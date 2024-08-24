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Новини
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Meta видалила понад 40 акаунтів у Facebook та Instagram, що поширювали російську пропаганду на європейську аудиторію

meta

Корпорація Meta видалила 43 акаунти та сторінки у Facebook та Instagram, що поширювали російську пропаганду на європейську аудиторію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті корпорації.

Загалом Meta видалила 20 акаунтів у Facebook, 14 сторінок і 9 акаунтів в Instagram за порушення політики проти скоординованої неавтентичної поведінки.

Фіктивні новинні веб-сайти, у звіті за приклад взято сайт Euro Top News, використовували вигадані журналістські псевдоніми та фальшиві адреси, щоби здаватися легітимними. Контент на сайтах і в соціальних мережах ймовірно створювався за допомогою штучного інтелекту.

Окрім соцмереж Meta подібні сайти активно діяли на платформах YouTube, Telegram та X (раніше Twitter). Їхні повідомлення просували російські наративи, зокрема щодо зменшення підтримки України на Заході та критики президента США Байдена. Meta виявила та зупинила цю активність до того, як вона змогла створити автентичну аудиторію.

Читайте: РФ готує нові пропагандистські операції у Європі, спрямовані проти українських біженців, - ГУР

Автор: 

Facebook (725) пропаганда (2796) росія (64935) Instagram (180) Meta (57)


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Топ коментарі
+9
43 аккаунта? та я в день по 50 акків блокую за розповсюдження усілякого рашистського лайна!
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24.08.2024 19:07
+6
43? За годину? За добу? За весь час?
3.14здець повний......
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24.08.2024 19:09
+5
МЕТА мені удалила акаунт в інстаграмі за те що я расіянам бажав виздихати.
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24.08.2024 20:07
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43 аккаунта? та я в день по 50 акків блокую за розповсюдження усілякого рашистського лайна!
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24.08.2024 19:07 Відповісти
43? За годину? За добу? За весь час?
3.14здець повний......
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24.08.2024 19:09 Відповісти
Новину читали?
Вот вы и попались. Это такой редакторский трюк, определяет кто читает новости, а кто серфит по заголовкам.
В целом Meta удалила 20 аккаунтов в Facebook, 14 страниц и 9 аккаунтов в Instagram Источник:
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24.08.2024 23:07 Відповісти
Прямо на ордена якогось тягнуть за такий геройський вчинок.
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24.08.2024 19:11 Відповісти
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25.08.2024 06:09 Відповісти
А тих, хто ділився їх інформацією чи репостив їх відео і публікації. Як наприклад аккаунт з публікацією фейку про оплату нового авто центром зайнятості українцю видалили, але репости і перезаливи відео до сих пір гуляють по соцмережам.

Можливо допоможе, коли робот буде ліпити в мережі на такі публікації що це фейк з посиланням на сторінку чому це фейк.
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24.08.2024 19:17 Відповісти
ого мабуть то цілий 1 троль був.
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24.08.2024 19:17 Відповісти
один? То було максимум 0,01% від троля.
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24.08.2024 19:19 Відповісти
так. це потужно
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24.08.2024 19:39 Відповісти
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24.08.2024 23:09 Відповісти
Потужно а їх там тисячі, а ще міліон липових акаунтів ботів які стукають всім у друзі і так накопичують аудиторію та виглядають під живу людину з якимись поточними фото..

Але не думаю що мета з своєю політикою набирання низькокваліфікованих індусів в супорт щось з цим зробить тут тільки має бути якась інформаційна компанія коли люди самі почистять своїх друзів...

Але на це не піде керівництво компанії ріст кількості користувачів це ріст реклами і прибутків і їм всерівно кому ця реклама показується ботам чи людям... вони фактично монополісти і їм всерівно будуть платити
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24.08.2024 19:17 Відповісти
Те саме відбувається з ютубом, боротьбе йде тільки з ботами які не дивляться рекламу, а якщо програмне забезепечення нормально допрацьоване алгоритми ютуба не реагують на них тому що ботоферми приносять великий об'єм рекламного трафіку
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24.08.2024 19:20 Відповісти
40? може сорок тисяч?
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24.08.2024 19:25 Відповісти
Будь-яка пропаганда...
Може існувати...
Рік-два...

Потім болить голова...
Тиждень-два...

Потім сприйняття...

А, шо такоє?

Раби *****...

Готові стати обоє-рабої...
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24.08.2024 19:30 Відповісти
а як насправді відслідити фейкові аккаунти? ось наприклад, я бачу, що то троль, жму поскаржитись, і ніхєра "не вбачають порушень правил". Потім сам щось напишу у відповідь, звісно без мата, і мене банять. ФБ і цукерберг мають засоби бородьби, але вперто граюь на пуйла.
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24.08.2024 19:47 Відповісти
МЕТА мені удалила акаунт в інстаграмі за те що я расіянам бажав виздихати.
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24.08.2024 20:07 Відповісти
Мене попередили, що закриють бо скаржились лаптєносії за коментарі, я не дочекалась, сама пішла. Більше вільного часу стало.
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25.08.2024 06:15 Відповісти
7.40 !!))
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24.08.2024 20:17 Відповісти
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24.08.2024 20:57 Відповісти
*** Жуй?!!
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24.08.2024 21:27 Відповісти
Цукенбергская путинская подстилка, а может ты мне восстановишь12-летний МОЙ АККАУНТ, который ты удалил за то, что рашисты жаловались, что я публикую посты раскрывающие их фашистскую сущность и делал репосты преступлений этой рашистской мразоты в Украине?!!!
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24.08.2024 23:52 Відповісти
 
 