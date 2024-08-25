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Якщо Індія зупинить імпорт нафти, Путін постане перед величезними викликами, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін має відчути, що війна є дуже дорогою і витратною, і російське суспільство має це відчути, тому, якщо Індія зупинить імпорт російської нафти, то Путін постане перед величезними викликами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський заявив в інтервʼю представникам індійських ЗМІ.

"Я думаю, що уряд Індії це розуміє. Ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Ви – велика країна, тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, а потім він використовує їх, бо офіційно у нього зараз економіка війни.

Тобто це означає, що пріоритет – це війна, а не мир. Не тільки для його військових, це означає, що пріоритет і для його економіки також налаштований на війну і безумовно, якщо будуть надходити мільярди, а вони надходять з будь-яких ринків, з Індії, з Арабських країн, з Китаю. Безумовно, це йому допомагає дуже сильно, тому він має відчути, що війна – це дуже дорога і витратна річ, і його суспільство має відчути це, бо якщо він не отримає мільярди, він цього не відчує", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Ми не міняємо людей і території на пропозиції щодо досягнення миру, - Зеленський

На його думку, російське суспільство має відчути , що війна – це витратно, і почати підштовхувати Путіна до миру.

"Його суспільство не розуміє, що відбувається, або розуміє і підтримує його. Є вплив засобів масової інформації всередині їхньої країни, тому що Путін контролює ЗМІ повністю на 100%, і соціальні мережі також.

Якщо ви зупините імпорт нафти – Путін тоді постане перед величезними викликами", - додав Зеленський.

Також він зауважив, Україна розуміє, які гроші Росія заробляє з угоди з Індією, але не може тиснути на Індію: "Ви - незалежна країна, це ваш уряд... Саме тому я попросив подумати, якщо ви сприймаєте ідею того, що ми будемо робити все можливе, але треба якось зупинити надходження грошей, щоб не посилювати російські Збройні сили".

Читайте: Такої потужної ППО, як біля дач Путіна, у звичайних містах Росії немає, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Індія (667) нафта (5489)


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Топ коментарі
+7
Якщо Індія зупинить імпорт нафти...

аха, это из серии - если ты перестанешь пи*дить бюджетные деньги...
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25.08.2024 17:02
+6
Але ж не зупинить... Тому навіщо взагалі цей триндьож?
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25.08.2024 16:42
+5
були б у баби яйця, вона могла би бути дідом...

Нахрена нести чергову маячню, чому Індія має зупиняти імпорт нафти з Росії? Вони її купують за дешевою ціною, що сприяє швидкому розвитку індійської економіки.
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25.08.2024 16:39
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були б у баби яйця, вона могла би бути дідом...

Нахрена нести чергову маячню, чому Індія має зупиняти імпорт нафти з Росії? Вони її купують за дешевою ціною, що сприяє швидкому розвитку індійської економіки.
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25.08.2024 16:39 Відповісти
Видно Моді щось пообіцяв зеленому. Будемо спостерігати.
А про бабу і яйця - це улюблена приказка ліліпутіна.
А сама улюблена: "курочка по зернишку клюєт - тюк-тюк", як ЗСУ у Курській області
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25.08.2024 19:29 Відповісти
Да ні в жисть - швидше в багаторукого Шіви руки повідпадають
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25.08.2024 16:42 Відповісти
Але ж не зупинить... Тому навіщо взагалі цей триндьож?
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25.08.2024 16:42 Відповісти
ДЛЯ ГОСПОДИНА ЗЕЛЕНСКОГО. ИНДИЯ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВИТ ИМПОРТ КРОВАВОЙ РАШАНЕФТИ.
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25.08.2024 16:46 Відповісти
Ты откуда брякнулся, какая Нhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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25.08.2024 16:57 Відповісти
потужними викликами
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25.08.2024 16:51 Відповісти
Не зупинить, бо там понад 1,4 млрд. населнення ....
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25.08.2024 16:58 Відповісти
Якщо Індія зупинить імпорт нафти...

аха, это из серии - если ты перестанешь пи*дить бюджетные деньги...
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25.08.2024 17:02 Відповісти
вони можуть поставити таку умову, ото ржака буде.
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25.08.2024 22:31 Відповісти
Вот пити я буде- а палити не кину.
Це про Індію. Гребе все дешеве з раши на умовах що не буде виступати проти війни та раши.
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25.08.2024 17:06 Відповісти
Якщо ви зупините імпорт нафти - Путін тоді постане перед величезними викликами", Джерело:

Кремлівський мрійник.
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25.08.2024 17:07 Відповісти
Це дивно.
Людина, яка не може дати ладу 40 млн. буде вчити що робити прем'єру з мільярдним населенням.
Оце мавпяча дійсність вже так чердак зриває, що тримаю обома руками щоб не зірвало.
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25.08.2024 17:26 Відповісти
Если , интересно ли это предложение Индии , вот в чем вопрос , если...
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25.08.2024 17:28 Відповісти
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25.08.2024 17:38 Відповісти
Індія головний імпортер російської нафти. А за отримані кошти
рф наймає за кордоном військових найманців по всьому світу.
Україну не запросили на саміт в Індії, а Ви бажаєте щоб вони
щось зробили гарного для України. Це азіати - головне що треба собі.
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25.08.2024 17:40 Відповісти
Индия платит исключительно РУПИЯМИ, они не конвертируются в твёрдую валюту и на рупии ничего нельзя купить вне Индии и никого не нанимать, кроме как индусов
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26.08.2024 01:59 Відповісти
В принципе, в большинстве индийских городов на рупии можно свободно обменять как американские доллары, так и евроденьги. В то же время, Индию можно отнести к числу тех стран, в которые всё же выгоднее везти USD, а не евро.
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29.08.2024 11:22 Відповісти
Якщо та якби - ось яка "глибока" думка справжнього "лідера"!
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25.08.2024 17:49 Відповісти
А лохам нравітца 🤡
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25.08.2024 18:56 Відповісти
якщо Індія зупинить імпорт нафти з рф, вона також зупинить експорт нафтопродуктів до США, Австралії та Нідерландів и тд. презедент хоче залишити партнерів без бензину?))
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25.08.2024 20:06 Відповісти
вони від цьо го не постраждають, і єдине чому купують у кацапів бо дешево, але скоро вигоди від цього будуть такі мізерні і сумнівні, що нахрін треба.
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25.08.2024 22:32 Відповісти
чому?)
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25.08.2024 23:23 Відповісти
продукцію тільки для власного споживання, а розрахунки провести, а на експорт не продаси,, ну таке.
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26.08.2024 07:47 Відповісти
а, вам напевно по телевізору сказали, що проти рф діють "санкції")) https://www.newindianexpress.com/business/2024/Apr/10/europe-becomes-top-spot-for-indias-exports-of-petroleum-products
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26.08.2024 11:47 Відповісти
В Індії з 1947 року активно дії аж три резидентури КДБ з окремим (винятковим) статусом в системі. Навіть сам Раджив Ганді був штатним агентом КДБ. Там вже цілі клани отих "брахманів" на утриманні феесбе вже в четвертому поколінні. Взяти того Моді за феберже, потрусити і ... отримаємо нащадка "кегебешного брахмана" якого завербували ще за часів Неру та Індіри Ганді... Демократія в Індії формально з 1947, але реально там демократією навіть "не набзділо трохи". Що можна взагалі сказати про демократію в країні де, наприклад, батьки калічать власних дітей для того щоб жебракували на вулицях і їх утримували...
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25.08.2024 20:52 Відповісти
В ромів є вибори барона..і обирають тільки члени окремих каст...так мабуть і в індії
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25.08.2024 21:02 Відповісти
Кто-то боялся на дорогах потерять ярды? Забыл?
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25.08.2024 21:11 Відповісти
 
 