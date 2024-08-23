Питання можливої участі РФ у Саміті миру має вирішувати Україна, - МЗС Індії

Рішення стосовно запрошення Росії до участі в наступному Саміті миру має ухвалювати Україна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-країна, про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на пресбрифінгу в п'ятницю в Києві.

"Це їхня (України. – Ред.) ініціатива, у якій ми взяли участь. Тому я думаю, що це відкрите питання. Якими будуть наступні кроки? Хто саме приїде? Чи прийдуть росіяни, чи не прийдуть? Знаєте, це не те питання, яке ми маємо вирішувати", - сказав він.

Глава МЗС Індії зазначив, що це питання, яке, імовірно, вирішує держава Україна.

Також читайте: Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру, - Зеленський

Крім того, він утримався від коментування представленого Китаєм "мирного плану" щодо війни між Україною і РФ, зазначивши, що це питання "зацікавлених сторін".

"Щодо того, що Китай міг запропонувати, я думаю, що не ми повинні відповідати, а зацікавлені сторони. Тому я б запропонував адресувати це питання українському уряду", - відповів Джайшанкар.

Читайте: Участі Росії у другому саміті миру хочуть більшість країн, тому ми не можемо бути проти, - Зеленський