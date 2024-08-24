Meta видалила понад 40 акаунтів у Facebook та Instagram, що поширювали російську пропаганду на європейську аудиторію
Корпорація Meta видалила 43 акаунти та сторінки у Facebook та Instagram, що поширювали російську пропаганду на європейську аудиторію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті корпорації.
Загалом Meta видалила 20 акаунтів у Facebook, 14 сторінок і 9 акаунтів в Instagram за порушення політики проти скоординованої неавтентичної поведінки.
Фіктивні новинні веб-сайти, у звіті за приклад взято сайт Euro Top News, використовували вигадані журналістські псевдоніми та фальшиві адреси, щоби здаватися легітимними. Контент на сайтах і в соціальних мережах ймовірно створювався за допомогою штучного інтелекту.
Окрім соцмереж Meta подібні сайти активно діяли на платформах YouTube, Telegram та X (раніше Twitter). Їхні повідомлення просували російські наративи, зокрема щодо зменшення підтримки України на Заході та критики президента США Байдена. Meta виявила та зупинила цю активність до того, як вона змогла створити автентичну аудиторію.
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Вот вы и попались. Это такой редакторский трюк, определяет кто читает новости, а кто серфит по заголовкам.
В целом Meta удалила 20 аккаунтов в Facebook, 14 страниц и 9 аккаунтов в Instagram Источник:
Можливо допоможе, коли робот буде ліпити в мережі на такі публікації що це фейк з посиланням на сторінку чому це фейк.
Але не думаю що мета з своєю політикою набирання низькокваліфікованих індусів в супорт щось з цим зробить тут тільки має бути якась інформаційна компанія коли люди самі почистять своїх друзів...
Але на це не піде керівництво компанії ріст кількості користувачів це ріст реклами і прибутків і їм всерівно кому ця реклама показується ботам чи людям... вони фактично монополісти і їм всерівно будуть платити
Може існувати...
Рік-два...
Потім болить голова...
Тиждень-два...
Потім сприйняття...
А, шо такоє?
Раби *****...
Готові стати обоє-рабої...