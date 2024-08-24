17 927 59
Пентагон розкрив зміст пакету військової допомоги Україні на 125 млн дол.
Міністерство оборони США повідомило зміст чергового пакету військової допомоги Україні, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
До складу пакету військової допомоги увійшли:
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- медичне обладнання;
- підривне обладнання та боєприпаси; і
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Раніше про надання Україні пакету військової допомоги повідомив президент США Джо Байден.
Топ коментарі
+22 Vadim Shevchuk
показати весь коментар24.08.2024 02:33
+12 Viktor Mozhaiev
показати весь коментар24.08.2024 02:17
+10 Mine
показати весь коментар24.08.2024 03:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джавеліни де ж ви були так довго!..
"Зміст" в українській мові зазвичай використовується в контексті значення або суті чогось, наприклад, "зміст книги" або "зміст документа", де йдеться про інформаційне наповнення. В контексті пакету допомоги, важливий саме перелік конкретних елементів, тому слово "склад" є більш точним.
--------------------------------------------------
І так, це не я, а жпт чат😁
Слова **«зміст»** і **«вміст»** тут не підходять:
- «Зміст» зазвичай стосується ідей або інформації.
- «Вміст» відноситься до фізичної наповненості чогось.
Отже, правильний варіант: **«склад військової допомоги»**.
ти не обожествляй той штучний інтелект, якщо тобі власного недостатньо, щоб користуватись
саме так!
Спробуйте перекласти на кацапську слова Лесі Українки: "без надії сподіваюсь".
какой язык имеет больше слов русский или украинский -
https://tsaristrussia.ru/faq/v-kakom-yazyke-bolse-slov-russkom-ili-ukrainskom Согласно исследованиям, украинский язык обладает примерно 100-120 тысяч слов, в то время как русский язык имеет около 200 тысяч слов
яка мова має більше слів російська чи українська -
https://bing.com/search?q=%d1%8f%d0%ba%d0%b0+%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%bc%d0%b0%d1%94+%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5+%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b2+%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0+%d1%87%d0%b8+%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0 Обидві мови - українська та російська - мають значний словниковий запас, але кількість слів української мови перевищує кількість слів російської мови
А реально, з урахуванням орфогр. та лекс. форм, діалектів, професійних і спеціалізоввних словників, архаїки, ******** нововведень і сленгу, дослідження кажуть про близько півмільйона слів.
І не тому, що це могло би бути розвидком людства, якби ж це дійсно якісь ДНК розшифровувало,
А воно моделює банально тупу людську поведінку -- наприклад "доведи, що не робот", "вкажи на йких зображення велосипед (а було б транспортний засіб, а на картинках цигани з возом, от як би там ШІ справилось)
Тому, це деградація людства: люди тупо вірять тому, що їм видає їх айхфон чи інший девайс і сперечаються зі селянином, що тут повинен бути "Макдональдс", де ви його поділи?!
Оккупанты, наконец, доканали то, что разрушают уже 10 лет - в Донецке остановлена добыча угля на последней шахте.
В 2014 году россияне пугали жителей Донецка, что прийдут злые бендеровцы, закроют шахты и Донбасс умрет от голода
Допомога,може,була б і більшою,але ж при обшуку у пересічного воєнкома знаходять ₴45 лямів.То Штати це ж бачать.
капельні поставки тільки щодо озброєння, тому більш вірогідна теорія що це через наступ і ескалацію
Економічна допомога: For an additional amount for "Economic Support Fund", $7,899,000,000, to remain available until September 30, 2025
Негайна через підпис PDA "SEC. 401.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22§ion=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000"
Суми майже однакові, економічна доступна до 1 жовтня 2025, а військова до 1 жовтня 2024
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA надано на 1.6млрд
https://www.state.gov/translations/russian/usaid-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/ На економіку 3.9млрд
Різниця більше ніж в 2 рази, це при тому що PDA згорає менше ніж за 40 днів
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Ось сам звіт від 19.08.2024
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
Звіт офіційний, а в новинах нічого немає майже тиждень
На думку Білого дому і Пентагона, у України і без цього є можливості для перемоги, сказало джерело видання Politico.
Також один із представників Білого дому заявив, що використання західних далекобійних ракет по Росії може виявитися не таким ефективним, як рекламується. До того ж у ЗСУ обмежений запас таких ракет, а ті, що у них є, можуть не досягти критично важливих російських цілей, які вже виведені із зони їхньої досяжності.
"90 відсотків літаків, які запускають "плануючі бомби" з російського повітряного простору по українській цивільній інфраструктурі, вже вийшли за межі досяжності цих ракет", - заявив виданню високопоставлений представник адміністрації США.