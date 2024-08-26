УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11170 відвідувачів онлайн
Новини
706 1

Сирський обговорив з командувачем НАТО в Європі Каволі потреби ЗСУ у боєприпасах та засобах ППО

Сирський провів телефонну розмову з Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ.

"Поінформував про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту. Подякував за надану військову допомогу. Окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.

Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів", - повідомив Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська витрачають утричі більше артилерійських боєприпасів, ніж ЗСУ, - Сирський

Автор: 

НАТО (6426) ППО (3154) Каволі Крістофер (59) Сирський Олександр (600)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мгм...
Треба думати, досі потреби ЗСУ були Каволі невідомі.
показати весь коментар
26.08.2024 20:40 Відповісти
 
 