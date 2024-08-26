Росія використала щонайменше 127 ракет і 109 дронів під час сьогоднішньої атаки, - Зеленський на засіданні Ставки

26 серпня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача де заслухав доповіді щодо відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів застосувала РФ сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

"Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення.

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На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт.

Також не забуваємо про фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", - розповів президент.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки.

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