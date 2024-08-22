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Новини
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Пентагон про створення буферної зони на Курщині: Працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі

Курська область

Сполучені Штати продовжують з’ясовувати в України її цілі операції в Курській області Росії, зокрема в контексті створення "буферної зони".

Про це на брифінгу в четвер, 22 серпня, заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На питання, чому США досі утримуються від оцінки наступу Збройних Сил України на Курщині, Сінгх сказала, що США "зараз дізнаються більше про те, що українці роблять" на тій території.

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"Коли йдеться про Курщину, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", – додала вона.

Представниця Пентагону також підтвердила, що США не вносили змін у політику застосування їхньої зброї по цілях у Росії.

"Наша політика дозволяє Україні здійснювати вогонь у відповідь для самозахисту від російських атак, які йдуть із прикордонних регіонів. Ці прикордонні регіони охоплюють Курщину та Сумщину. І вони захищаються від російських атак із цього регіону", – зазначила вона.

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Нагадаємо, уперше про те, що мета операції ЗСУ – створення буферної зони на Курщині, президент Володимир Зеленський заявив у зверненні 18 серпня.

Автор: 

Пентагон (1414) Сінгх (48) Курськ (1084)


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Топ коментарі
+6
Пентагон присів поруч з Генштабом ЗСУ:

"Мы пахали..."
пля, ваша справа - набої подавати, а решту ми зробимо самі
здається так домовлялись: сапог солдата НАТО ніколи не ступить на українську землю
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22.08.2024 22:47
+5
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22.08.2024 23:08
+4
Пентагон просто плутається під ногами та й все. Дно.
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22.08.2024 22:54
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Пентагон присів поруч з Генштабом ЗСУ:

"Мы пахали..."
пля, ваша справа - набої подавати, а решту ми зробимо самі
здається так домовлялись: сапог солдата НАТО ніколи не ступить на українську землю
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22.08.2024 22:47 Відповісти
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22.08.2024 22:54 Відповісти
Пентагон просто плутається під ногами та й все. Дно.
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22.08.2024 22:54 Відповісти
Шо ім все не так - даваите більше зброі і все буде ок
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22.08.2024 23:04 Відповісти
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22.08.2024 23:08 Відповісти
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22.08.2024 23:16 Відповісти
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22.08.2024 23:17 Відповісти
Переклад: думають як підсмажити гепу ОПі ( і її кишеньковому Нелегітимичу-Гундосичу) щоб не втручалися у хід бойових дій
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22.08.2024 23:26 Відповісти
Прикидаються дурнями. Операція насправді розроблена спільно з Пентагоном))) Ще в минулому році хотіли її провести,але чогось не склалось. Може тому,що тоді нам видали аж 100 абрамсів з великим скрипом.
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22.08.2024 23:28 Відповісти
Насправді дуже красномовна перша карта на якій навіть не розгледіти здобутки ЗСУ к курську.
Зато добре видно як раша просувається на Харків.
А з пентагоном радяться як з тієї халепи вийти.
А воїни ЗСУ дуже добре воюють.
Не їх провина що знову марно втрачають побратимів.
Ніякий психологічний ефект від цієї операції не коштує життів наших воїнів.
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22.08.2024 23:50 Відповісти
Огидне облудство!!!
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22.08.2024 23:56 Відповісти
Кремлівський зеблазень державний зрадник і узурпатор відводить війська ЗСУ з Донбасу для полегшення просування кацапам до Покровська Торецька з метою здачі всієї території Донбасу та поповнення м'ясних резервів агресора через оголошення мобілізації
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23.08.2024 00:05 Відповісти
Пентагон американским язиком каже "Украина делает что хочет, мы не вмешиваемся", а у маларосов все равно зрада.
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23.08.2024 02:09 Відповісти
 
 