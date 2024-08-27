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Новини
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4,7 млн євро в багажнику везли водій компанії-почтачальника Міноборони та бухгалтерка фірми Глиняної

БЕБ вилучило понад 4,7 млн євро готівкою у одного з постачальників Міноборони.

4,7 мільйонів євро перевозила бухгалтерка компанії Мітмікс у супроводі водія-експедитора компанії "Мітпром".

Про це йдеться в ухвалені Соломянського районного суду з приводу арешту майна, пише у своїй статті на Цензор.НЕТ "Секрет багажника Глиняної: скрутки,фіктарі, банківські скринькі та яйця Гринкевичів" Тетяна Ніколаєнко.

Як сказано в ухвалі ТОВ "МІТ МІКС" (код ЄДРПОУ 42241839, колишня назва ТОВ "MILE"), ТОВ "ЗІВІС ЮА" (код ЄДРПОУ 22206848, колишня назва ТОВ "ВІЗИТ"), ТОВ "АКТИВ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40209490), ТОВ "ГРАНД КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 42239070), ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" (код ЄДРПОУ 41950625), ТОВ "ТЕРРА БМ" (код ЄДРПОУ 42226852, колишня назва ТОВ "ПРЕМІУМ КОМПАНІ"), ТОВ "МІТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 44189514), ТОВ "ЛАКТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36911542), ТОВ "Вавіон фуд" (код ЄДРПОУ 44657811), ПВФ "М`ясопром" (код ЄДРПОУ 31487623) інкримінують "дії направлені на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах", а також несплату до бюджету податку на додану вартість на суму понад 23 млн. грн.

Вказані компанії входять до групи Тетяни Глиняної, однієї з найбільших постачальниць харчування для ЗСУ. В тій же ухвалівказано, що гроші перевозили автомобілем SSANG YONG REXTON.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мільйони євро у багажнику: БЕБ знайшло "чорну касу" постачальника харчів для ЗСУ із групи Глиняної (оновлено)

Допитаний у якості свідка заступник начальника Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Київській області пояснив, що ОСОБА_4 (один з керівників "Мітмікс") надаючи вказівки афілійованим їй особам, вжив заходів для приховування (зміни місця розміщення) незаконно конвертованих готівкових коштів з банківських скриньок до інших місць.

"Для перевезення готівкових коштів, вона залучила водія експедитора ТОВ "МІТ ПРОМ" - ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . При транспортування готівкових коштів, останні використовуватимуть транспортний засіб належний ОСОБА_10 - SSANG YONG REXTON... Окрім того, останній зазначив що готівкові кошти останні перевозитимуть з м. Біла Церква до м. Києва", - сказано в ухвалі.

Встановлено, що під час обшуку транспортного засобу, в машині разом з ОСОБА_10 знаходилась ОСОБА_5 (головний бухгалтер ТОВ "МІТ МІКС").

"Мітмікс" – одна з ключових компаній Глиняних.

Згідно з даними Youcontrol кінцевими власниками "Мітмікс" є Назарій Руслан Березюк (судячи з усього – онук Глиняної) та Олександр Дмитревич (він же власник "Актив компані" та "Зівіс ЮА").

А керівником компанії є Ціліцька Людмила. Вона ж очолювала одне з найперших підприємств Глиняної – "Візит".

Більше подробиць цієї справи читайте у статті Тетяни Ніколаєнко "Секрет багажника Глиняної: скрутки, фіктарі, банківські скриньки та яйця Гринкевичів".

Автор: 

Міноборони (7329) закупівлі (3359) Ніколаєнко Тетяна (382) Бюро економічної безпеки (611)


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Топ коментарі
+18
через місяць несподіванно всі учасники справи втічуть за кордон... як і всі папєрєднікі
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27.08.2024 21:50
+11
У нас сын завхоза Януковича Кравець является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете, и распоряжается столичной землей, пока его отец - старший Кравець раскидывает в покер в ресторане Ишак с Арахамией (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем), пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а лепший друг завхоза Кравца регианал Кушнир, он же глава Киевгорстроя с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды и спокойно загорает в своей вилле за 20 млн евро без единого уголовного дела благодаря Дерьмаку и Татарову, вот такое шапито
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27.08.2024 23:27
+9
Кому Війна, а
Кому мати Рідна...
🤬🤬
НафіГ їм Перемога
Якщо такі ,,Жнива" в них.
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27.08.2024 21:56
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через місяць несподіванно всі учасники справи втічуть за кордон... як і всі папєрєднікі
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27.08.2024 21:50 Відповісти
підозріло якось так все швиденько і чисто вхапати. Може їх хлопнули бо дорогу комусь іншому розчищають?
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27.08.2024 21:54 Відповісти
Кому Війна, а
Кому мати Рідна...
🤬🤬
НафіГ їм Перемога
Якщо такі ,,Жнива" в них.
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27.08.2024 21:56 Відповісти
- Так це ж було вже! (с)
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27.08.2024 22:14 Відповісти
Єрмак - на все мастак!
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27.08.2024 22:45 Відповісти
У нас сын завхоза Януковича Кравець является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете, и распоряжается столичной землей, пока его отец - старший Кравець раскидывает в покер в ресторане Ишак с Арахамией (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем), пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а лепший друг завхоза Кравца регианал Кушнир, он же глава Киевгорстроя с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды и спокойно загорает в своей вилле за 20 млн евро без единого уголовного дела благодаря Дерьмаку и Татарову, вот такое шапито
показати весь коментар
27.08.2024 23:27 Відповісти
"Тушняк" перестав їсти ще в АТО. Зараз взагалі, запах при відкритті, взагалі відбиває апетит до будь якої їжі. Про вигляд - не підберу слів. Взагалі не розумію, за що гроші платять. Перед кожним виходом на позиції, їдеш за 20-50 км у магазин. Бо ті всі консерви, для мене як сюрстремінг. А те що купує держава - їдять собаки, і то не всі.
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28.08.2024 01:21 Відповісти
То цобаки дуже балувані, у нас і коти їх їдять.
А взагалі то бувають і досить гарні. Мабуть різні закупки. (Ми ж про яловичину).
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28.08.2024 01:59 Відповісти
Кому війна, а кому мати рідна. Війна показала хто за Україну, а не вартість вишиванки.
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28.08.2024 06:39 Відповісти
То що, вакансія бухгалтера вже вільна, чи як ? А то я міг би "попрацювати"...
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28.08.2024 07:47 Відповісти
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28.08.2024 08:49 Відповісти
Донат на армію в банк везли.
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28.08.2024 08:02 Відповісти
 
 