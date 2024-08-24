УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12096 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
17 927 59

Пентагон розкрив зміст пакету військової допомоги Україні на 125 млн дол.

hmmwv

Міністерство оборони США повідомило зміст чергового пакету військової допомоги Україні, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

До складу пакету військової допомоги увійшли:

  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • медичне обладнання;
  • підривне обладнання та боєприпаси; і
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Раніше про надання Україні пакету військової допомоги повідомив президент США Джо Байден.

Також читайте: Пентагон про створення буферної зони на Курщині: Працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі

Автор: 

зброя (7435) Пентагон (1415) США (22512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Яким чином спотворюється українська мова? Тому що підсвідомо використовується калька з російської. "Состав пакета помощи" некоректно прирівнюється до "содержание пакета помощи", а потім "содержание" перекладається як "зміст". А якщо не користуватися парою квазісинонімів состав и содержание, а перекласти "состав пакета помощи" напряму українською, то отримаємо вірний переклад - "склад пакету допомоги". А "зміст пакету допомоги" невірно, слово "зміст" має інше значення
показати весь коментар
24.08.2024 02:33
+12
Самого бісить цей ідіотизм. Демократія у дії. Нафіга кацапам та розвідка. Добре що хоч поштучно номенклатуру не написали.
показати весь коментар
24.08.2024 02:17
+10
ключнiца перекладала!
показати весь коментар
24.08.2024 03:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому розкрили? Утiну?
показати весь коментар
24.08.2024 02:03 Відповісти
Самого бісить цей ідіотизм. Демократія у дії. Нафіга кацапам та розвідка. Добре що хоч поштучно номенклатуру не написали.
показати весь коментар
24.08.2024 02:17 Відповісти
може кротiв росийских у владi хочуть позбавити зарплаты?))))
показати весь коментар
24.08.2024 03:10 Відповісти
щоб не "********" одні, а інші щоб обісрались від страху!
Джавеліни де ж ви були так довго!..
показати весь коментар
24.08.2024 18:09 Відповісти
Яким чином спотворюється українська мова? Тому що підсвідомо використовується калька з російської. "Состав пакета помощи" некоректно прирівнюється до "содержание пакета помощи", а потім "содержание" перекладається як "зміст". А якщо не користуватися парою квазісинонімів состав и содержание, а перекласти "состав пакета помощи" напряму українською, то отримаємо вірний переклад - "склад пакету допомоги". А "зміст пакету допомоги" невірно, слово "зміст" має інше значення
показати весь коментар
24.08.2024 02:33 Відповісти
Ну ти загнув
показати весь коментар
24.08.2024 03:14 Відповісти
перекладали росiянськi кроти.
показати весь коментар
24.08.2024 03:25 Відповісти
"Склад пакету допомоги" є правильним варіантом, оскільки слово "склад" вказує на перелік або набір елементів, що входять до певного об'єкта чи концепту. У цьому випадку, "склад пакету допомоги" означає перелік речей або послуг, які містяться в пакеті допомоги.

"Зміст" в українській мові зазвичай використовується в контексті значення або суті чогось, наприклад, "зміст книги" або "зміст документа", де йдеться про інформаційне наповнення. В контексті пакету допомоги, важливий саме перелік конкретних елементів, тому слово "склад" є більш точним.
--------------------------------------------------
І так, це не я, а жпт чат😁
показати весь коментар
24.08.2024 05:43 Відповісти
***, та вміст, а не склад чи зміст...
показати весь коментар
24.08.2024 18:21 Відповісти
Хто ти такий щоб сперечатися з GPTchat?
показати весь коментар
24.08.2024 21:55 Відповісти
син філолога укр мови
показати весь коментар
25.08.2024 11:37 Відповісти
Співчуваю бро🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.08.2024 13:39 Відповісти
**«Склад військової допомоги»** означає перелік або сукупність предметів, що входять до цієї допомоги.

Слова **«зміст»** і **«вміст»** тут не підходять:

- «Зміст» зазвичай стосується ідей або інформації.

- «Вміст» відноситься до фізичної наповненості чогось.

Отже, правильний варіант: **«склад військової допомоги»**.
показати весь коментар
24.08.2024 21:58 Відповісти
склад делегації, а вміст допомоги
ти не обожествляй той штучний інтелект, якщо тобі власного недостатньо, щоб користуватись
показати весь коментар
25.08.2024 11:39 Відповісти
"«Вміст» відноситься до фізичної наповненості чогось."
саме так!
показати весь коментар
25.08.2024 11:40 Відповісти
Все він правильно написав!
показати весь коментар
24.08.2024 06:09 Відповісти
ключнiца перекладала!
показати весь коментар
24.08.2024 03:23 Відповісти
"Урегулювання війни".
показати весь коментар
24.08.2024 06:08 Відповісти
Коли якась шмонька на касі питає: "Пакєт нужин?", кажу: "Нужник не потрібен".
показати весь коментар
24.08.2024 07:49 Відповісти
На який мови хочу, на такий й розмовляю ! В мистах ромовляють бильше росийською , а украинську важають -селянскою ! Кажуть .Рогуль разкудахкавська !
показати весь коментар
24.08.2024 13:00 Відповісти
Вітаю. Нажаль Гугл перекладач не має можливості розрізняти значення слів в українській та кацапській мовах. Українська більш змістовна та має більше слів синонімів ніж кацапська.
Спробуйте перекласти на кацапську слова Лесі Українки: "без надії сподіваюсь".
показати весь коментар
24.08.2024 08:36 Відповісти
ШІ Copilot відповідає:
какой язык имеет больше слов русский или украинский -

https://tsaristrussia.ru/faq/v-kakom-yazyke-bolse-slov-russkom-ili-ukrainskom Согласно исследованиям, украинский язык обладает примерно 100-120 тысяч слов, в то время как русский язык имеет около 200 тысяч слов

яка мова має більше слів російська чи українська -

https://bing.com/search?q=%d1%8f%d0%ba%d0%b0+%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%bc%d0%b0%d1%94+%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5+%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b2+%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0+%d1%87%d0%b8+%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0 Обидві мови - українська та російська - мають значний словниковий запас, але кількість слів української мови перевищує кількість слів російської мови
показати весь коментар
24.08.2024 09:03 Відповісти
Може отой ШІ врахував матюки як слова то так, в кацапів дуже багато отого ''добра''.
показати весь коментар
24.08.2024 09:45 Відповісти
Я до того, що на одне й те саме питання, задане різними мовами, він відповідає діаметрально протилежно...
показати весь коментар
24.08.2024 10:04 Відповісти
Ось дістаю з полиці тлумачний словник української 2016 р., видавництва "Перун". Читаю - 250 000 слів.
А реально, з урахуванням орфогр. та лекс. форм, діалектів, професійних і спеціалізоввних словників, архаїки, ******** нововведень і сленгу, дослідження кажуть про близько півмільйона слів.
показати весь коментар
24.08.2024 10:24 Відповісти
Для порівняння, кацапський "толковьій словарь Ожегова" - 70 000 слів.
показати весь коментар
24.08.2024 10:27 Відповісти
все це ШІ в дупу!
І не тому, що це могло би бути розвидком людства, якби ж це дійсно якісь ДНК розшифровувало,
А воно моделює банально тупу людську поведінку -- наприклад "доведи, що не робот", "вкажи на йких зображення велосипед (а було б транспортний засіб, а на картинках цигани з возом, от як би там ШІ справилось)
Тому, це деградація людства: люди тупо вірять тому, що їм видає їх айхфон чи інший девайс і сперечаються зі селянином, що тут повинен бути "Макдональдс", де ви його поділи?!
показати весь коментар
24.08.2024 18:18 Відповісти
Можливо платні версії інші...але нагадує квантові комп'ютери та термоядерний синтез...
показати весь коментар
24.08.2024 19:14 Відповісти
багато сайтів давно вже бісять своєю "вогневою поразкою" та іншими доказами, що спочатку новини формуються касапською а потім вже перекладаються в гуглі
показати весь коментар
24.08.2024 11:03 Відповісти
Електричне харчування...
показати весь коментар
24.08.2024 18:22 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
24.08.2024 03:42 Відповісти
Вміст пакету розкрили самі американці.
показати весь коментар
24.08.2024 03:49 Відповісти
А до тих пару ф-16 нічого не підкинули? Жаль...
показати весь коментар
24.08.2024 04:03 Відповісти
З дротовим наведенням :-O. Скільки ж їм років? Про цей жах з дротами, що намотуються на колеса автотранспорта нам ще 30 років назад в інституті розповідали!!!
показати весь коментар
24.08.2024 06:07 Відповісти
ТОУ дають для боротьби з танками - а не для створення перешкод авторанспорту на полі бою Бо коли танк увірветься на позиції - тобі буде "похєр" - в якому стані колеса твоєї машини А б"ють танки ці "старенькі" прекрасно Особливо на відкритій місцевості (якою є Південь та Схід України)
показати весь коментар
24.08.2024 06:14 Відповісти
Ясно, що це побічний ефект . На навчаннях після стрільб ПТУР "Малиш" автомашини тягали за собою жмути дроту намотаного на колеса. А в гіршому випадку дріт працював як загородження з "колючки". Такі мотки колючого дроту, що розтягують спіраллю на землі або стовпчиках для накручування і заклинювання колес ворожої техніки.
показати весь коментар
24.08.2024 09:53 Відповісти
Ті мотки колючого дроту називаються "спіраль Бруно"
показати весь коментар
24.08.2024 13:17 Відповісти
Зараз є ******* дрони теж з дротовим керуванням.Правда,не звичайний дріт,а оптика,але не бояться РЕБ.
показати весь коментар
24.08.2024 07:39 Відповісти
Причем на более 10 км
показати весь коментар
24.08.2024 10:50 Відповісти
Мы с вами стали свидетелями краха целой эпохи…

Оккупанты, наконец, доканали то, что разрушают уже 10 лет - в Донецке остановлена добыча угля на последней шахте.

В 2014 году россияне пугали жителей Донецка, что прийдут злые бендеровцы, закроют шахты и Донбасс умрет от голода
показати весь коментар
24.08.2024 07:14 Відповісти
Дякуємо Президенту і народу США.
Допомога,може,була б і більшою,але ж при обшуку у пересічного воєнкома знаходять ₴45 лямів.То Штати це ж бачать.
показати весь коментар
24.08.2024 07:36 Відповісти
Тільки є нюанс щодо ваших слів, фінансову частину допомоги яка є в рамках пакету і має бути спрямована на інфраструктуру і бюджетні витрати вони не затримують

капельні поставки тільки щодо озброєння, тому більш вірогідна теорія що це через наступ і ескалацію
показати весь коментар
24.08.2024 09:22 Відповісти
Саме так, згідно https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закона
Економічна допомога: For an additional amount for "Economic Support Fund", $7,899,000,000, to remain available until September 30, 2025
Негайна через підпис PDA "SEC. 401.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22&section=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000"

Суми майже однакові, економічна доступна до 1 жовтня 2025, а військова до 1 жовтня 2024

https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA надано на 1.6млрд
https://www.state.gov/translations/russian/usaid-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/ На економіку 3.9млрд

Різниця більше ніж в 2 рази, це при тому що PDA згорає менше ніж за 40 днів
показати весь коментар
24.08.2024 12:24 Відповісти
У складі допомоги, як не дивно - жодного асфальтоукладача.
показати весь коментар
24.08.2024 07:55 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
24.08.2024 10:50 Відповісти
Три комітети Палати представників, закінчили звіт на 291 сторінку, щодо "https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Ось сам звіт від 19.08.2024

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."

Звіт офіційний, а в новинах нічого немає майже тиждень
показати весь коментар
24.08.2024 12:26 Відповісти
А мають кілька причин, через які не дають Україні дозвіл на удари своєю далекобійною зброєю по території РФ. Одна з них - надія в майбутньому перезавантажити свої відносини з Москвою.

На думку Білого дому і Пентагона, у України і без цього є можливості для перемоги, сказало джерело видання Politico.

Також один із представників Білого дому заявив, що використання західних далекобійних ракет по Росії може виявитися не таким ефективним, як рекламується. До того ж у ЗСУ обмежений запас таких ракет, а ті, що у них є, можуть не досягти критично важливих російських цілей, які вже виведені із зони їхньої досяжності.

"90 відсотків літаків, які запускають "плануючі бомби" з російського повітряного простору по українській цивільній інфраструктурі, вже вийшли за межі досяжності цих ракет", - заявив виданню високопоставлений представник адміністрації США.
показати весь коментар
24.08.2024 13:52 Відповісти
А нахрена она надо , чтоб русня знала чего передают ? Если так хотите что-то сказать по этому поводу , напишите просто РАЗНОЕ.
показати весь коментар
24.08.2024 15:44 Відповісти
Многие здесь убеждены что Ермак кремлёвский агент, так что похрен, пиши не пиши всё равно узнают.
показати весь коментар
24.08.2024 21:46 Відповісти
Раніше були яйця по 17 и допомога на 400, а зараз в багажниках по 4,7 мільона евро и допомога на 125.
показати весь коментар
24.08.2024 15:51 Відповісти
Певно американці вирішили, що раз такі багаті хай самі закупляються. У індусів наприклад)
показати весь коментар
24.08.2024 17:33 Відповісти
 
 