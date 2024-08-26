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У Кривому Розі та Харкові пролунали вибухи (оновлено)

вибухи у Харкові та Кривому Розі

Зранку 26 серпня у Харкові та Кривому Розі чутно вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"Вибух у Харкові", - йдеться в повідомленні.

У Харкові щонайменше три вибухи

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті. 

"У Харкові лунають звуки вибухів. Будьте обережні", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині, у Кропивницькому та Кременчуці лунали вибухи 

"КР на Харків", - повідомили у Повітряних силах.

"Ще вибухи у місті", - уточнив о 8:08 мер міста. 

"Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову! Залишайтеся в укриттях", - повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

"Харківщина - перебувайте в укриттях", - попередили у ПС.

"Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", - уточнив Синєгубов о 8:30. 

Автор: 

вибух (4439) Кривий Ріг (1351) Харків (5569) Повітряні сили (2601)


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Русские, выходите на улицу и кричите, что вы ********! Об этом нельзя молчать!
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26.08.2024 08:36 Відповісти
 
 