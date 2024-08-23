Бойовий медик 35-ї бригади Конопля оголосив голодування через неналежні умови у психлікарні. Лубінець підтвердив погані умови у лікарні

Бойовий медик із 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через погані умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що умови у медзакладі дійсно незадовільні.

Бойовий медик Петро Конопля, який наразі перебуває на лікуванні в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, оголосив голодування через неналежні умови в медзакладі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Треба мати неймовірний талант, щоб із нормальних продуктів приготувати таку гидоту, якою нас тут годують. Тут лікуються військові і збалансоване харчування це частина лікування. Це не лікування, а катування з нашого добровільного мовчання! Рятуйте!", – заявив він.

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За його словами, у лікарні пацієнти не мають нормального харчування, зокрема овочів та фруктів, їжа переварена, а тих, хто перебуває на лікуванні, годують "гидотою з найдешевших продуктів". Петро каже, харчування обіцяли покращити, але нічого не відбувається.

"Ми знаходимося у дуже хр*нових умовах. Я хочу на цю ситуацію якось вплинути, бо тут лікуються військові, яким потрібне збалансоване харчування.

Я не вважаю, що воїни, які захищають нашу державу, мають терпіти таке ставлення до себе, мені це не подобається. Тому я оголошую голодування доки це не припиниться і нам не покращать умови", – розповів Петро.

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Петро Конопля також показав палату, у якій він перебуває.

"В принципі чистенько. Єдине, що тут є грибок, пліснява біля подушок, де людина лежить. Стіни облізлі", – зазначив Петро Конопля.

За словами Дмитра Лубінця, після звернення бійця медзаклад перевірили представниця омбудсмена Марія Попова та працівники регіонального представництва Офісу Уповноваженого з прав людини.

"Іінформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам", – зазначив омбудсмен.

Також представники Дмитра Лубінця зафіксували порушення прав пацієнтів медичного закладу та направили листи з рекомендаціями щодо їх усунення до відповідних органів державної влади.

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Омбудсмен додав, що найближчим часом відповідальних за харчування пацієнтів осіб можуть притягти до адміністративної відповідальності. Крім того, у медичному закладі мають переглянути питання укладених договорів з постачальниками.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі", – наголосив Лубінець.



