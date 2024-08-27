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"Слуга народу" Дмитрук під час перетину кордону не заявляв, що є народним депутатом України, - МВС Молдови

Дмитрук під час перетину кордону не заявляв, що є народним депутатом

Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (нині позафракційний), не заявляв, що є народним депутатом України, під час перетину кордону з Молдовою. його прийняли як громадянина, який виїхав з території, де триває війна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі молдовській службі Радіо Свобода повідомив міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос.

Так, у відповідь на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну, він зазначив, що існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. А особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де триває війна.

Читайте: "Слугу народу" Дмитрука не затримали в Молдові, бо Україна не надала для цього підстав, - ЗМІ

"Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", – сказав Ефрос.

Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - додав міністр.

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Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

27 серпня спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що "слугу народу" Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

Автор: 

Молдова (2065) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+24
Це все зрозуміло, мене цікавить як наші його випустили?
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27.08.2024 12:57
+10
То як же ж тоді випустили чоловіка (сподіваюсь) призовного віку?
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27.08.2024 12:58
+9
До чого тут Молдова?! Хто його з України випустив?!
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27.08.2024 13:24
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Це все зрозуміло, мене цікавить як наші його випустили?
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27.08.2024 12:57 Відповісти
Методи не змінні) Але ж цікава відмазка у молдаван "він не заявляв, що є нардепом України". Типу він такий поц, що мав би розмахувати посвідченням і при цьому бухим піс...ти на прикордонний стопчик. І наші і молдовани добре знали хто це. Просто ОПі треба було рятувати "саратніка". Вони так би мовити і гарантували йому можливість "тіхонька уйті в лєс зєльоним карідорам".
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27.08.2024 13:08 Відповісти
Ніякої відмазки у молдован немає, бо вона їм не потрібна. Вони діють в рамках власного законодавства.
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27.08.2024 13:23 Відповісти
То як же ж тоді випустили чоловіка (сподіваюсь) призовного віку?
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27.08.2024 12:58 Відповісти
всі тварина на оборі рівні, під указ; але є скоти рівніші
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27.08.2024 14:00 Відповісти
Зермаки хочуть звалити все на Молдову.
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27.08.2024 12:58 Відповісти
Да, хєрпіду завів до ВР цвіт нації, але є нюанс - не української нації
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27.08.2024 12:59 Відповісти
А, що - Дмитрук не українське прізвище? Та й морда ліца у нього слов'янська. Тільки замість мозку - вата. Ну, що ж тут поробиш? Адєсітам тільки такі і подобаються.
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27.08.2024 13:12 Відповісти
Інвалід?
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27.08.2024 12:59 Відповісти
Возраст почти детский (31), ну и мастер международного класса по пауэрлифтингу.
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27.08.2024 13:19 Відповісти
До чого тут Молдова?! Хто його з України випустив?!
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27.08.2024 13:24 Відповісти
Випустили прикордонники. Мабуть, він інвалід.
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27.08.2024 13:34 Відповісти
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27.08.2024 13:36 Відповісти
А з України він як ''простий громадянин'' як виїхав?!!!
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27.08.2024 15:16 Відповісти
 
 