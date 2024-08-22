В ЄС засудили переслідування РФ журналістів, які висвітлюють операцію у Курській області: "Журналістика не є злочином"

В ЄС засудили відкрите ФСБ провадження стосовно італійських журналістів, які знімали матеріали в районі Суджі Курської області, що відкрите за статтею про незаконний перетин кордону.

Про це повідомляється на сайті Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Європейська федерація журналістів (EFJ) приєдналася до своєї італійської філії FNSI, рішуче засудивши те, що вони назвали російськими погрозами притягнути до відповідальності італійських журналістів, які висвітлюють український контрнаступ у Курській області Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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EFJ очікує, що розслідування стосовно російських погроз двом італійським журналістам телеканалу RAI Стефанії Баттістіні та Сімоне Трайні буде проведене якнайшвидше. Окрім того, їм потрібно забезпечити захист у разі необхідності.

Стефані Баттістіні та Сімоне Трайні

Повідомляється, що журналістам також погрожували проросійські блогери, зокрема, вбивством.

У заяві також нагадали, що раніше італійський письменник (який дотримується проросійських поглядів. - Ред.) Ніколай Лілін опублікував відео, у якому назвав обох журналістів "відсталими", "пронацистськими пропагандистами" та "помічниками терористів". Також були погрози вбивством.

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У Раді Європи зауважили, що такі переслідування заважають журналістам інформувати людей про поточні дії у Курській області.

До засудження приєдналися також італійські журналістські профспілки - Usigrai та Fnsi.

"Журналістика не є злочином", - йдеться у їх спільній заяві.

Нагадаємо, російська ФСБ відкрила провадження стосовно журналіста CNN та українських кореспондентів, які знімали матеріали у районі Суджі Курської області. Провадження відкрите за статтею про незаконний перетин кордону. Йдеться про журналіста CNN Ніка Пейтона Волша та кореспондентів Hromadske Олесю Боровик і Діану Буцко. Журналістів хочуть оголосити у міжнародний розшук.

Раніше ФСБ заявила про відкриття провадження проти італійських журналістів Сімоні Трайні та Стефані Баттістіні, які працювали в Суджі.