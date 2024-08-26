Росія використала щонайменше 127 ракет і 109 дронів під час сьогоднішньої атаки, - Зеленський на засіданні Ставки
26 серпня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача де заслухав доповіді щодо відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів застосувала РФ сьогодні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.
"Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення.
На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт.
Також не забуваємо про фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", - розповів президент.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кого цікавила армія до війни? Квасних патріотів на мілітарних форумах.
Де вас таких диванних воєнівстратегів тримають.
Єдине що ми можемо це попалити підстанції, але і цього не роблять навіть на білгородщині, та то таке.
Щодо ПС, то вони уражаються регулярно (хоча хотілось би частіше і більше), просто ГШ не розголошує це для ЗМІ із зрозумілих причин, окрім випадків, коли це вже не можно замовчати, або російські ЗМІ про це вимушені самі повідомити. І на Білогородщині уражаються в тому числі. Просто ця інформація проходить повз вас
Дуже невистачає гігастратєга.
А у веселих і нахідливих таких питань не виникає. Рація на бронєвікє
Розумію, що у кавеенівців таких ідей не виникає. Бо просто тупі.
Критично невистачає засобів ураження для прямих військових цілей, а Україна тобою буде воюватм із підстанціями, щоби потужна пропаганда роісії на заході( тебе ж там небуде, ніхто хєніальних мислєй не розповсюдть), через місяць скліпала Україні імідж" анє такіє как і мі" і надання озброєння піддавалося тиску?
червонікоричньові лінії.
А дронів вистачає, навіть для нанесення відволікаючих ударів по другорядним цілям поряд, як це було з 309-м ЦРПУ у московсьій області тиждень тому.
Что, Оман не позволяет???