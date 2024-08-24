Пентагон розкрив зміст пакету військової допомоги Україні на 125 млн дол.

Міністерство оборони США повідомило зміст чергового пакету військової допомоги Україні, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

До складу пакету військової допомоги увійшли:

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

боєприпаси до стрілецької зброї;

медичне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси; і

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Раніше про надання Україні пакету військової допомоги повідомив президент США Джо Байден.

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