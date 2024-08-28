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США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії, - речник Пентагону Райдер

США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії, - речник Пентагону Райдер

Пентагон наразі не знімав обмеження на використання американської зброї ЗСУ для ударів углиб території РФ.

Про це під час брифінгу у вівторок, 27 серпня, сказав речник оборонного відомства США Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що українські військові можуть використовувати надану американську зброю для самооборони, зокрема для відбиття атак.

Це означає, що Сили оборони України мають право вести вогонь у відповідь на загрози, які безпосередньо загрожують їхній безпеці та території.

Однак, як зазначив Райдер, політика США щодо далекобійних ударів углиб території Росії, поки лишається такою ж, як і раніше.

Читайте також: Партнери намагаються не говорити зі мною про дозвіл на удари вглиб РФ, - Зеленський

"Що стосується далекобійних ударів по території Росії, наша позиція не змінилася", - зазначив речник Пентагону.

До слова, нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що США продовжать говорити з Україною в приватному порядку про зняття обмежень на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ.

Читайте також: Україна представить США список цілей у РФ, які можна уразити американською далекобійною зброєю, - Politico

Автор: 

зброя (7442) Пентагон (1417) дозвіл (290) США (22614)


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Топ коментарі
+10
Треба кліпати свої ракети. Якщо будуть балістичні ракети власного виробництва, навіть в малій кількості, хєрачити по кацапам, то продовжувати заборону не буде ніякого сенсу + не услідкуєш де чиєю ракетою бомбануло.
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28.08.2024 00:16
+5
Цікаво, як пройшла б "Буря у пустелі", якщо б США могли наносити удари виключно по території США...
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28.08.2024 00:19
+4
Тримайте нас в курсі. Бажано щодня, щоб реалістично робити вигляд, що ви і справді бурхливо розмірковуєте над цим питанням.

А нам - урок на все життя, що треба мати своє. Щоправда, свого у нас походу так і не з'явиться ... (5 нептунів на рік і дрон-ракета - це тупо вирок)
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28.08.2024 00:34
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Треба кліпати свої ракети. Якщо будуть балістичні ракети власного виробництва, навіть в малій кількості, хєрачити по кацапам, то продовжувати заборону не буде ніякого сенсу + не услідкуєш де чиєю ракетою бомбануло.
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28.08.2024 00:16 Відповісти
ну, Паляниця вже є, потрібна тільки достатьня їх кількість.
а отут вже проблеми - бо достатьня кількість грошей на достатьню кількість Паляниць - це недостатьня, рівно настількі ж,
кількість грошей в зекишенях - а це їм обідно до сліз...
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28.08.2024 00:40 Відповісти
Як твій графоманський висєр стосується цієї статті?
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28.08.2024 01:31 Відповісти
"жопа, висєр, подрочити, перднути" - дуже знайомий стиль...
і да - то була відповідь на комент зверху...
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28.08.2024 01:36 Відповісти
сухопутна версія "нєптуна" вже працює (треба тільки масштабувати), невідомо в якому стані "рута", балістика буде найближчим часом випробовуватись прямо по теріторії ворога... процес іде.
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28.08.2024 02:13 Відповісти
сухопутна версія це по сухопутних цілях, я так розумію?
бо по морських цілях останні Нептуни відробили дуже і дуже - кацапський корабель, який пішов на ***, все відчюв на собі...
як починаєш думати скільки всього наробленого до 19го було зеленими закопано в землю?
а тепер вони тіпа з нуля нарощюють і претендують на героїв і "буба-мачo" кривляєтсься як на кавеені....
огидна влада...
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28.08.2024 02:32 Відповісти
так, сухопутна - та, яка може летіти над суходолом враховуючи рельєф та використовуючи порівняння зображення земної поверхні через ОС.
І будь ласка, не асоціюйте ці досягнення із піаром зеленого шапітолію. Не варто рефлесувати з цього приводу. Ці ракети все одно були би розроблені, якщо президентом був би інший стендапер Краснянський, або Синявський. Вони до цього не мають ніякого відношення. Хіба що впливають на швидкість розробки і виробництва.
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28.08.2024 04:24 Відповісти
з піаром зеленого шапітолію в мене багато ассоціацій -
асфальт,
закопана в нього українська оборонна программа,
відбулавлений клован з бубенцями,
мілліард дерев,
мілліон дронів до кінця року,
татаров істрібітель чеченських дрг,
єрмак - чемпіон,
гетьманцев чесний шо капець,
і повна рада тамадів і бровісток які вирішують долю народу і крадуть крадуть крадуть, аж за забор гроші викидують бо вже нема куди класти....
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28.08.2024 04:34 Відповісти
Цікаво, як пройшла б "Буря у пустелі", якщо б США могли наносити удари виключно по території США...
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28.08.2024 00:19 Відповісти
хіба 500км то глиб кацапляндії? - вважаю шо можна...
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28.08.2024 00:24 Відповісти
Тримайте нас в курсі. Бажано щодня, щоб реалістично робити вигляд, що ви і справді бурхливо розмірковуєте над цим питанням.

А нам - урок на все життя, що треба мати своє. Щоправда, свого у нас походу так і не з'явиться ... (5 нептунів на рік і дрон-ракета - це тупо вирок)
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28.08.2024 00:34 Відповісти
Та вы задолбали со своими мелочами - сотни тысяч жертв , страна разрушена , какую-то где-то там войну выдумали . Вы что , не понимаете ? У нас ВЫБОРЫ !!!
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28.08.2024 00:36 Відповісти
Не переймайся, з'їж пілюльку.
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28.08.2024 01:29 Відповісти
дядьку ти дурак чи переклад по дебільному написаний ?
Це означає , що Сили оборони України мають право вести вогонь у відповідь на загрози , які безпосередньо загрожують їхній безпеці та території .
так саме аеродроми , склади БК , зосередження особового складу загрожують безпеці і території ! може військові по іншому читають ? поясніть хтось ?
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28.08.2024 00:55 Відповісти
Знущаються...
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28.08.2024 00:56 Відповісти
Сказали б прямо- ви там колошматьте один одного, але нам парашка потрібна. Слабша, але потрібна. Політики хренові...
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28.08.2024 04:18 Відповісти
Обісранці смердючі.
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28.08.2024 06:52 Відповісти
То що ж ви тягнете? Кацапи вже свої літаки далі від зони ураження цими ракетами перемістили. Вже ескалації не буде!
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28.08.2024 09:14 Відповісти

"..Крупнейшую партию оборудования за год для термоядерной мегаустановки ИТЭР отправил Росатом во Францию...

Стенды изготавливаются в Брянске с применением передовых технологий и отечественных разработок. Металлическая конструкция весом более 20 тонн предназначена для..."
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28.08.2024 10:58 Відповісти
Як же задовбали ці говоруни і продовжувачі діалогу...
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28.08.2024 11:17 Відповісти
Старый дурной дед Байден - единственная помеха
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28.08.2024 11:29 Відповісти
 
 