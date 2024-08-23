Кинув гранату на подвір’я матері військовослужбовця: повідомлено про підозру мешканцю Черкащини

Затримано та повідомлено про підозру жителю одного з сіл Черкаського району, який умисно кинув гранату на прибудинкову територію домоволодіння, внаслідок чого відбувся вибух.

Про це повідомили в пресслужбі Черкаської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловіка затримано та повідомлено про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинені із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

"Чоловік приїхав на автомобілі до домоволодіння, що належить матері військовослужбовця, з метою самоствердження та пошкодження чужого майна, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з хуліганських мотивів, з метою дискредитації військовослужбовців, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, супроводжуючи свої дії особливою зухвалістю, яка викликала у потерпілих порушення спокою та страх, реалізуючи хуліганський умисел, маючи при собі гранату, достовірно знаючи, що вказана граната відноситься до категорії вибухових пристроїв, умисно кинув її на прибудинкову територію домоволодіння, внаслідок чого відбувся вибух", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Крім того, під час обшуку домоволодіння підозрюваного, а також автомобіля, яким того дня він користувався, працівники поліції виявили та вилучили ще три предмети, зовні схожі на гранати. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У прокуратурі додали, що кримінальні провадження об’єднано. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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