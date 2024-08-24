Рейтинг Путіна серед росіян рекордно впав на тлі наступу ЗСУ в Курській області, - росЗМІ
Результати опитування держслужби Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) зафіксували рекордне падіння рейтингу схвалення та довіри до російського диктатоора Володимира Путіна серед росіян на тлі операції ЗСУ на Курщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Meduza", яке посилається на видання "Агентство".
Так, на сайті ВЦВГД зазначено, що рейтинг схвалення діяльності Путіна за тиждень з 12 до 18 серпня впав на 3,5% порівняно з попереднім тижнем та досяг 73,6%.
Тижнем раніше, з 5 по 11 серпня, цей показник становив 77,1%. Рівень довіри до диктатора за цей же період знизився на 2,6% - до 78,2%.
Судячи з даних ВЦВГД, це рекордне падіння обох показників від початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому 2022 року.
Крім того, пише "Медуза", рейтинг схвалення роботи Путіна за час війни опускався нижче рівня 73,6% влітку-восени 2023 року, після бунту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
Рейтинг досяг мінімального значення (72,6%) у тиждень з 7 до 13 серпня 2023 року.
Водночас рейтинг довіри Путіна за час війни двічі опускався нижче 78% - на тлі мобілізації восени-взимку 2022-2023 років та влітку-восени 2023 року, після бунту Пригожина.
Російські соціологи зафіксували мінімальне значення рейтингу (76,7%) на тижні з 31 липня по 6 серпня 2023 року.
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За рік значно погіршилась оцінка буйла в коментах ватних рашиських сайтів.
Суть - "а хутін то таки х..ло !" 😂👍
Парадаксально - але ЛЮБИЙ диктатор НАЙБІЛЬШЕ боїться незадоволення ним народу.
Це історичний факт.
Так закінчиться чергова недоімперія, не вперше і не в останнє.
73 - 73 = 0
В авторитарних країнах, царям начхати на та рейтинги. Навіть якщо він де-факто буде 12%, то намалюють 96,2% )))
Найкращий показник рейтингах буде, коли ВВХ , як Каддафі розірвуть на шматки, попередньо прив'язав до автівки і потягавши по мацкві!
Це ахінея.
Всесвітня історія показує що у 99,99% при падінні народного рейтингу до диктатора - диктатора настигає АВТОМАТИЧНА страта.
Добре - допустим ти правий - приведи ПРИКЛАД диктатора у якого рейтинг був 0% і він вижив.
Чекаю.
Наперед вдячний.
Не зараховано.
Какая интрига? Он с Шойгу на Алтай ездил. А там, этот, как его? Корень
хренажень-шеня.
-А что, помогает?
-Да, если взять потолще, и привязать покрепче
- А що таке? За нашого президента у Чечні проголосують стільки, скільки треба. Треба 100%, проголосує 100%, треба буде 120%, проголосує і 120%
Мечти-мечти....
Раджу подивитися офіційний відеозвіт про його останню поїздку до Кабардино-Балкарії. Там один місцевий холуй пару хвилин намагається донести ліліпутіну істину, що яблучний джем без цукру роблять саме з яблук.
Бабця явно у маразмі. Час виводити нового лідора уZZкава міра, бо цей вже явно "фсьо".
Якщо б вибивати експорт то тоді орківські олігархи б задумались на рахунок зміни політики а поки їх все влаштовує.... на фоні того що до 50 року має бути скорочення споживання газу, нафти більш чим вдвоє а вугілля до мінімума....
їм необхідно захопити нові ресурси для продажу той же літій, чорноземи і т.д. які будуть мати вагу в майбутньому