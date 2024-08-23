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Новини Санкції проти Росії
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США викрили мережі ухиляння Росії від західних санкцій у 16 країнах

США

Міністерство фінансів США в п’ятницю, 23 серпня, оголосило про санкції проти понад ста фізичних та юридичних осіб у 16 різних юрисдикціях, причетних до ухиляння Росії від західних санкцій.

Про це йдеться в пресрелізі відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Нові обмеження США стосуються понад десятка транснаціональних мереж, які зокрема беруть участь у закупівлі озброєнь і техніки для Росії, сприяють ухиленню від санкцій і підтримують російську військово-промислову базу.

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Одна з таких мереж сприяла закупівлі Росією боєприпасів у Туреччині й координувалась громадянином Італії Джуліо Сфольєтті. Інша – через компанії у Туреччині, Франції та Гонконгу імпортувала компоненти для підсанкційного російського "Промтеху".

У Швейцарії та Ліхтенштейні американський Мінфін виявив мережі, які дозволяли російським олігархам приховувати свої інвестиції в іноземні підприємства через трастові фонди, а також закупляти для Москви напівпровідники.

Також під санкції США потрапив італійський виробник верстатів Fagima, який співпрацював з російським агентом із закупівель Дмитрієм Аліхановим, уже внесеним до американського чорного списку.

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У переліку згадуються компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах, що допомагали Росії торгувати російським золотом, та низка китайських компаній, причетних до імпорту підсанкційних товарів до Росії.

Окремо США викрили мережу компаній, яку Росія створила для сприяння своїм хакерам, що потрапили під американські санкції ще у 2018 році.

Цей пакет санкцій охоплює 16 юрисдикцій і понад 100 фізичних та юридичних осіб. Загалом же в новому санкційному переліку США – понад 400 фізичних та юридичних осіб.

Автор: 

росія (64923) санкції (11768) США (22497) Мінфін США (122)


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"работайте американские финансовые братья !"
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23.08.2024 18:41 Відповісти
Главное что ракеты до сих пор летают с американскими компонентами. Все что нужно знать о дырявых санкциясанкциях импотентных западных партнёрах
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23.08.2024 20:18 Відповісти
пока есть деньги не будут работать никакие санкции ....и это не война по образцу 1941 года для Штатов это местечковое сражение за избушку лесника и для Европы тоже
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24.08.2024 00:49 Відповісти
 
 