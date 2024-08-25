Сили оборони просунулися в Курській області від одного до трьох кілометрів, взято під контроль ще два населені пункти, - Зеленський

У Курській області РФ українські військові просунулися на від одного до трьох кілометрів, а також взяли під контроль ще два населені пункти, поповнено обмінний фонд.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив щойно із Головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області – від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду. Дякую!" - зазначив він.

Також Зеленський повідомив, що обговорювали окремо Донеччину - наші захисні дії: "Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів. Вдячний усім нашим підрозділам за стійкість"

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