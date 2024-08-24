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Новини
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Галущенко про перемовини з РФ щодо припинення атак на енергетику: Ми з терористами переговорів не ведемо. Тим більше закулісних

Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не вела перемовини з РФ щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю ТСН.

"Ми з терористами переговорів не ведемо. Тим більше закулісних. Питання у чому - у четвер відбувся саміт щодо третього пункту "формули миру" президента Зеленського у питанні енергетичної безпеки. Він був у режимі онлайн, ми ухвалили спільне комюніке. Участь у ньому взяла велика кількість країн з різних частин світу. І насправді ключова позиція у цьому документі, крім відновлення енергетики, це - не атаки на енергосистеми", - пояснив Галущенко.

Він також зазначив, що участь у цьому саміті взяли міжнародні організації та близько 40 країн світу. Про результати цього заходу ж планувалось повідомити Росію через посередника.

Читайте: Після наступу ЗСУ в Курській області жодних перемовин Москви і Києва бути не може, - Лавров

"Питання, як цю формулу покласти на Росію, щоб вони хоч щось почали виконувати", - сказав міністр.

Нагадаємо The Washington Post писали, що у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Також читайте: Жодних прямих чи непрямих переговорів з Україною не було - Захарова

Автор: 

перемовини (2854) енергетика (2578) Галущенко Герман (528)


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Топ коментарі
+20
Цензор.НЕТ: ‼️
Галущенко побоявся прийти в Раду на доповідь щодо корупції в Міненерго, оскільки сам став об'єктом НАБУ, - журналіст Ніколов
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24.08.2024 20:18
+12
Ми просто крадемо....
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24.08.2024 20:18
+12
Галущенко веде переговори лише з ФСБ-шніком Деркачем, який привів його в енергоатом.
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24.08.2024 20:19
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Ми просто крадемо....
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24.08.2024 20:18 Відповісти
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24.08.2024 20:28 Відповісти
Цензор.НЕТ: ‼️
Галущенко побоявся прийти в Раду на доповідь щодо корупції в Міненерго, оскільки сам став об'єктом НАБУ, - журналіст Ніколов
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24.08.2024 20:18 Відповісти
не побоявся
а клав на Раду
як і його шеф єрмак
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24.08.2024 23:12 Відповісти
Галущенко веде переговори лише з ФСБ-шніком Деркачем, який привів його в енергоатом.
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24.08.2024 20:19 Відповісти
Корупція - другий ворожий фронт проти України і її народу.Корупціонери - це є вбивці українців.набагато страшніші від рашистів.Ворогів Рашистів видно на полі бою,корупціонери вбивають невидимо...
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24.08.2024 20:24 Відповісти
Галущенко закулісні переговори не веде,якщо в сумі хабаря менше сими нулів
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24.08.2024 20:33 Відповісти
зелений прутню, веде твій ярмах, а ти відсмоктуєш у нього
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24.08.2024 20:35 Відповісти
Ну до чого ж вони тупі,ці зрадники! "Ми з терористами переговорів не ведемо! Крапка! І тут же паливо-тим більше закулісних! Кокс нє той сістєми?
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24.08.2024 20:38 Відповісти
як не дивно сьогодні пуйло не обстрілював Україну. то ж припустимо - копе какашку до настання холодів
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24.08.2024 20:42 Відповісти
Ага. Про договорняки у Катарі то все іпсо.
У Галущенка завжди, як його впіймають на брехні - це іпсо.
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24.08.2024 20:47 Відповісти
З терористами переговорів не ведемо… коли їх зривають кляті вкраїнчики.
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24.08.2024 20:56 Відповісти
Так він такий самий терорист... Тільки терористи під час війни піднімуть тарифи на світло х4.
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24.08.2024 20:58 Відповісти
Це сказало чучело, яке збрехало людям про вихід з ладу трансформаторів на АЕС? Звісно, віримо.
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24.08.2024 21:00 Відповісти
Перемовини між Москвою та Києвом щодо часткового припинення вогню, ймовірно, зірвалися через наступ ЗСУ в Курській області, повідомляє видання Washington Post.

Хтось знов відверто *******.
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24.08.2024 21:05 Відповісти
Галущенко ,а ми це хто?Називай не боїсь своїх хазяїв!
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24.08.2024 21:08 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%94%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%20%E2%80%93%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F820133-ukraina-vidnovlue-eksport-**************-ukrenergo%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F820133-ukraina-vidnovlue-eksport-**************-ukrenergo%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F820133-ukraina-vidnovlue-eksport-**************-ukrenergo%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

​​З 25 серпня Україна планує відновити експорт https://suspilne.media/tag/**************/ електроенергії до країн-сусідів, щоб уникнути аварій в енергосистемі.

тобто, світло вимикають, тому що аварія. електроенергію експортують, що б не було аварії?
міністр галущенко кладе, на верховну раду. прем'єр благає, міністрів не порушувати та виконувати?
де, нас найобують?
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24.08.2024 21:11 Відповісти
Ведуть аж лапсердаки загортають перед тим як на колінця перед х...упасти. Ушаков, полпред х.....перед Саллі і компанією, виразився прямо, переговори ведуться, в тому числі і по питанням енергетики. Ну а Дерьмак в Саллі за свого, бо мета одна -не дати х.....програти.
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24.08.2024 21:23 Відповісти
З галушки перемовник,як з хера мірошник.
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24.08.2024 21:25 Відповісти
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24.08.2024 21:39 Відповісти
Ніхто з кацапським бидлом не буде вести ніякі перемовини!
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24.08.2024 21:41 Відповісти
Значить сто відсотково ведуться переговори інакше про це б не було розмов
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24.08.2024 21:59 Відповісти
які перемовини
коли треба красти як в останній час..
перед втечею в Монако
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24.08.2024 23:14 Відповісти
Ага,як не було Оману,зриву операції по вагнерівцям та закупок електрики з Білорусі
А також пам'ятаємо про "захищену" Трипільську ТЕЦ...і
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25.08.2024 02:46 Відповісти
 
 