Якщо Індія зупинить імпорт нафти, Путін постане перед величезними викликами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін має відчути, що війна є дуже дорогою і витратною, і російське суспільство має це відчути, тому, якщо Індія зупинить імпорт російської нафти, то Путін постане перед величезними викликами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський заявив в інтервʼю представникам індійських ЗМІ.

"Я думаю, що уряд Індії це розуміє. Ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Ви – велика країна, тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, а потім він використовує їх, бо офіційно у нього зараз економіка війни.

Тобто це означає, що пріоритет – це війна, а не мир. Не тільки для його військових, це означає, що пріоритет і для його економіки також налаштований на війну і безумовно, якщо будуть надходити мільярди, а вони надходять з будь-яких ринків, з Індії, з Арабських країн, з Китаю. Безумовно, це йому допомагає дуже сильно, тому він має відчути, що війна – це дуже дорога і витратна річ, і його суспільство має відчути це, бо якщо він не отримає мільярди, він цього не відчує", - зазначив Зеленський.

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На його думку, російське суспільство має відчути , що війна – це витратно, і почати підштовхувати Путіна до миру.

"Його суспільство не розуміє, що відбувається, або розуміє і підтримує його. Є вплив засобів масової інформації всередині їхньої країни, тому що Путін контролює ЗМІ повністю на 100%, і соціальні мережі також.

Якщо ви зупините імпорт нафти – Путін тоді постане перед величезними викликами", - додав Зеленський.

Також він зауважив, Україна розуміє, які гроші Росія заробляє з угоди з Індією, але не може тиснути на Індію: "Ви - незалежна країна, це ваш уряд... Саме тому я попросив подумати, якщо ви сприймаєте ідею того, що ми будемо робити все можливе, але треба якось зупинити надходження грошей, щоб не посилювати російські Збройні сили".

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