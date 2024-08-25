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Ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів, які місяцями не реалізуються повністю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі оголошені партнерами оборонні пакети місяцями не реалізуються повністю, і є також домовленості щодо ППО, які досі на стадії виконання

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Потрібно, щоб не було будь-яких затримок у логістиці для нашої оборони. Щоб наші воїни могли діяти саме так, як вимагає фронт. Наразі ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів для України, які місяцями не реалізуються повністю. Ми маємо також і домовленості щодо ППО, які досі на стадії виконання. І це особливо важливо напередодні навчального року...

Час означає втрати. Що довше ми змушені очікувати, то більше шкоди встигне завдати Росія. І всі наші розмови з лідерами, усі перемовини – саме про це. Про швидкість і силу спільних рішень. Про виконання наших домовленостей. Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші, ніж будь-який терорист. Але для цього потрібно робити справді все, щоб терорист програв", - заявив президент.

Також дивіться: Зеленський про удар по Краматорську: Цей щоденний російський терор триває, бо РФ має можливість його продовжувати. Світ не має зупинятися в тиску на державу-терориста. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) допомога (8300)


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Топ коментарі
+7
Ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів, які місяцями не реалізуються повністю, - Зеленський

Ми маємо купу гучних президенських обіцянок, які повністю вкриті покладеними на них болтами - то й шо?
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25.08.2024 23:19
+5
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25.08.2024 23:43
+5
Та ти 🤡 вовік теж заявляв гучномовні заяви ...про кінець епохи бідності та по бистрячку війні буде кінець ,і війська відводиш по сьогодні ...своє бревно в очах не бачиш? ..козел ..пішов нах...давай дома ,свою зброю роби
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25.08.2024 23:55
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А все тому, що західні "лідери" сьогодні такі самі *******, як і Зеленський.

Гавкнув для піпла (пропіарився), - а там хоч трава не рости.

І всі забули, що було вчора...
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25.08.2024 23:16 Відповісти
Ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів, які місяцями не реалізуються повністю, - Зеленський

Ми маємо купу гучних президенських обіцянок, які повністю вкриті покладеними на них болтами - то й шо?
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25.08.2024 23:19 Відповісти
Ми маємо купу кримінальних справ за зраду і корупцію, на які владі та судам *****.
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25.08.2024 23:24 Відповісти
Нє трожтє яво "дєтскіє васпамінанія". Ані священіє корови, як у Індії ! Лідор живе у своїй "пєсочніцє дєтскаво садіка".
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26.08.2024 07:52 Відповісти
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25.08.2024 23:32 Відповісти
підар зелений, ти до х...я зробив гучних заяв 2019 року й настільки гучних, що все бидло країни за тебе проголосувало. бодай одну зі своїх заяв ти виконав?!!! от і заткни неголеного писка, тупа мерзото!!
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25.08.2024 23:34 Відповісти
А його розрахунок саме і є це БИДЛО. Ви або я - ми вороги для його влади. На нас він поклав. Ще у 2022 році, на "майскіх шашликах" в Туреччині.
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26.08.2024 07:55 Відповісти
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25.08.2024 23:43 Відповісти
Та ти 🤡 вовік теж заявляв гучномовні заяви ...про кінець епохи бідності та по бистрячку війні буде кінець ,і війська відводиш по сьогодні ...своє бревно в очах не бачиш? ..козел ..пішов нах...давай дома ,свою зброю роби
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25.08.2024 23:55 Відповісти
Це теж саме як і міліарди дерев, міліони дронів для ЗСУ... набрались від курви - чи просто недовіряють аферистам, нарешті. Буде ще гірше. Бо коли увесь світ збирав гроші на чеські міліон снарядів - ти козел, жодної копіки не переахував - будував укріплення. А шо вийшло - ні грошей, ні укріплень. Та будував шляхи - шоб рашистам у харьківскій області було зручніше просуватись.
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26.08.2024 03:05 Відповісти
Как єто, как ? У квіточки на клумбах у Покровську ви не помітили ? О, які ви .... нєблагодарніє. Он так старался, так старался ... с розочками и нарцисами.
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26.08.2024 07:57 Відповісти
Якщо сам нічого не вмієш, нічого не зробив, то саме краще, що залишається у твоєму плані "Б" - це лаяти партнерів ! Ну, щоб народ дезорієнтувати ! Ату, клятих партнерів, Ату !
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26.08.2024 07:59 Відповісти
Слава Богу, что у нас оборонный комплекс работает на полный ход.
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26.08.2024 09:54 Відповісти
 
 