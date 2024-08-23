У Міносвіти спростували заяву Винницького про готовність забезпечувати навчання в Курській області: Жодних офіційних рішень не ухвалювалося
У Міністерстві освіти і науки України спростували заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького щодо готовності України забезпечувати освіту для дітей на території Курської області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба міністерства.
"Деякі медіа поширили коментар на тему освіти дітей у Курській області, який був озвучений Михайлом Винницьким, заступником міністра освіти і науки України під час пресбрифінгу. Зазначаємо, що Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося. Заява Михайла Винницького є виключно його особистою думкою та припущеннями і не є офіційною позицією МОН", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що Україна за потреби забезпечуватиме освіту дітям у Курській області.
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Якщо місцеві установи виявляться неспроможними забезпечити утримання та освіту дітей, окупаційна держава повинна вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ними дітей, які втратили батьків чи були з ними розлучені в результаті війни і які не мають можливості отримати необхідне піклування з боку близького родича або друга; навчання повинно здійснюватися по можливості особами їхньої національності, мови та релігії.
ЖЕНЕВСЬКА КОНВЕНЦІЯ
ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
від 12 серпня 1949 року
Тобто, ми не тільки мусимо їх навчати, а ще й кацапською мовою... Класно, правда? Пенсіонери скоро останній *** без солі доїдати будуть, а ми кацапів кацапською навчати будемо, годувати, забезпечувати електрикою і всім іншим. Що кацап, що полонений військовий злочинець окупаційної армії - всі важливіші для влади ніж самі українці
Про виготовлення цілеспрямованого роззомбовуючого відеоконтенту на рівні держави вже мовчу.