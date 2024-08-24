Галущенко про перемовини з РФ щодо припинення атак на енергетику: Ми з терористами переговорів не ведемо. Тим більше закулісних
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не вела перемовини з РФ щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю ТСН.
"Ми з терористами переговорів не ведемо. Тим більше закулісних. Питання у чому - у четвер відбувся саміт щодо третього пункту "формули миру" президента Зеленського у питанні енергетичної безпеки. Він був у режимі онлайн, ми ухвалили спільне комюніке. Участь у ньому взяла велика кількість країн з різних частин світу. І насправді ключова позиція у цьому документі, крім відновлення енергетики, це - не атаки на енергосистеми", - пояснив Галущенко.
Він також зазначив, що участь у цьому саміті взяли міжнародні організації та близько 40 країн світу. Про результати цього заходу ж планувалось повідомити Росію через посередника.
"Питання, як цю формулу покласти на Росію, щоб вони хоч щось почали виконувати", - сказав міністр.
Нагадаємо The Washington Post писали, що у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.
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Галущенко побоявся прийти в Раду на доповідь щодо корупції в Міненерго, оскільки сам став об'єктом НАБУ, - журналіст Ніколов
а клав на Раду
як і його шеф єрмак
У Галущенка завжди, як його впіймають на брехні - це іпсо.
Хтось знов відверто *******.
З 25 серпня Україна планує відновити експорт https://suspilne.media/tag/**************/ електроенергії до країн-сусідів, щоб уникнути аварій в енергосистемі.
тобто, світло вимикають, тому що аварія. електроенергію експортують, що б не було аварії?
міністр галущенко кладе, на верховну раду. прем'єр благає, міністрів не порушувати та виконувати?
де, нас найобують?
коли треба красти як в останній час..
перед втечею в Монако
А також пам'ятаємо про "захищену" Трипільську ТЕЦ...і