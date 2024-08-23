Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.
Про це повідомив Білий дім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - заявив Байден.
За його словами, він мав сьогодні розмову з президентом Володимиром Зеленським. Він також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:
- ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;
- обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою;
- боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.
Зазначимо, що перед цим видання Associated Press повідомило зміст пакета. За інформацією журналістів йдеться про:
- боєприпаси до реактивних систем HIMARS;
- ракети для систем протиповітряної оборони;
- протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет;
- системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- транспортні засоби та інше обладнання.
Пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.
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А на ділі - 125 млн раз на місяць (про usaid мовчу - там допомога розтягнута на декілька років).
Потім в законі виявилось, що для України тільки 30млрд
Ніхто не перевіряє, всі суми - тому всі кажуть, як сказала адміністрація та виділив Конгрес
Виділено до 1 жовтня 2024, 7.8млрд PDA,
залишок 6.2млрд (згорять менше ніж за 40 днів)
дають знову мінімум 125млн
Хто винен - поточна адміністрація Байден+Камала
Але маловірогідно, що трамп хоч чимось краще для України, ніж та парочка. Він кіт в мішку, що симпатизує путіну, не має емпатії до України і навряд має мотивацію нам допомагати.
деми ніколи не дозволять до виборів нанести якоїсь шкоди оркам що могло б призвести до якихось перепон при екпорту ресурсів
Конгрес виділив 7.8млрд в пряме розпорядження адміністрації США
Використано 1.6млрд
1 жовтня залишок 6.2млрд згорає
Надається 125млн - мінімум з мінімума
Велика ймовірність, що кошти згорять...
В повідомленні
"Це оголошення є шістдесят четвертим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року".
якщо надавати 2 рази в місяць по 125млн, то за залишок 6.2млрд можна надавати ще наступні 2 роки, тобто буде повідомлення типу
"в 2027 році надано 108 пакет допомоги починаючи з серпня 2021 року"
проблема тільки, що ці кошти згорають 1 жовтня 2024
а ще є не наданий PDA 2022-2023 років, на 5.1млрд.