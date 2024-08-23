У Міносвіти спростували заяву Винницького про готовність забезпечувати навчання в Курській області: Жодних офіційних рішень не ухвалювалося

У Міністерстві освіти і науки України спростували заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького щодо готовності України забезпечувати освіту для дітей на території Курської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба міністерства.

"Деякі медіа поширили коментар на тему освіти дітей у Курській області, який був озвучений Михайлом Винницьким, заступником міністра освіти і науки України під час пресбрифінгу. Зазначаємо, що Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося. Заява Михайла Винницького є виключно його особистою думкою та припущеннями і не є офіційною позицією МОН", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що Україна за потреби забезпечуватиме освіту дітям у Курській області.