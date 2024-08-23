Путін ухвалив рішення про відповідь на наступ ЗСУ на Курщині. Київ очікує "суворе покарання", - посол РФ у США Антонов

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що керівництво РФ нібито визначилося з відповіддю на наступ України у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, його заяву цитує прокремлівське агентство "ТАСС".

"Щиро вам кажу, що президент ухвалив рішення. Я твердо переконаний, що всі понесуть суворе покарання за те, що сталося в Курській області", - стверджує дипломат.

Російський посол також заявив, що не має сумнівів щодо того, що "усі нацисти, які вторглися в Курську область" будуть знищені.

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Раніше президент Володимир Зеленський відзначив, що операція у Курській області РФ є абсолютно справедливою. Він наголосив, що таким чином ми відправляємо війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін звинуватив українських військових у спробі завдати ударів по Курській АЕС у ніч проти 22 серпня.