Рейтинг Путіна серед росіян рекордно впав на тлі наступу ЗСУ в Курській області, - росЗМІ

Результати опитування держслужби Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) зафіксували рекордне падіння рейтингу схвалення та довіри до російського диктатоора Володимира Путіна серед росіян на тлі операції ЗСУ на Курщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Meduza", яке посилається на видання "Агентство".

Так, на сайті ВЦВГД зазначено, що рейтинг схвалення діяльності Путіна за тиждень з 12 до 18 серпня впав на 3,5% порівняно з попереднім тижнем та досяг 73,6%.

Тижнем раніше, з 5 по 11 серпня, цей показник становив 77,1%. Рівень довіри до диктатора за цей же період знизився на 2,6% - до 78,2%.

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Судячи з даних ВЦВГД, це рекордне падіння обох показників від початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому 2022 року.

Крім того, пише "Медуза", рейтинг схвалення роботи Путіна за час війни опускався нижче рівня 73,6% влітку-восени 2023 року, після бунту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Рейтинг досяг мінімального значення (72,6%) у тиждень з 7 до 13 серпня 2023 року.

Водночас рейтинг довіри Путіна за час війни двічі опускався нижче 78% - на тлі мобілізації восени-взимку 2022-2023 років та влітку-восени 2023 року, після бунту Пригожина.

Російські соціологи зафіксували мінімальне значення рейтингу (76,7%) на тижні з 31 липня по 6 серпня 2023 року.

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