Перекидання Білоруссю військ до кордону з Україною має інформаційні та політичні цілі, а не військові, - "Беларускі Гаюн"

Перекидання Білоруссю військових до кордону з Україною не становить загрози для України, і має на меті інформаційні та політичні цілі.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначимо, що за даними "Беларускі Гаюн", угруповання, сконцентроване біля кордону з Україною, становить ≈1100 осіб о/с, і ця кількість сил, що перекидаються до кордону, не несе загрози для України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що білоруські війська розташовані на глибині до 50 кілометрів від кордону.

"Ми вважаємо, що поточна ескалація обстановки на кордоні має інформаційні та політичні, а не військові цілі", - припускає "Беларускі Гаюн".

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Варто зазначити, що це повідомлення "Беларускі Гаюн" опублікував після заяви МЗС України щодо недружніх дій Республіки Білорусь.

Нагадаємо, у МЗС України опублікували заяву і закликом до Збройних сил Білорусі відвести війська від кордону з Україною на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

Раніше повідомлялося, що після початку операції ЗСУ в Курській області Росії Білорусь перекинула щонайменше тисячу своїх військових в Гомельську область, яка межує з Україною.