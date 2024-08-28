США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії, - речник Пентагону Райдер

Пентагон наразі не знімав обмеження на використання американської зброї ЗСУ для ударів углиб території РФ.

Про це під час брифінгу у вівторок, 27 серпня, сказав речник оборонного відомства США Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що українські військові можуть використовувати надану американську зброю для самооборони, зокрема для відбиття атак.

Це означає, що Сили оборони України мають право вести вогонь у відповідь на загрози, які безпосередньо загрожують їхній безпеці та території.

Однак, як зазначив Райдер, політика США щодо далекобійних ударів углиб території Росії, поки лишається такою ж, як і раніше.

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"Що стосується далекобійних ударів по території Росії, наша позиція не змінилася", - зазначив речник Пентагону.

До слова, нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що США продовжать говорити з Україною в приватному порядку про зняття обмежень на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ.

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