Галущенко про перемовини з РФ щодо припинення атак на енергетику: Ми з терористами переговорів не ведемо. Тим більше закулісних

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не вела перемовини з РФ щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю ТСН.

"Ми з терористами переговорів не ведемо. Тим більше закулісних. Питання у чому - у четвер відбувся саміт щодо третього пункту "формули миру" президента Зеленського у питанні енергетичної безпеки. Він був у режимі онлайн, ми ухвалили спільне комюніке. Участь у ньому взяла велика кількість країн з різних частин світу. І насправді ключова позиція у цьому документі, крім відновлення енергетики, це - не атаки на енергосистеми", - пояснив Галущенко.

Він також зазначив, що участь у цьому саміті взяли міжнародні організації та близько 40 країн світу. Про результати цього заходу ж планувалось повідомити Росію через посередника.

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"Питання, як цю формулу покласти на Росію, щоб вони хоч щось почали виконувати", - сказав міністр.

Нагадаємо The Washington Post писали, що у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

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