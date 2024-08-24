Meta видалила понад 40 акаунтів у Facebook та Instagram, що поширювали російську пропаганду на європейську аудиторію

Корпорація Meta видалила 43 акаунти та сторінки у Facebook та Instagram, що поширювали російську пропаганду на європейську аудиторію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті корпорації.

Загалом Meta видалила 20 акаунтів у Facebook, 14 сторінок і 9 акаунтів в Instagram за порушення політики проти скоординованої неавтентичної поведінки.

Фіктивні новинні веб-сайти, у звіті за приклад взято сайт Euro Top News, використовували вигадані журналістські псевдоніми та фальшиві адреси, щоби здаватися легітимними. Контент на сайтах і в соціальних мережах ймовірно створювався за допомогою штучного інтелекту.

Окрім соцмереж Meta подібні сайти активно діяли на платформах YouTube, Telegram та X (раніше Twitter). Їхні повідомлення просували російські наративи, зокрема щодо зменшення підтримки України на Заході та критики президента США Байдена. Meta виявила та зупинила цю активність до того, як вона змогла створити автентичну аудиторію.

Читайте: РФ готує нові пропагандистські операції у Європі, спрямовані проти українських біженців, - ГУР