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Рейтинг Путіна серед росіян рекордно впав на тлі наступу ЗСУ в Курській області, - росЗМІ

Рейтинг Путіна серед росіян рекордно впав через операцію ЗСУ на Курщині

Результати опитування держслужби Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) зафіксували рекордне падіння рейтингу схвалення та довіри до російського диктатоора Володимира Путіна серед росіян на тлі операції ЗСУ на Курщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Meduza", яке посилається на видання "Агентство".

Так, на сайті ВЦВГД зазначено, що рейтинг схвалення діяльності Путіна за тиждень з 12 до 18 серпня впав на 3,5% порівняно з попереднім тижнем та досяг 73,6%.

Тижнем раніше, з 5 по 11 серпня, цей показник становив 77,1%. Рівень довіри до диктатора за цей же період знизився на 2,6% - до 78,2%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін закликав не звинувачувати його у прориві на Курщині, це проблеми силовиків, - Politico

Судячи з даних ВЦВГД, це рекордне падіння обох показників від початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому 2022 року.

Крім того, пише "Медуза", рейтинг схвалення роботи Путіна за час війни опускався нижче рівня 73,6% влітку-восени 2023 року, після бунту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Рейтинг досяг мінімального значення (72,6%) у тиждень з 7 до 13 серпня 2023 року.

Водночас рейтинг довіри Путіна за час війни двічі опускався нижче 78% - на тлі мобілізації восени-взимку 2022-2023 років та влітку-восени 2023 року, після бунту Пригожина.

Російські соціологи зафіксували мінімальне значення рейтингу (76,7%) на тижні з 31 липня по 6 серпня 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негативне ставлення росіян до Путіна зросло після початку операції ЗСУ на Курщині, - The New York Times

Автор: 

путін володимир (23760) росія (64926) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+28
На кую крутив, ху.ло еті рейтингі.
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24.08.2024 12:09
+21
Ахахаха, Господи, який сміх.....
В авторитарних країнах, царям начхати на та рейтинги. Навіть якщо він де-факто буде 12%, то намалюють 96,2% )))
Найкращий показник рейтингах буде, коли ВВХ , як Каддафі розірвуть на шматки, попередньо прив'язав до автівки і потягавши по мацкві!
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24.08.2024 12:15
+14
таки да) порівняно з мінусовим рейтингом херпіду дід ще добре тримається
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24.08.2024 12:22
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На кую крутив, ху.ло еті рейтингі.
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24.08.2024 12:09 Відповісти
Оце впав. Не смішіть мої капці.
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24.08.2024 12:19 Відповісти
таки да) порівняно з мінусовим рейтингом херпіду дід ще добре тримається
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24.08.2024 12:22 Відповісти
Їхній вціом то єрунда!
За рік значно погіршилась оцінка буйла в коментах ватних рашиських сайтів.

Суть - "а хутін то таки х..ло !" 😂👍
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24.08.2024 12:35 Відповісти
ЕЕЕЕ не скажи - ліліпутін ДУЖЕ турбується про свій рейтинг
Парадаксально - але ЛЮБИЙ диктатор НАЙБІЛЬШЕ боїться незадоволення ним народу.
Це історичний факт.
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24.08.2024 13:32 Відповісти
Діда на палку і на свалку!
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24.08.2024 12:11 Відповісти
тіх дідів там купа бо русня це коллектівне *****.
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24.08.2024 12:16 Відповісти
Гаазько-загратуй російського вожака ліліпутіна і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
Так закінчиться чергова недоімперія, не вперше і не в останнє.
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24.08.2024 13:34 Відповісти
Они пишут что ***** это должность. И ворчат они на *****, за то что он мало *****
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24.08.2024 15:11 Відповісти
73 ? 😀
73 - 73 = 0
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24.08.2024 12:14 Відповісти
Ахахаха, Господи, який сміх.....
В авторитарних країнах, царям начхати на та рейтинги. Навіть якщо він де-факто буде 12%, то намалюють 96,2% )))
Найкращий показник рейтингах буде, коли ВВХ , як Каддафі розірвуть на шматки, попередньо прив'язав до автівки і потягавши по мацкві!
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24.08.2024 12:15 Відповісти
Я думаю, просто тобі треба мій коментар почитати уважніше, а не мені історію.
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24.08.2024 13:52 Відповісти
Ти сверджував: "В авторитарних країнах, царям начхати на та рейтинги. Навіть якщо він де-факто буде 12%, то намалюють 96,2% )))"
Це ахінея.
Всесвітня історія показує що у 99,99% при падінні народного рейтингу до диктатора - диктатора настигає АВТОМАТИЧНА страта.
Добре - допустим ти правий - приведи ПРИКЛАД диктатора у якого рейтинг був 0% і він вижив.
Чекаю.
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24.08.2024 13:57 Відповісти
Зараз модератори сайту другий раз приведуть тобі приклад, щоб не спамив.
Наперед вдячний.
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24.08.2024 14:23 Відповісти
Пол Пот...
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24.08.2024 15:44 Відповісти
пол-пот за 4 роки знищив 80% власного населення - тому просто нікому було скрутити йому голову. Разом з тим. Помер пол-пот у 54 роки. Причина офіційно невідома, проте є версія, що він помер від серцевої недостатності. Медекспертиза згодом показала, що смерть настала внаслідок отруєння. Також є версія, що він загинув у джунглях від хвороби або наклав на себе руки.
Не зараховано.
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25.08.2024 12:44 Відповісти
3% - це не падіння, а курам на сміх
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25.08.2024 02:13 Відповісти
стадія "отріцінія" пройдено - перейшли до стадії "торгу" - на скільки повинен впасти рейтинг ліліпутіна щоб власний народ його повісив - це добре.
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25.08.2024 13:07 Відповісти
Можна було б цікавіше матеріал назвати: "У Путіна впав...", з інтригою так )))
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24.08.2024 12:16 Відповісти

Какая интрига? Он с Шойгу на Алтай ездил. А там, этот, как его? Корень хрена жень-шеня.
-А что, помогает?
-Да, если взять потолще, и привязать покрепче
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24.08.2024 15:18 Відповісти
Московські рейтинги по-любому за 70% - фікція. Я так думаю.
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24.08.2024 12:16 Відповісти
Та враховуючи його вік у нього вже давно "впав"
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24.08.2024 12:28 Відповісти
То шо: можна відкорковувати шампанське?
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24.08.2024 12:18 Відповісти
І рекорди в потвор московських також рекордні. Тьху на тєрпіл.
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24.08.2024 12:23 Відповісти
Єдине, що можна говорити про рейтинги (та й будь-які інші показники) у путінській росії, було сказано після "виборів президента Росії" у 2018 році головою Центральної виборчої комісії Чечні. Його запитали про причину того, чому в Чечні відсоток тих, хто проголосував за путіна, так відрізняється від загальноросійського. По Росії було приблизно 76, а в Чечні 98,9%. На що він відповів:
- А що таке? За нашого президента у Чечні проголосують стільки, скільки треба. Треба 100%, проголосує 100%, треба буде 120%, проголосує і 120%
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24.08.2024 12:28 Відповісти
Прігожин довів нульовий рейтинг пуйла, коли йшов на мацькву. Шкода, що не до кінця
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24.08.2024 12:31 Відповісти
Чим далі вглуб рассіі йде наступ ЗСУ тім глибше усвідомлення разіян який путін *****.
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24.08.2024 12:37 Відповісти
Та там общий путин в 100 миллионов голов. Упал бо хотели Украину вообще испепелить. Там на москальских форумах возмущаются на путина что он ядеркой не выпалил Украину, а не то что СВО это чушь. Да и рейтинги для авторитарных стран это фуфло полное.
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24.08.2024 12:40 Відповісти
🔥Україна сьогодні вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця», - Зеленський.
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24.08.2024 12:42 Відповісти
в Воронеже до сих пор врывается
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24.08.2024 12:43 Відповісти
https://tsn.ua/********/sogodni-vpershe-vidbulos-uspishne-boyove-zastosuvannya-raketi-drona-palyanicya-zelenskiy-2646606.html Крилата ракета Паляниця
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24.08.2024 12:46 Відповісти
Росії буде дуже складно з тим, щоб навіть вимовити, що саме прилетіло".
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24.08.2024 12:48 Відповісти
👍🤝😁😂
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24.08.2024 18:53 Відповісти
Ну,по перше все це маячня,а по друге,кацапи звинувачують ху#ла виключно у "не рішучості",типу -"фпєрьод на Фашінктон",вони майже всі хворі та скажені виродки.
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24.08.2024 12:44 Відповісти
Ці рейтинги треба методично підривати в папку справи "Світ проти ******** терористичного кацапського бидлостада" як систематичні докази фашизму і остаточного виродження стала болотяних андрофагів.
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24.08.2024 12:49 Відповісти
ну так і йшли б "фпєрьод на Фашінктон", чого вони до нас причепилися. А ми б глибоко озаботилися і вислали 5 тис. касок. І пів-року збирали парламент щоб вирішити, чим і як допомогти Фашінктону.
Мечти-мечти....
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25.08.2024 02:16 Відповісти
Та ***** насрати на рейтинг кацаплбидла...
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24.08.2024 12:51 Відповісти
На 0,3%.
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24.08.2024 12:52 Відповісти
Здає бабця
Раджу подивитися офіційний відеозвіт про його останню поїздку до Кабардино-Балкарії. Там один місцевий холуй пару хвилин намагається донести ліліпутіну істину, що яблучний джем без цукру роблять саме з яблук.
Бабця явно у маразмі. Час виводити нового лідора уZZкава міра, бо цей вже явно "фсьо".
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24.08.2024 12:57 Відповісти
У Шольца рейтинг 13%. У Макрона не многим больше. Видел как его освистывал весь стадион на закрытии Олимпиады. Их еще никто не отпандил, не изнасиловал, не повесил.
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24.08.2024 13:00 Відповісти
і за що його освистували?
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25.08.2024 02:17 Відповісти
Їм пох... той рейтинг у них 80% рабів яких можна телевізором вести куди захочеш.... там більше має значення прибтки фінеліти раші а вони ростуть за час війни...

Якщо б вибивати експорт то тоді орківські олігархи б задумались на рахунок зміни політики а поки їх все влаштовує.... на фоні того що до 50 року має бути скорочення споживання газу, нафти більш чим вдвоє а вугілля до мінімума....

їм необхідно захопити нові ресурси для продажу той же літій, чорноземи і т.д. які будуть мати вагу в майбутньому
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24.08.2024 13:26 Відповісти
Х...о перший по рейтінгу на шибеницю.
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24.08.2024 13:41 Відповісти
Шо серьезно упал? А вы **** до сих пор застебнутые в гермаках с забралом , Путин бог , это ***** , это *****...
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24.08.2024 14:52 Відповісти
Якось ***** і на *****, і на кацапські рейтінги! У боневтіка вони вже давно мінусові, і це не заважає йому з своєю зекодлою грабувати і знищувати Україну, та цкраїнців!
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24.08.2024 15:16 Відповісти
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24.08.2024 16:19 Відповісти
У Чаушеску рейтинг не падав
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24.08.2024 17:09 Відповісти
одним словом Х-УЙЛОООО як не крути -падло!!!!!
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24.08.2024 18:11 Відповісти
л9 какой там рейтинг у неЛегетимного -300% на - 700% 4ель 4то там упало 🤷‍♂️хГорЭ то какое он там я6локи ходит нюхает пр9м весь в пИчали 🥱
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25.08.2024 01:40 Відповісти
 
 