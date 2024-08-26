У Кривому Розі та Харкові пролунали вибухи (оновлено)

Зранку 26 серпня у Харкові та Кривому Розі чутно вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"Вибух у Харкові", - йдеться в повідомленні.

У Харкові щонайменше три вибухи.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.

"У Харкові лунають звуки вибухів. Будьте обережні", - зазначив він.

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"КР на Харків", - повідомили у Повітряних силах.

"Ще вибухи у місті", - уточнив о 8:08 мер міста.

"Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову! Залишайтеся в укриттях", - повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Харківщина - перебувайте в укриттях", - попередили у ПС.

"Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", - уточнив Синєгубов о 8:30.