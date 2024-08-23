УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5524 відвідувача онлайн
Новини
906 7

У Міносвіти спростували заяву Винницького про готовність забезпечувати навчання в Курській області: Жодних офіційних рішень не ухвалювалося

минобразования,мон

У Міністерстві освіти і науки України спростували заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького щодо готовності України забезпечувати освіту для дітей на території Курської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба міністерства.

"Деякі медіа поширили коментар на тему освіти дітей у Курській області, який був озвучений Михайлом Винницьким, заступником міністра освіти і науки України під час пресбрифінгу. Зазначаємо, що Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося. Заява Михайла Винницького є виключно його особистою думкою та припущеннями і не є офіційною позицією МОН", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мінкульт цікавлять пам’ятки української історії в Курській області РФ, - Карандєєв

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що Україна за потреби забезпечуватиме освіту дітям у Курській області.

Автор: 

освіта (1297) Міносвіти (1411) Курськ (1085)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неужели у вас в министерстве все такие долбое-ы и дятлы и занимают такие высокие посты,понабирали одну зеленую шваль и конченых поцов,ганьба !!!!
показати весь коментар
23.08.2024 17:07 Відповісти
Дибіли в міністерстві не знають законів (хоча хто б сумнівався)

Якщо місцеві установи виявляться неспроможними забезпечити утримання та освіту дітей, окупаційна держава повинна вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ними дітей, які втратили батьків чи були з ними розлучені в результаті війни і які не мають можливості отримати необхідне піклування з боку близького родича або друга; навчання повинно здійснюватися по можливості особами їхньої національності, мови та релігії.

ЖЕНЕВСЬКА КОНВЕНЦІЯ
ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
від 12 серпня 1949 року

Тобто, ми не тільки мусимо їх навчати, а ще й кацапською мовою... Класно, правда? Пенсіонери скоро останній *** без солі доїдати будуть, а ми кацапів кацапською навчати будемо, годувати, забезпечувати електрикою і всім іншим. Що кацап, що полонений військовий злочинець окупаційної армії - всі важливіші для влади ніж самі українці
показати весь коментар
23.08.2024 17:10 Відповісти
Пропоную. Перенести в курську область весь Уряд.всі міністерства ..адміністрацію президента..парламент
показати весь коментар
23.08.2024 17:12 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2024 17:23 Відповісти
А в наших школах вчителів достатньо?? І взагалі, вчителів запитали - хочуть вони їхати до курвської волості викладати щось? Чи вчителі вже за примусом, як у совку будуть розподілені?
показати весь коментар
23.08.2024 17:33 Відповісти
То вивозити до Сум хотіли а тепер нова ахінея. В тих селах одні старі лишились, невже це незрозуміло зеленим "інтелектуалам" у владі.
показати весь коментар
23.08.2024 17:58 Відповісти
Може хтось би спромігся хочаб трансляцію телебачення українського забезпечити на денацифікованих територіях?
Про виготовлення цілеспрямованого роззомбовуючого відеоконтенту на рівні держави вже мовчу.
показати весь коментар
24.08.2024 10:47 Відповісти
 
 