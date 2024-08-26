Сирський обговорив з командувачем НАТО в Європі Каволі потреби ЗСУ у боєприпасах та засобах ППО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ.
"Поінформував про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту. Подякував за надану військову допомогу. Окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.
Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів", - повідомив Сирський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба думати, досі потреби ЗСУ були Каволі невідомі.