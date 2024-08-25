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Сили оборони просунулися в Курській області від одного до трьох кілометрів, взято під контроль ще два населені пункти, - Зеленський

Володимир Зеленський

У Курській області РФ українські військові просунулися на від одного до трьох кілометрів, а також взяли під контроль ще два населені пункти, поповнено обмінний  фонд.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив щойно із Головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області – від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду. Дякую!" - зазначив він.

Також Зеленський повідомив, що обговорювали окремо Донеччину - наші захисні дії: "Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів. Вдячний усім нашим підрозділам за стійкість"

Читайте також: Курська операція мала на меті не тільки відтягнути війська РФ з України, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю, - The Wall Street Journal

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Курськ (1093)


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Покровськ нах....я здаєш, клоун?!
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25.08.2024 22:19 Відповісти
Чому клован про це розповідає? Цей факт анулює досягнення Сил Оборони вже.
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25.08.2024 22:23 Відповісти
чому?
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26.08.2024 01:57 Відповісти
Видається, що ішак використовує Курськ, щоб в першу відволікти увагу суспільства від здачі Донбасу. А там, як буде - так і буде.
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25.08.2024 22:35 Відповісти
Когда я слышу о продвижении ВСУ от голобородько,меня это настораживает,я вспоминаю шашлыки
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26.08.2024 00:13 Відповісти
Ні назви населених пунктів,ані карти території нема,дуже ймовірно,що це вигадки ze шобли.
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26.08.2024 00:44 Відповісти
там один бізнесмен з України готовий сплатити мільярди, щоб українські воїни в Курській області не просувались далі, бо побачать магазини, повні його продукції. Хоча він запевняв, що бізнесу з росією більше ніколи в світі не веде.
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26.08.2024 07:39 Відповісти
Об этой фигне можно было промолчать.
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26.08.2024 09:58 Відповісти
 
 