Пентагон про створення буферної зони на Курщині: Працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі
Сполучені Штати продовжують з’ясовувати в України її цілі операції в Курській області Росії, зокрема в контексті створення "буферної зони".
Про це на брифінгу в четвер, 22 серпня, заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
На питання, чому США досі утримуються від оцінки наступу Збройних Сил України на Курщині, Сінгх сказала, що США "зараз дізнаються більше про те, що українці роблять" на тій території.
"Коли йдеться про Курщину, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", – додала вона.
Представниця Пентагону також підтвердила, що США не вносили змін у політику застосування їхньої зброї по цілях у Росії.
"Наша політика дозволяє Україні здійснювати вогонь у відповідь для самозахисту від російських атак, які йдуть із прикордонних регіонів. Ці прикордонні регіони охоплюють Курщину та Сумщину. І вони захищаються від російських атак із цього регіону", – зазначила вона.
Нагадаємо, уперше про те, що мета операції ЗСУ – створення буферної зони на Курщині, президент Володимир Зеленський заявив у зверненні 18 серпня.
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"Мы пахали..."
пля, ваша справа - набої подавати, а решту ми зробимо самі
здається так домовлялись: сапог солдата НАТО ніколи не ступить на українську землю
Зато добре видно як раша просувається на Харків.
А з пентагоном радяться як з тієї халепи вийти.
А воїни ЗСУ дуже добре воюють.
Не їх провина що знову марно втрачають побратимів.
Ніякий психологічний ефект від цієї операції не коштує життів наших воїнів.