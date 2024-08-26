Польща заявила, що "повітряний об’єкт" з України залетів на її територію під час атаки РФ

Польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.

Про це повідомив Операційний командувач ЗС Польщі Мацей Кліщ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

За його словами, під час ранкової повітряної атаки Росії по українських містах "повітряний об’єкт" залетів на територію Польщі в районі українського Червонограда, і що це не ракета.

Оголошення про це зробили близько 13:00 за польським часом.

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Кліщ заявив, що ймовірно йдеться про безпілотник, пошуки якого на польській території ще тривають.

За його словами, цей об'єкт зафіксували щонайменш три радіолокаційні станції.

У Польщі припускають, що безпілотник міг впасти поблизу міста Тишовце, що на польській стороні неподалік від українських міст Червоноград і Сокіл. Містечко розташоване приблизно за 30 кілометрів від польського кордону з Україною.

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Нагадаємо, у деяких областях України повітряна тривога триває вже понад 12 годин. Протягом ночі росіяни атакували "шахедами", зранку підняли в небо 11 стратегічних бомбардувальників.

Також у Чорне море вивели ракетоносії з "Калібрами". Ворог завдав ударів з різних напрямків.