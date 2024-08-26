У Кривому Розі та Харкові пролунали вибухи (оновлено)
Зранку 26 серпня у Харкові та Кривому Розі чутно вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"Вибух у Харкові", - йдеться в повідомленні.
У Харкові щонайменше три вибухи.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.
"У Харкові лунають звуки вибухів. Будьте обережні", - зазначив він.
"КР на Харків", - повідомили у Повітряних силах.
"Ще вибухи у місті", - уточнив о 8:08 мер міста.
"Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову! Залишайтеся в укриттях", - повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Харківщина - перебувайте в укриттях", - попередили у ПС.
"Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", - уточнив Синєгубов о 8:30.
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Moshe_Dayan
показати весь коментар26.08.2024 08:36 Відповісти Мені подобається 3
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