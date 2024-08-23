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Новини Допомога Україні
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Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні

Джо Байден

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомив Білий дім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - заявив Байден.

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За його словами, він мав сьогодні розмову з президентом Володимиром Зеленським. Він також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:

  • ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;
  • обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою;
  • боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Зазначимо, що перед цим видання Associated Press повідомило зміст пакета. За інформацією журналістів йдеться про:

  • боєприпаси до реактивних систем HIMARS;
  • ракети для систем протиповітряної оборони;
  • протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет;
  • системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • транспортні засоби та інше обладнання.

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Пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23683) допомога (8291) США (22497)


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Топ коментарі
+7
Дідусь Йосип,зроби подарок на День Незалежності,зніми "кайданки" з рук ЗСУ,дай дозвіл хірачити по орді далекобійною зброєю,без обмежень.
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23.08.2024 22:04
+6
На таке свято - такий "потужний" пакет допомоги, аж на 125млн. Це один із самих меньших пакетів за весь час.
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23.08.2024 22:09
+4
це має бути 125 мільярдів одним заходом і без дзвінків!!! Але із-за цієї сцикливої підстаркуватої чуми ще тисячі українців, на превеликий жаль, мають загинути...
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23.08.2024 22:02
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це має бути 125 мільярдів одним заходом і без дзвінків!!! Але із-за цієї сцикливої підстаркуватої чуми ще тисячі українців, на превеликий жаль, мають загинути...
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23.08.2024 22:02 Відповісти
Лучше 250 млрд. (что бы мало не казалось), авианосец "Джеральд Форд", ну и Зиву Давид в качестве вишенки...
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23.08.2024 22:15 Відповісти
Ще ангелів Чарлі без трусів…
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23.08.2024 22:22 Відповісти
Дідусь Йосип,зроби подарок на День Незалежності,зніми "кайданки" з рук ЗСУ,дай дозвіл хірачити по орді далекобійною зброєю,без обмежень.
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23.08.2024 22:04 Відповісти
Тре підорам типу маска, трампа і мага-********* тикнути мордою. Чуваки на всю америку брехали, що Україні подаровано 61 млрд ...

А на ділі - 125 млн раз на місяць (про usaid мовчу - там допомога розтягнута на декілька років).
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23.08.2024 22:08 Відповісти
Крым, Донецк, Луганск захватили при Обаме-Байдене, полномасштабное началось при Байдене, при Трампе не было захвачено ни метра Украинской земли - поэтому он и 3.14дор...
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23.08.2024 22:29 Відповісти
Свидетели байдена это те же кто голосовал за зелёного. Время идет, дом горит, а мозгов как не было так и не будет
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23.08.2024 23:20 Відповісти
Брехати почала адміністрація, вона попросила 61млрд, начебто для України
Потім в законі виявилось, що для України тільки 30млрд
Ніхто не перевіряє, всі суми - тому всі кажуть, як сказала адміністрація та виділив Конгрес

Виділено до 1 жовтня 2024, 7.8млрд PDA,
залишок 6.2млрд (згорять менше ніж за 40 днів)
дають знову мінімум 125млн

Хто винен - поточна адміністрація Байден+Камала
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24.08.2024 01:25 Відповісти
І байдену і камалі - ми звичайні папуаси, яким дають рівно щоб ми не здохли (чи менше). І не дозволяють бити по росії, і літаки саботують, щоб не псувати настрій пуйлові.

Але маловірогідно, що трамп хоч чимось краще для України, ніж та парочка. Він кіт в мішку, що симпатизує путіну, не має емпатії до України і навряд має мотивацію нам допомагати.
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24.08.2024 02:40 Відповісти
Ви заблукали в фактах. Про 61 мілярд не замовкаючт голосять американські ЗМІ. А за ними, як папуги повторюють українські. Чи ви вважаєте, що Маск, Трамп та МАГА мають особисто перевіряти документи Білого Дому, звіряючи чи співпали нетто та брутто?
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24.08.2024 05:21 Відповісти
На таке свято - такий "потужний" пакет допомоги, аж на 125млн. Це один із самих меньших пакетів за весь час.
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23.08.2024 22:09 Відповісти
Як показала жорстка реальність затримку допомоги України гальмували не тільки трампісти,а й демократи.Сидять на двох стільцях. Нажаль!
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23.08.2024 22:11 Відповісти
В штатах вибори, перед виборами треба понизити ставку щоб показати круті досягнення, а для цього потрібна низька інфляція і орківські ресурси...
деми ніколи не дозволять до виборів нанести якоїсь шкоди оркам що могло б призвести до якихось перепон при екпорту ресурсів
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23.08.2024 23:15 Відповісти
Дяку за хоч таку допомогу.

Конгрес виділив 7.8млрд в пряме розпорядження адміністрації США
Використано 1.6млрд
1 жовтня залишок 6.2млрд згорає
Надається 125млн - мінімум з мінімума
Велика ймовірність, що кошти згорять...

В повідомленні
"Це оголошення є шістдесят четвертим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року".

якщо надавати 2 рази в місяць по 125млн, то за залишок 6.2млрд можна надавати ще наступні 2 роки, тобто буде повідомлення типу
"в 2027 році надано 108 пакет допомоги починаючи з серпня 2021 року"

проблема тільки, що ці кошти згорають 1 жовтня 2024

а ще є не наданий PDA 2022-2023 років, на 5.1млрд.
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24.08.2024 01:32 Відповісти
 
 