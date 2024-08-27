"Слуга народу" Дмитрук під час перетину кордону не заявляв, що є народним депутатом України, - МВС Молдови

Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (нині позафракційний), не заявляв, що є народним депутатом України, під час перетину кордону з Молдовою. його прийняли як громадянина, який виїхав з території, де триває війна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі молдовській службі Радіо Свобода повідомив міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос.

Так, у відповідь на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну, він зазначив, що існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. А особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де триває війна.

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"Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", – сказав Ефрос.

Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - додав міністр.

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Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

27 серпня спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що "слугу народу" Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.