Пентагон про створення буферної зони на Курщині: Працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі

Сполучені Штати продовжують з’ясовувати в України її цілі операції в Курській області Росії, зокрема в контексті створення "буферної зони".

Про це на брифінгу в четвер, 22 серпня, заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На питання, чому США досі утримуються від оцінки наступу Збройних Сил України на Курщині, Сінгх сказала, що США "зараз дізнаються більше про те, що українці роблять" на тій території.

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"Коли йдеться про Курщину, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", – додала вона.

Представниця Пентагону також підтвердила, що США не вносили змін у політику застосування їхньої зброї по цілях у Росії.

"Наша політика дозволяє Україні здійснювати вогонь у відповідь для самозахисту від російських атак, які йдуть із прикордонних регіонів. Ці прикордонні регіони охоплюють Курщину та Сумщину. І вони захищаються від російських атак із цього регіону", – зазначила вона.

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Нагадаємо, уперше про те, що мета операції ЗСУ – створення буферної зони на Курщині, президент Володимир Зеленський заявив у зверненні 18 серпня.