Якщо Індія зупинить імпорт нафти, Путін постане перед величезними викликами, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін має відчути, що війна є дуже дорогою і витратною, і російське суспільство має це відчути, тому, якщо Індія зупинить імпорт російської нафти, то Путін постане перед величезними викликами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський заявив в інтервʼю представникам індійських ЗМІ.
"Я думаю, що уряд Індії це розуміє. Ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Ви – велика країна, тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, а потім він використовує їх, бо офіційно у нього зараз економіка війни.
Тобто це означає, що пріоритет – це війна, а не мир. Не тільки для його військових, це означає, що пріоритет і для його економіки також налаштований на війну і безумовно, якщо будуть надходити мільярди, а вони надходять з будь-яких ринків, з Індії, з Арабських країн, з Китаю. Безумовно, це йому допомагає дуже сильно, тому він має відчути, що війна – це дуже дорога і витратна річ, і його суспільство має відчути це, бо якщо він не отримає мільярди, він цього не відчує", - зазначив Зеленський.
На його думку, російське суспільство має відчути , що війна – це витратно, і почати підштовхувати Путіна до миру.
"Його суспільство не розуміє, що відбувається, або розуміє і підтримує його. Є вплив засобів масової інформації всередині їхньої країни, тому що Путін контролює ЗМІ повністю на 100%, і соціальні мережі також.
Якщо ви зупините імпорт нафти – Путін тоді постане перед величезними викликами", - додав Зеленський.
Також він зауважив, Україна розуміє, які гроші Росія заробляє з угоди з Індією, але не може тиснути на Індію: "Ви - незалежна країна, це ваш уряд... Саме тому я попросив подумати, якщо ви сприймаєте ідею того, що ми будемо робити все можливе, але треба якось зупинити надходження грошей, щоб не посилювати російські Збройні сили".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нахрена нести чергову маячню, чому Індія має зупиняти імпорт нафти з Росії? Вони її купують за дешевою ціною, що сприяє швидкому розвитку індійської економіки.
А про бабу і яйця - це улюблена приказка ліліпутіна.
А сама улюблена: "курочка по зернишку клюєт - тюк-тюк", як ЗСУ у Курській області
аха, это из серии - если ты перестанешь пи*дить бюджетные деньги...
Це про Індію. Гребе все дешеве з раши на умовах що не буде виступати проти війни та раши.
Кремлівський мрійник.
Людина, яка не може дати ладу 40 млн. буде вчити що робити прем'єру з мільярдним населенням.
Оце мавпяча дійсність вже так чердак зриває, що тримаю обома руками щоб не зірвало.
рф наймає за кордоном військових найманців по всьому світу.
Україну не запросили на саміт в Індії, а Ви бажаєте щоб вони
щось зробили гарного для України. Це азіати - головне що треба собі.