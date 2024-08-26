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Новини Війна
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Польща заявила, що "повітряний об’єкт" з України залетів на її територію під час атаки РФ

У Польщу під час масованої атаки на Україну залетів, ймовірно, російський дрон

Польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.

Про це повідомив Операційний командувач ЗС Польщі Мацей Кліщ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

За його словами, під час ранкової повітряної атаки Росії по українських містах "повітряний об’єкт" залетів на територію Польщі в районі українського Червонограда, і що це не ракета.

Оголошення про це зробили близько 13:00 за польським часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща підіймала в небо свою авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Кліщ заявив, що ймовірно йдеться про безпілотник, пошуки якого на польській території ще тривають.

За його словами, цей об'єкт зафіксували щонайменш три радіолокаційні станції.

У Польщі припускають, що безпілотник міг впасти поблизу міста Тишовце, що на польській стороні неподалік від українських міст Червоноград і Сокіл. Містечко розташоване приблизно за 30 кілометрів від польського кордону з Україною.

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Нагадаємо, у деяких областях України повітряна тривога триває вже понад 12 годин. Протягом ночі росіяни атакували "шахедами", зранку підняли в небо 11 стратегічних бомбардувальників.

Також у Чорне море вивели ракетоносії з "Калібрами". Ворог завдав ударів з різних напрямків.

Автор: 

обстріл (28284) Польща (8488)


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Топ коментарі
+28
Та то таке, він же не спеціально залетів, так, вітром занесло!!
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26.08.2024 15:07
+20
Пшеки всралися, всцялися та обдристалися
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26.08.2024 15:11
+17
усралися?
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26.08.2024 15:09
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Вгадайте з першого разу.
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26.08.2024 15:07 Відповісти
Паляниця.
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26.08.2024 15:48 Відповісти
Та то таке, він же не спеціально залетів, так, вітром занесло!!
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26.08.2024 15:07 Відповісти
Мабуть, залетів з дружнім візитом
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26.08.2024 15:12 Відповісти
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26.08.2024 15:12 Відповісти
Тобто в нього закінчилося пальне і він упав , ви його не збили навіть ?
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26.08.2024 15:08 Відповісти
А на фіґа його збивати якщо в нього закінчується пальне - сам впаде .
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26.08.2024 15:36 Відповісти
усралися?
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26.08.2024 15:09 Відповісти
Пшеки всралися, всцялися та обдристалися
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26.08.2024 15:11 Відповісти
Шукайте вітра в полі...
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26.08.2024 15:11 Відповісти
обісрались?
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26.08.2024 15:16 Відповісти
Може це президентський літак Качинського, який каЦапи вам не віддавали !
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26.08.2024 15:17 Відповісти
Недарма Німеччина, у 1939 році, з ними доволі швидко розібралася.
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26.08.2024 15:17 Відповісти
Німеччина в 1939-1941 з усіма доволі швидко розібралася. Окрім ВБ, до яких не добралися через калюжу. А експедиційний корпус порвали на шмаття. Армію СРСР розгромили повністю за пару місяців. Два лімони полонених і закидання дірок великими кількостями мʼяса.
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26.08.2024 16:08 Відповісти
Ну ну!! 17 днів вони тримались потужно, тим більше мали надію на Францію та Британію . Вони вели бої з відступами але організовано, без паніки. Але в тил ударив Совок, багатомільонною армадою з танками та гарматами.
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26.08.2024 17:15 Відповісти
Не знайшли? Ви ж авіацію піднімали і...не знайшли? Ну, то почекайте коли воно ***** щось в якомусь вашому селі чи містечку, щось цінне - тоді і знайдете....одразу.
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26.08.2024 15:21 Відповісти
озаботились блд?
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26.08.2024 15:21 Відповісти
Однозначно, що контрабанда нашого зерна. Наступного разу одразу збивайте!
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26.08.2024 15:22 Відповісти
Навіщо поляки літаки піднімають по тривозі, якщо вони не збивають об'єкти, які залітають на їх територію?
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26.08.2024 15:22 Відповісти
Шо опять?
Нато "потужно" кукі какі?
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26.08.2024 15:23 Відповісти
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26.08.2024 15:27 Відповісти
А де серйозне обурення , нота протесту , дуля в бік москви ...
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26.08.2024 15:33 Відповісти
Це був летючий Курва Бобр
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26.08.2024 15:44 Відповісти
тєрпіли
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26.08.2024 15:57 Відповісти
Ну він же не нарошно, правда ж? Бо так не хочеться цю кляту 5 саттю застосовувати , та й очко жим-жим.
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26.08.2024 15:58 Відповісти
Бідон дзвонив, сказав не ескалюйте, під трактором подуйте. Фермери вкурсі.
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26.08.2024 17:16 Відповісти
союзнички
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26.08.2024 15:59 Відповісти
Так їм нічим воювати якщо, щось буде в них боєзапасу максимум на пару місяців, того вони кожну ракету рахують)))
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26.08.2024 16:16 Відповісти
Так , а у нас хоч з одніє країною є Союзний Договір? Ніт !
Тільки зеленська цедулка, яка = будапештському мИморандуму
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26.08.2024 17:18 Відповісти
Ляхи втерлися та сказали "пше zle!" Союзнички, мля.
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26.08.2024 16:14 Відповісти
І бардзо моцниє,узброєнниє і гоноровиє жолнєжи досі перуть труселя у Віслі?
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26.08.2024 16:16 Відповісти
не даром "зезедент" хоче, щоб західне(читай польське ППО)контролювало повітряний простір України...В такому випадку в Україну прилетить все,чи рашист стрілятиме по Україні...
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26.08.2024 16:24 Відповісти
хм ... Україна влаштувала провокацію ...
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26.08.2024 16:41 Відповісти
і шо, без зерна?!?
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26.08.2024 16:48 Відповісти
Ось фото Reuters
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26.08.2024 17:24 Відповісти
не бздіть -то не фура
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26.08.2024 17:39 Відповісти
А не збили його із-за "поганих атмосферних умов" ©.
Тобто, побачивши цей "повітряний об'єкт" пани пшеки сильно забзділи, погіршивши тим-самим атмосферні умови.
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26.08.2024 18:21 Відповісти
Ї бан uů встид.
Навіщо вам ф35, Абрамси, петріоти і американські вертольоти, якщо ви тупо сцикуни?
Кацап забере це в якості трофеїв зовсім без бою.
Стидота.
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26.08.2024 19:03 Відповісти
 
 