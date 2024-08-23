УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5914 відвідувачів онлайн
Новини
9 814 34

Бойовий медик 35-ї бригади Конопля оголосив голодування через неналежні умови у психлікарні. Лубінець підтвердив погані умови у лікарні

Петро Конопля

Бойовий медик із 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через погані умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що умови у медзакладі дійсно незадовільні.

Бойовий медик Петро Конопля, який наразі перебуває на лікуванні в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, оголосив голодування через неналежні умови в медзакладі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Треба мати неймовірний талант, щоб із нормальних продуктів приготувати таку гидоту, якою нас тут годують. Тут лікуються військові і збалансоване харчування це частина лікування. Це не лікування, а катування з нашого добровільного мовчання! Рятуйте!", – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більше свіжих фруктів і нові вимоги до якості борошна, макаронів, консервів та ковбаси: у Міноборони прокоментували зміни у харчуванні військовослужбовців

За його словами, у лікарні пацієнти не мають нормального харчування, зокрема овочів та фруктів, їжа переварена, а тих, хто перебуває на лікуванні, годують "гидотою з найдешевших продуктів". Петро каже, харчування обіцяли покращити, але нічого не відбувається.

"Ми знаходимося у дуже хр*нових умовах. Я хочу на цю ситуацію якось вплинути, бо тут лікуються військові, яким потрібне збалансоване харчування.

Я не вважаю, що воїни, які захищають нашу державу, мають терпіти таке ставлення до себе, мені це не подобається. Тому я оголошую голодування доки це не припиниться і нам не покращать умови", – розповів Петро.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ярова про вихід Хмельницького із СІЗО: Застава 40 млн грн. Я не уявляю, як людина з такою кількістю підозр, вийшла на волю. ВIДЕО

Петро Конопля також показав палату, у якій він перебуває.

"В принципі чистенько. Єдине, що тут є грибок, пліснява біля подушок, де людина лежить. Стіни облізлі", – зазначив Петро Конопля.

За словами Дмитра Лубінця, після звернення бійця медзаклад перевірили представниця омбудсмена Марія Попова та працівники регіонального представництва Офісу Уповноваженого з прав людини.

"Іінформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам", – зазначив омбудсмен.

Також представники Дмитра Лубінця зафіксували порушення прав пацієнтів медичного закладу та направили листи з рекомендаціями щодо їх усунення до відповідних органів державної влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ветеран ЗСУ Якімчук заявив, що поліціянтка в Києві назвала його "конченим інвалідом": Нацполіція та омбудсмен відреагували на конфлікт

Омбудсмен додав, що найближчим часом відповідальних за харчування пацієнтів осіб можуть притягти до адміністративної відповідальності. Крім того, у медичному закладі мають переглянути питання укладених договорів з постачальниками.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі", – наголосив Лубінець.

Дмитро Лубінець про голодування Петра Коноплі
Дмитро Лубінець про голодування Петра Коноплі

Автор: 

лікарня (1356) голодування (426) військовослужбовці (4706) їжа (428) 35 окрема бригада (64) Лубінець Дмитро (585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
всі хто так поводиться з військовими та взагалі з громадянами України є мерзенним ублюдочними мерзотами...
показати весь коментар
23.08.2024 20:40
+25
А ще варто звернути на стіну... Лежав з "ремонтом" грижі в хірургії на Подолі (не полінувався, знайшов де саме - клінічна лікарня 15), то лікарі чудові, санітарки і персонал - також, а от умови - це реально жах... Зассяні матраци, облуплені стіни, стертий до нуля лінолеум... Хоча все ще дуже боліло після операції, витримав у цьому ЛАЙНІ 1,5 дні і тільки зміг самостійно встати, то поїхав додому... Це лікування, ЗЄлені ******??? Та щоб вас, сволоту-дармоїдів, в такі умови на рік-два з сім'ями, друзями та дебілами, що за вас, таких сук, голосували!!! Дороги, під..ам, важливіші були? Виродки кончені... Заради справедливості варто сказати, що і "папєрєднікам" ВСІМ було глибоко пох, бо привладна сволота в таких гадюшниках не лікується (хоча, вони й в принципі не лікуються - як народились виродками 90%, так і живуть, і досить непогано).
показати весь коментар
23.08.2024 20:49
+22
Робочі будні влади зелених мерзотників.
показати весь коментар
23.08.2024 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЦИПСО?
показати весь коментар
23.08.2024 20:33 Відповісти
Робочі будні влади зелених мерзотників.
показати весь коментар
23.08.2024 20:38 Відповісти
Ну хоч щось розумне посеред всякого лайна!!!!
показати весь коментар
24.08.2024 07:25 Відповісти
всі хто так поводиться з військовими та взагалі з громадянами України є мерзенним ублюдочними мерзотами...
показати весь коментар
23.08.2024 20:40 Відповісти
Народу байдуже і як завжди проголосують за владу, що нічого навіть не декларує з цього приводу.
показати весь коментар
24.08.2024 00:13 Відповісти
одне те що медик знаходиться у психлыкарні багато каже про те що він бачив на нулі.....
показати весь коментар
23.08.2024 20:45 Відповісти
Каратєльная псіхіатрія, це спадщина совєцького рєжима. Вона нікуди і не зникала.
показати весь коментар
23.08.2024 20:47 Відповісти
А ще варто звернути на стіну... Лежав з "ремонтом" грижі в хірургії на Подолі (не полінувався, знайшов де саме - клінічна лікарня 15), то лікарі чудові, санітарки і персонал - також, а от умови - це реально жах... Зассяні матраци, облуплені стіни, стертий до нуля лінолеум... Хоча все ще дуже боліло після операції, витримав у цьому ЛАЙНІ 1,5 дні і тільки зміг самостійно встати, то поїхав додому... Це лікування, ЗЄлені ******??? Та щоб вас, сволоту-дармоїдів, в такі умови на рік-два з сім'ями, друзями та дебілами, що за вас, таких сук, голосували!!! Дороги, під..ам, важливіші були? Виродки кончені... Заради справедливості варто сказати, що і "папєрєднікам" ВСІМ було глибоко пох, бо привладна сволота в таких гадюшниках не лікується (хоча, вони й в принципі не лікуються - як народились виродками 90%, так і живуть, і досить непогано).
показати весь коментар
23.08.2024 20:49 Відповісти
то вище не були в дитячій лікарні на Богатирській - там є палати взагалі без розеток....
показати весь коментар
23.08.2024 20:53 Відповісти
Ідіот включи в дитячих палатах розетки повинні бути тільки в інтенсивної терапії,бо дитина 3-8 років точно від нудьги туди щось засуне
показати весь коментар
23.08.2024 21:08 Відповісти
В дитячих садочках теж немає розеток? Або в школах? (там теж є діти віком 8 років). Згідно ПУЕ все це елементарно монтується на висоті від підлоги 1,8 метрів
показати весь коментар
23.08.2024 21:15 Відповісти
"ЗЄлені" зайве в твоєму дописі...чи то таке лайно з приходом "зелених" стало? До цього все було тіп-топ?
показати весь коментар
23.08.2024 23:54 Відповісти
А цікаво, як зешмарклі годують сваіх братушек(плєнних)????
показати весь коментар
23.08.2024 21:01 Відповісти
цікаво а Блазень рос полонених так само годує, чи краще?
показати весь коментар
23.08.2024 21:02 Відповісти
Зате мільйони на телешмарафон , ветеранських няньок та різний непотріб витрачають.
показати весь коментар
23.08.2024 21:05 Відповісти
Напевно персонал в психдиспансері,ще той, вони-ти диви ніколи клієти не жалілись,а тепер щось не такі.
показати весь коментар
23.08.2024 21:24 Відповісти
Цьому воїну не місце в психлікарні. Його розум дуже ясний. Проте деяким політикам там місце точно. І до кінця своїх днів.
показати весь коментар
23.08.2024 21:48 Відповісти
Психлікарня - це не про розум, а про психічні розлади через пережите.
Грубо кажучи - ПТСР.
показати весь коментар
24.08.2024 02:30 Відповісти
Нежить? Негайна операція!!
Фігня, у психлікарнях лежать "косарі", алкашня, що напилась дезрозчину, наркоші, що перехімічили з дур'ю, іноді солдати, що побили офіцерів, ну ще був один з таким загостренням шизофренії, що його і без зброї було небезпечно в якомусь підрозділі тримати.
показати весь коментар
24.08.2024 06:21 Відповісти
Схоже, психіатрія в Україні з часів СССР залишилась каральною. По країні зранку до ночі швендяє купа пропитої та обдовбаної ******* за якою вже давно дурка плаче, але стільки дурок ще не побудували, бухає, шикарно закусює, а адекватні люди викладають відео. як їх у психлікарнях годують помиями (бо в лікарів низка зарплата).
показати весь коментар
23.08.2024 21:49 Відповісти
Бойовому медику потрібно ОГОЛОСИТИ ГОЛОДУВАННЯ що би його вигук передрукували у (деяких) ЗМІ.
Коли якійсь Безуглий для цього потрібно лише запостити маленький (тупий) твіт...
показати весь коментар
23.08.2024 21:54 Відповісти
Нажаль це по всіх психлікарнях така ганебна ситуація
показати весь коментар
23.08.2024 21:56 Відповісти
Це ж зараз все комунальні заклади, гроші на утримання явиділяються місцевою владою…, хтось їх краде у великих розмірах, треба тільки зʼясувати , хто саме…
показати весь коментар
23.08.2024 22:09 Відповісти
КОГДА БУДЕТ ДОПРОС КУЧМЫ, ТИМОШЕНКО И Т.П. !!!???
показати весь коментар
23.08.2024 22:14 Відповісти
ЭТО ЯВНЫЙ ГЕНОЦИД БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ !!! НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В КРАСНЫЙ КРЕСТ И ООН !!!
показати весь коментар
23.08.2024 22:17 Відповісти
И ПУСТЬ ЖУРНАЛИСТЫ ПОКАЖУТ ЛИЦА ВСЕГО ПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦЫ !!! ВСЕХ ТАКИХ БОЛЬНИЦ !!!
показати весь коментар
23.08.2024 22:19 Відповісти
Але ж керівник лікарні і його сімейка мабуть харчуються дуже добре .
показати весь коментар
23.08.2024 22:19 Відповісти
За грибок і за помиї, усіх причетних, треба розстрілювати!
показати весь коментар
23.08.2024 23:10 Відповісти
Одно из тех кодл которые были до войны по всей стране когда стандарты нато были на бумаге, а на деле повара вместе с начальникоми частей распиливали бабки на поставках и продуктах. Таких дрючить нужно регулярно и со вкусом
показати весь коментар
23.08.2024 23:22 Відповісти
Паскуди прокляті! Та в таких умовах і здорова психічно та фізично людина стане хворою!
Деякі блогери (луганські) показують фото лікарень, дитсадочків, шкіл, будинків на рашці, ржуть, в яких скотських умовах русня перебуває. Подивіться на нас!
показати весь коментар
23.08.2024 23:35 Відповісти
цей Чоловік ДВІЧІ(!) герой! Мене бентежить, навіть, не це лайно що він витягнув на світло, а те чому досі(!) мовчали інщі!
показати весь коментар
23.08.2024 23:52 Відповісти
 
 