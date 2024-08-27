4,7 млн євро в багажнику везли водій компанії-почтачальника Міноборони та бухгалтерка фірми Глиняної

4,7 мільйонів євро перевозила бухгалтерка компанії Мітмікс у супроводі водія-експедитора компанії "Мітпром".

Про це йдеться в ухвалені Соломянського районного суду з приводу арешту майна, пише у своїй статті на Цензор.НЕТ "Секрет багажника Глиняної: скрутки,фіктарі, банківські скринькі та яйця Гринкевичів" Тетяна Ніколаєнко.

Як сказано в ухвалі ТОВ "МІТ МІКС" (код ЄДРПОУ 42241839, колишня назва ТОВ "MILE"), ТОВ "ЗІВІС ЮА" (код ЄДРПОУ 22206848, колишня назва ТОВ "ВІЗИТ"), ТОВ "АКТИВ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40209490), ТОВ "ГРАНД КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 42239070), ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" (код ЄДРПОУ 41950625), ТОВ "ТЕРРА БМ" (код ЄДРПОУ 42226852, колишня назва ТОВ "ПРЕМІУМ КОМПАНІ"), ТОВ "МІТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 44189514), ТОВ "ЛАКТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36911542), ТОВ "Вавіон фуд" (код ЄДРПОУ 44657811), ПВФ "М`ясопром" (код ЄДРПОУ 31487623) інкримінують "дії направлені на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах", а також несплату до бюджету податку на додану вартість на суму понад 23 млн. грн.

Вказані компанії входять до групи Тетяни Глиняної, однієї з найбільших постачальниць харчування для ЗСУ. В тій же ухвалівказано, що гроші перевозили автомобілем SSANG YONG REXTON.

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Допитаний у якості свідка заступник начальника Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Київській області пояснив, що ОСОБА_4 (один з керівників "Мітмікс") надаючи вказівки афілійованим їй особам, вжив заходів для приховування (зміни місця розміщення) незаконно конвертованих готівкових коштів з банківських скриньок до інших місць.

"Для перевезення готівкових коштів, вона залучила водія експедитора ТОВ "МІТ ПРОМ" - ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . При транспортування готівкових коштів, останні використовуватимуть транспортний засіб належний ОСОБА_10 - SSANG YONG REXTON... Окрім того, останній зазначив що готівкові кошти останні перевозитимуть з м. Біла Церква до м. Києва", - сказано в ухвалі.

Встановлено, що під час обшуку транспортного засобу, в машині разом з ОСОБА_10 знаходилась ОСОБА_5 (головний бухгалтер ТОВ "МІТ МІКС").

"Мітмікс" – одна з ключових компаній Глиняних.

Згідно з даними Youcontrol кінцевими власниками "Мітмікс" є Назарій Руслан Березюк (судячи з усього – онук Глиняної) та Олександр Дмитревич (він же власник "Актив компані" та "Зівіс ЮА").

А керівником компанії є Ціліцька Людмила. Вона ж очолювала одне з найперших підприємств Глиняної – "Візит".

Більше подробиць цієї справи читайте у статті Тетяни Ніколаєнко "Секрет багажника Глиняної: скрутки, фіктарі, банківські скриньки та яйця Гринкевичів".