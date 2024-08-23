США викрили мережі ухиляння Росії від західних санкцій у 16 країнах

Міністерство фінансів США в п’ятницю, 23 серпня, оголосило про санкції проти понад ста фізичних та юридичних осіб у 16 різних юрисдикціях, причетних до ухиляння Росії від західних санкцій.

Про це йдеться в пресрелізі відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Нові обмеження США стосуються понад десятка транснаціональних мереж, які зокрема беруть участь у закупівлі озброєнь і техніки для Росії, сприяють ухиленню від санкцій і підтримують російську військово-промислову базу.

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Одна з таких мереж сприяла закупівлі Росією боєприпасів у Туреччині й координувалась громадянином Італії Джуліо Сфольєтті. Інша – через компанії у Туреччині, Франції та Гонконгу імпортувала компоненти для підсанкційного російського "Промтеху".

У Швейцарії та Ліхтенштейні американський Мінфін виявив мережі, які дозволяли російським олігархам приховувати свої інвестиції в іноземні підприємства через трастові фонди, а також закупляти для Москви напівпровідники.

Також під санкції США потрапив італійський виробник верстатів Fagima, який співпрацював з російським агентом із закупівель Дмитрієм Аліхановим, уже внесеним до американського чорного списку.

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У переліку згадуються компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах, що допомагали Росії торгувати російським золотом, та низка китайських компаній, причетних до імпорту підсанкційних товарів до Росії.

Окремо США викрили мережу компаній, яку Росія створила для сприяння своїм хакерам, що потрапили під американські санкції ще у 2018 році.

Цей пакет санкцій охоплює 16 юрисдикцій і понад 100 фізичних та юридичних осіб. Загалом же в новому санкційному переліку США – понад 400 фізичних та юридичних осіб.