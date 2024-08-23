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Новини Війна
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Путін ухвалив рішення про відповідь на наступ ЗСУ на Курщині. Київ очікує "суворе покарання", - посол РФ у США Антонов

Путін нібито визначався з відповіддю на наступ ЗСУ на Курщині

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що керівництво РФ нібито визначилося з відповіддю на наступ України у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, його заяву цитує прокремлівське агентство "ТАСС".

"Щиро вам кажу, що президент ухвалив рішення. Я твердо переконаний, що всі понесуть суворе покарання за те, що сталося в Курській області", - стверджує дипломат.

Російський посол також заявив, що не має сумнівів щодо того, що "усі нацисти, які вторглися в Курську область" будуть знищені.

У РФ заявили, що визначилися з відповіддю на операцію ЗСУ на Курщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Негативне ставлення росіян до Путіна зросло після початку операції ЗСУ на Курщині, - The New York Times 

Раніше президент Володимир Зеленський відзначив, що операція у Курській області РФ є абсолютно справедливою. Він наголосив, що таким чином ми відправляємо війну туди, звідки Росія її принесла на нашу землю.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін звинуватив українських військових у спробі завдати ударів по Курській АЕС у ніч проти 22 серпня.

Автор: 

росія (64911) Антонов Анатолій (19) Курськ (1084)


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Топ коментарі
+73
Чемодан расширят?
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23.08.2024 10:58
+53
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23.08.2024 11:47
+49
А до цього він з Украіною в піддавки грався - стратєг - иобании по голові
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23.08.2024 11:00
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Буде удар ТЯО по Верховній Раді під час виступу там Зеленського. Одним ударом країна залишиться без влади.
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23.08.2024 17:28 Відповісти
Скорiше по Воронежу.
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23.08.2024 18:10 Відповісти
Влада в Україні - це народ України. Відкривай хоч колись Конституцію, бидло безправне
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24.08.2024 10:12 Відповісти
обосранный и опущенный хозяин кацапского народа будет продолжать мстить за свои обиды, унижения и неудачи, пока не подохнет. не зря же оно злобно кривило морду, как агент Смит.
"Чтобы все боялись! Чтоб не насмехались!"
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23.08.2024 18:36 Відповісти
свиньи ..дона.. кадірова сначала разминулись с ЗСУ в курской обл. потом дрыстали под песню ..нас не дагонят.. потом прасили абменять их на азовцев а хряк кадиров сваих не брасаеть --- надо менять а то салом кармить будуть и эти выродки в рай не пападуть . а ***** в.в. тоже ..дону.. кадирову перечить нельзя если потеряет ичкерию будет мандец всему кавказу --аллауакбар
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23.08.2024 19:38 Відповісти
Насрет в чемодан? Надеюсь у нас есть 100 безпилотников которые достигнуцт москвы,казани и питера с Чернобфыльским мусорм а борту и ндписью Герань-3 сденало в Параше,Иране? Тем более Парашкинские войска 2 года назад оккупировли ЧАЕС,- и им теперь обяснять что московские дети харкают радиационной кровью не по их вине и что эта радиация это не они утащили и зпапустили по российским городам. Лучшая защита-это нападение
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23.08.2024 20:06 Відповісти
"Іскрєннє он нам гаваріт...". Яке нікчемне базікання.
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23.08.2024 20:30 Відповісти
Так поступово червоні лінії набувають какашкового відтінку!
(ЛАПТІ СІБЄ Ф ЖОПУ ФСТАФЬ!!!)
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23.08.2024 20:38 Відповісти
В Вашингтонi усi нацисти зiбранi до купи. Можно по ним жахнуть! I по Германii за одне.
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23.08.2024 20:48 Відповісти
Мрійники!!! Курськ - територія України!!!
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23.08.2024 22:01 Відповісти
Ага, Крим та Донбас забув.
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23.08.2024 22:13 Відповісти
Ага, ну давай до свидания. Уже скучно от ваших немощных потуг. Только обсеры сплошные, позорище.
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23.08.2024 22:18 Відповісти
- Герасiмов, где Ростов, пля????
- Он сгорел (((((
- Курск, где???
- Захвачен нацистамi.
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23.08.2024 22:19 Відповісти
Проведет очередную линию??)
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23.08.2024 23:12 Відповісти
коричневую.
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24.08.2024 00:28 Відповісти
Підар знову уб'є дітей, знищить, якусь лікарню та електропідстанцію...
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24.08.2024 03:38 Відповісти
А ну всё ясно... Опять будут бить по гражданским...
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24.08.2024 08:38 Відповісти
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