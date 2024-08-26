Система DELTA допомогла у знищенні ворожої техніки на більше ніж $15 млрд, - Міноборони

Екосистема інноваційних продуктів для ведення бойових дій DELTA, розроблена Міністерством оборони, продемонструвала високу ефективність на полі бою і вже введена в експлуатацію для усіх підрозділів сектору безпеки й оборони України.

Про це повідомили в Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Україна – високотехнологічна держава, і чисельну перевагу російського ворога на полі бою компенсують наші цифрові рішення і високоточна зброя. Сучасна система DELTA від Міноборони ефективно застосовується Збройними силами. Завдяки DELTA вже знищено ворожої техніки на більше ніж 15 мільярдів доларів", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, тепер інноваційний продукт Міноборони буде впроваджений в усіх силових структурах.

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"Для цього наша цифрова команда спільно з Держспецзв’язку, СБУ та іншими партнерами модернізували заходи безпеки, щоб наші Сили оборони отримували найбільш технологічні інструменти для знищення ворога", - додав очільник Міноборони.

"DELTA з перших днів широкомасштабного вторгнення стала ефективним інструментом в руках наших військових для взаємодії та ефективного ведення війни. Інструменти платформи DELTA вже випробувані на полі бою і відтепер матимуть ширше застосування нашими воїнами для досягнення технологічної переваги проти ворога", - додала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що відомо про систему DELTA?

DELTA — розробка Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ. Система успішно пройшла аудит та відповідає сучасним вимогам комплексної системи захисту інформації.

Завдяки модернізації підходів до прийому програмного забезпечення система DELTA може офіційно інтегруватися у бойові процеси українського війська.

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З 2019 року система тестується на навчаннях НАТО CWIX, де відбувається випробування та покращення взаємосумісності бойових систем між країнами-членами та країнами-партнерами.

А цьогоріч DELTA пройшла успішні тестування п’яти різних стандартів взаємосумісності, а також інтегрувалась з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ та відпрацювала складні сценарії збору даних про розташування власних сил і дружніх підрозділів.