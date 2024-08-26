УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11410 відвідувачів онлайн
Новини
4 238 33

Росія використала щонайменше 127 ракет і 109 дронів під час сьогоднішньої атаки, - Зеленський на засіданні Ставки

Президент Володимир Зеленський

26 серпня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача де заслухав доповіді щодо відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів застосувала РФ сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

"Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення.

Дивіться: РФ запустила по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів", - Зеленський. ВIДЕО

На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт.

Також не забуваємо про фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", - розповів президент.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки.

Читайте: Масований ракетно-шахедний обстріл: Росія атакувала низку регіонів України. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) обстріл (28284) енергетика (2581) Ставка (135)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
ближче до зими до багатьох таки прийде усвідомлення, що такі атаки будуть прододовжуватись до тих пір, поки не буде симметричеої відповіді по російській генерації.
показати весь коментар
26.08.2024 18:48
+8
Как поживает асфальт и откаты от турок в размере 40% на новой криворагульской трассе?
показати весь коментар
26.08.2024 18:45
+7
Розподільчі підстанції від курської аес, та і від деяких інших генеруючих потужностей мають не до зими чекати, а напружитися вже зараз. А також-нпз. Не бази зберігання, а саме нпз.
показати весь коментар
26.08.2024 19:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как поживает асфальт и откаты от турок в размере 40% на новой криворагульской трассе?
показати весь коментар
26.08.2024 18:45 Відповісти
Так наш народ-блохоносець сам голосував за комфорт, хороші дороги, тарифи, пенсії.

Кого цікавила армія до війни? Квасних патріотів на мілітарних форумах.
показати весь коментар
26.08.2024 19:12 Відповісти
ближче до зими до багатьох таки прийде усвідомлення, що такі атаки будуть прододовжуватись до тих пір, поки не буде симметричеої відповіді по російській генерації.
показати весь коментар
26.08.2024 18:48 Відповісти
Ближче до зими якого року ?
показати весь коментар
26.08.2024 18:58 Відповісти
Розподільчі підстанції від курської аес, та і від деяких інших генеруючих потужностей мають не до зими чекати, а напружитися вже зараз. А також-нпз. Не бази зберігання, а саме нпз.
показати весь коментар
26.08.2024 19:02 Відповісти
якщо вдариш по розподільчих АЕС, кацапи так само лупануть по наших розподільчих біля АЕС і світла не буде взагалі.
Де вас таких диванних воєнівстратегів тримають.
показати весь коментар
26.08.2024 19:06 Відповісти
Та ты шо, а зара чого не ліплять?
показати весь коментар
26.08.2024 19:12 Відповісти
бо існує домовленість із Заходом не чіпати АЕС, а знищивши розподільчі підстанції біля АЕС це автоматично призведе до переводу всіх реакторів в холодний зупин.
показати весь коментар
26.08.2024 19:29 Відповісти
Домовленість, цікакаво. А з ЗАЕС шо, а з розподільчими круг неї шо?
показати весь коментар
26.08.2024 19:51 Відповісти
путєн нападе. Війна почнеться...
показати весь коментар
26.08.2024 19:24 Відповісти
щось доказувати воєнам які бажають постріляти біль АЕС немає сенсу.
показати весь коментар
26.08.2024 19:33 Відповісти
розподільчу енергетику ми і так потроху виносим, і ці удари не афішуються, і багато чого до ЗМІ не доходить взагалі. Але, як ви бачите, генерацію ми не чіпаємо (в одностороньому порядку), бо тут правий - є не ******** домовленість із західними партнерами (після першого і єдиного ураження навесні цього року), і ця домовленість також стосуеться ПС, від яких критично залежить робота АЕС. Хоча я вважаю, що теплова генерація ворога наразі є законною ціллю. Відповідь хоча би тут повинна бути симетричною, і за Змієвську ТЕС у Бєлгороді вже неповинні працювати всі три, щоби уряд росії займався евакуацією і проблемами з населенням.
показати весь коментар
27.08.2024 01:35 Відповісти
чим ти будеш бити по генерації ? паляницями чи сеснами ? для того щоб зруйнувати ГЕНЕРАЦІЮ потрібно ракети запускати, бажано балістику.
Єдине що ми можемо це попалити підстанції, але і цього не роблять навіть на білгородщині, та то таке.
показати весь коментар
26.08.2024 19:04 Відповісти
по генерації бити тим же, чим і 24-го березня - звичайним дроном. Цього було достатньо, щоб всрались не тільки кацапи, але і поцифістична частина наших західних партнерів. Всі ТЕС у кацапів не мають захисту засобів ППО, та і захистити https://focus.ua/static/storage/thumbs/740x375/7/25/d3bddc19-00203599fc741573d795ae17659c7257.webp?v=4095_1 ось такий об'єкт навіть від атаки БПЛА практично неможливо. .Один дрон - і мінус 500 МВт генерації і автоматичне вимкнення двох ліній на 330 кВ - тихорецької і ростовської. Після цього ми отримали певний сигнал від західних партнерів.Так що розумієте - три ТЕС у Білгороді функціонують не тому що нам по ним нічим бити.

Щодо ПС, то вони уражаються регулярно (хоча хотілось би частіше і більше), просто ГШ не розголошує це для ЗМІ із зрозумілих причин, окрім випадків, коли це вже не можно замовчати, або російські ЗМІ про це вимушені самі повідомити. І на Білогородщині уражаються в тому числі. Просто ця інформація проходить повз вас
показати весь коментар
27.08.2024 02:28 Відповісти
Як погано, що Зеленьський не всадив тебе в крісло головкома, а то і поряд із собою
Дуже невистачає гігастратєга.
показати весь коментар
26.08.2024 20:24 Відповісти
а то зеленское прямо головкомистое такое и просроченно-малоросское
показати весь коментар
26.08.2024 21:42 Відповісти
не треба бути гігастратегом, щоби розуміти, що відповідь повинна бути рівнозначна, бо інакше винищення теплової генерації не зупиниться. І до тебе це усвідомлення у грудні теж прийде, коли енергію будуть давати по 6-8 годин на добу.
показати весь коментар
27.08.2024 01:47 Відповісти
Тати шо? В твоїх макітрі гігастратєха вміщаються тільки такі причинно- наслідкові з'вязки?
показати весь коментар
27.08.2024 09:11 Відповісти
є щось відповісти по суті, окрім наявності макітри?
показати весь коментар
27.08.2024 11:17 Відповісти
Я тобі вже все написав, якщо у людини присутня макітра і вона варить, вона почне аналізувати, а може дійсно існують багато інших засобів і засіб запропонований не принесе результату, а навпаки його погіршить?
А у веселих і нахідливих таких питань не виникає. Рація на бронєвікє
показати весь коментар
27.08.2024 15:25 Відповісти
так, існують ще багато інших засобів, наприклад уражати газокомпресорні станції, які качають газ на ГРЕС і ТЕС. . Чи це теж не принесе результату, а навпаки покращить стан енергетики рф?
Розумію, що у кавеенівців таких ідей не виникає. Бо просто тупі.
показати весь коментар
27.08.2024 20:14 Відповісти
Чим " уражати"? Тебе солідолом обмазувати і запускати замісць ATACMS? Причому, кожного разу після знищення цілі ти будеш повертатися у новому картузу?
Критично невистачає засобів ураження для прямих військових цілей, а Україна тобою буде воюватм із підстанціями, щоби потужна пропаганда роісії на заході( тебе ж там небуде, ніхто хєніальних мислєй не розповсюдть), через місяць скліпала Україні імідж" анє такіє как і мі" і надання озброєння піддавалося тиску?
показати весь коментар
27.08.2024 20:50 Відповісти
уражати тим же чим ми це робили і робимо, тими ж дроном, яким була уражена у березні Новочеркасська ГРЕС, і було знищено два турбоагрегати з дев'яти, тими ж дронам, ікмим були уражені ПС Мєталургічєская, Стрий Оскол, Ростовская сумарно майже на 6500МVА розподільчої потужності, і щось та "потужна пропаганда роісії на заході" навіть не кавкнула. Просто одним важливим для ВПК металургійним комбінатом на росії стало менше. Ну хіба що тут путінферштеєри малюють червонікоричньові лінії.
А дронів вистачає, навіть для нанесення відволікаючих ударів по другорядним цілям поряд, як це було з 309-м ЦРПУ у московсьій області тиждень тому.
показати весь коментар
27.08.2024 21:27 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2024 19:00 Відповісти
скільки паляниць полетіло на парашу ?
показати весь коментар
26.08.2024 19:01 Відповісти
заряжают
показати весь коментар
26.08.2024 19:03 Відповісти
скоріше печуть.
показати весь коментар
26.08.2024 19:07 Відповісти
Статист, ***!
показати весь коментар
26.08.2024 19:07 Відповісти
Це було понятно бо 2 дні Шахеди не запускали .
показати весь коментар
26.08.2024 19:08 Відповісти
Те що розповідає тут ze має робити міноборони,а він гарант Конституції,яка аж ніяк не може бути на паузі.Ти казав,що не тримається за владу.Війну не закінчив - йди геть.
показати весь коментар
26.08.2024 19:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vGkVldSX9o4 Зима близко, а ВСУ под Курском: сидящий на газе Z-Рейх напрасно вернулся к ударам по энергетике
показати весь коментар
27.08.2024 04:24 Відповісти
Ты **** находишься в двух шагах от Курска. Почему ты ***** не докладываешь, что в Курске уничтожены все предприятия, все подстанции и вся генерация электирики???
Что, Оман не позволяет???
показати весь коментар
27.08.2024 06:27 Відповісти
 
 