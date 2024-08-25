Ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів, які місяцями не реалізуються повністю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі оголошені партнерами оборонні пакети місяцями не реалізуються повністю, і є також домовленості щодо ППО, які досі на стадії виконання

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Потрібно, щоб не було будь-яких затримок у логістиці для нашої оборони. Щоб наші воїни могли діяти саме так, як вимагає фронт. Наразі ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів для України, які місяцями не реалізуються повністю. Ми маємо також і домовленості щодо ППО, які досі на стадії виконання. І це особливо важливо напередодні навчального року...

Час означає втрати. Що довше ми змушені очікувати, то більше шкоди встигне завдати Росія. І всі наші розмови з лідерами, усі перемовини – саме про це. Про швидкість і силу спільних рішень. Про виконання наших домовленостей. Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші, ніж будь-який терорист. Але для цього потрібно робити справді все, щоб терорист програв", - заявив президент.

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