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Питання можливої участі РФ у Саміті миру має вирішувати Україна, - МЗС Індії

Глобальний саміт миру

Рішення стосовно запрошення Росії до участі в наступному Саміті миру має ухвалювати Україна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-країна, про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на пресбрифінгу в п'ятницю в Києві.

"Це їхня (України. – Ред.) ініціатива, у якій ми взяли участь. Тому я думаю, що це відкрите питання. Якими будуть наступні кроки? Хто саме приїде? Чи прийдуть росіяни, чи не прийдуть? Знаєте, це не те питання, яке ми маємо вирішувати", - сказав він.

Глава МЗС Індії зазначив, що це питання, яке, імовірно, вирішує держава Україна.

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Крім того, він утримався від коментування представленого Китаєм "мирного плану" щодо війни між Україною і РФ, зазначивши, що це питання "зацікавлених сторін".

"Щодо того, що Китай міг запропонувати, я думаю, що не ми повинні відповідати, а зацікавлені сторони. Тому я б запропонував адресувати це питання українському уряду", - відповів Джайшанкар.

Читайте: Участі Росії у другому саміті миру хочуть більшість країн, тому ми не можемо бути проти, - Зеленський

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Індія (666) росія (64923) Глобальний саміт миру (278)


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зе!блазень зацікавлений у присутності параши на другому саміті миру навіть більше, ніж Індія??? Це щось новеньке!
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23.08.2024 19:50 Відповісти
Тепер зрозуміло хто тягне парашу на другий "саміт миру", ті ж самі що домовлялися у Турції, а щє раніше в Омані.
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23.08.2024 20:05 Відповісти
Зеленый клоун бегает со своим саммитом и договорённостями безопасности пока русня продвигается в Днепропетровскую область
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23.08.2024 20:19 Відповісти
Зе більшість руліт.
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23.08.2024 20:20 Відповісти
А що не зрозуміло? Зеленскій, і вся Зермачня, вже декілька місяців хором співають, що в наступному саміті миру імені Зеленского мають бути присутні кацапи.
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23.08.2024 21:29 Відповісти
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23.08.2024 22:32 Відповісти
 
 