верещук.

Автор: 

Верещук (683) гуманітарний коридор (178) Курськ (1084)


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Топ коментарі
+13
Нахрєн вони нам потрібні...? Разом із Верещук із коридором!
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22.08.2024 22:31
+7
Та всі в курсі(ти просто така добра ****@(
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22.08.2024 22:37
+7
Там де верещук - так перемога 3.14зда....
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22.08.2024 23:00
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паРАШЕ пох на людей.
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22.08.2024 22:31 Відповісти
Нахрєн вони нам потрібні...? Разом із Верещук із коридором!
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22.08.2024 22:31 Відповісти
Та всі в курсі(ти просто така добра ****@(
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22.08.2024 22:37 Відповісти
Та блін!! Куда вона мокш пре??? Ми до ЄС прямуємо, а там одна з умов взяти на перетримку пару лямів будь яких біженців - типу з Сирії, чи пристроїти пару таборів циган..а вона ще мокш тягне! Має бажання - то нехай власним коштом, а не бюджетним благодійністю страждає.
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22.08.2024 22:37 Відповісти
це мова про коридор, яким кацапи можуть своє насілєніє з окупованої території евакуювати до себе на рашу... та кацапам пох не тільки на чуже населення, їм пох також і на своє населення..
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22.08.2024 22:43 Відповісти
Та верещучка до нас їх перла..
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22.08.2024 22:45 Відповісти
ну так варіантів нема. кацапи їх не захотіли забирати і їх потрібно звідти кудись вивезти, бо там зона бойових дій. звісно, нам було би набагато краще, щоб кацапи їх забрали собі. а то годувати їх і утримувати для України накладно. а з іншого боку їх там теж не можна лишати, бо зараз ті всі гуман райт воч і оон почнуть нити, що Україна, як сторона, яка контролює частину Курської області несе відповідальність за місцеве населення згідно тих всіх конвенцій.
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22.08.2024 22:58 Відповісти
Та да..гавнесті перші збудяться.

Тоді їх треба селити в ковідних містечках, кажуть що пустують..але обнесии парканом. Щоб не розповзались..
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22.08.2024 23:11 Відповісти
Ім зараз не до коридорів...
Наші бійці підкурюють гарно
в різних точках, навіть на
2000 км...який там курськ...
Єдине,куди вони стягнули
купу техніки та м'яса,це Донбас.
А курськ,брянськ відгрібає.
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22.08.2024 22:43 Відповісти
То організуй їм шатли,курва.
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22.08.2024 22:55 Відповісти
Шатли мають бути через розмінований Чонгар, бо щось з 24 лютого 2022 року ні разу про нього не верещала, треба нагадати.
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22.08.2024 23:16 Відповісти
Тільки не в Україну бо Верещучка ж хоче щоб і в Україну відправляли "біженців" із курщини (аби вона так за Марік клопоталася у 22 році)...А перша ж дитина яка потрапить до України, то особисто вона ж і отримає ордер на арешт від Заходу накшталт який отримала раша за викрадення дітей. Якщо транзитом через Україну то ще ок, але знаючі касабів то вони можуть роздути цю тему не на користь України!
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22.08.2024 23:38 Відповісти
Там де верещук - так перемога 3.14зда....
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22.08.2024 23:00 Відповісти
Потужні виконувачі неукраїнських мандатів.
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22.08.2024 23:20 Відповісти
А,чого ця шапокляк так переживає за матрошок кацапських.?Хай їде на передову та дасть їм цицки щоб не здохли.А,ця шапокляк ще відповість перед українськими переселенцями.
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23.08.2024 00:03 Відповісти
Головне шо розмінувати Чонгар РФ просила! І ця зєльона ******* впоралася "за тиждень до дедлайну" (її цитата)!
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23.08.2024 00:47 Відповісти
верещучка хотіла бабла зрубати .
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23.08.2024 07:21 Відповісти
Верещучка так би переймалась за Херсонщину. Здали Херсонщину за кілька діб, евакуйвали тільки "своїх". Ніяких гуманітарних коридорів не було. Люди за власні кошти (немалі) стояли в чергах на виїзд по 5-7 днів, та помирали у ціх чергах. А тут кацапи такі бідні, нещасні...
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23.08.2024 09:17 Відповісти
 
 