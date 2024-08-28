США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії, - речник Пентагону Райдер
Пентагон наразі не знімав обмеження на використання американської зброї ЗСУ для ударів углиб території РФ.
Про це під час брифінгу у вівторок, 27 серпня, сказав речник оборонного відомства США Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що українські військові можуть використовувати надану американську зброю для самооборони, зокрема для відбиття атак.
Це означає, що Сили оборони України мають право вести вогонь у відповідь на загрози, які безпосередньо загрожують їхній безпеці та території.
Однак, як зазначив Райдер, політика США щодо далекобійних ударів углиб території Росії, поки лишається такою ж, як і раніше.
"Що стосується далекобійних ударів по території Росії, наша позиція не змінилася", - зазначив речник Пентагону.
До слова, нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що США продовжать говорити з Україною в приватному порядку про зняття обмежень на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ.
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а отут вже проблеми - бо достатьня кількість грошей на достатьню кількість Паляниць - це недостатьня, рівно настількі ж,
кількість грошей в зекишенях - а це їм обідно до сліз...
і да - то була відповідь на комент зверху...
бо по морських цілях останні Нептуни відробили дуже і дуже - кацапський корабель, який пішов на ***, все відчюв на собі...
як починаєш думати скільки всього наробленого до 19го було зеленими закопано в землю?
а тепер вони тіпа з нуля нарощюють і претендують на героїв і "буба-мачo" кривляєтсься як на кавеені....
огидна влада...
І будь ласка, не асоціюйте ці досягнення із піаром зеленого шапітолію. Не варто рефлесувати з цього приводу. Ці ракети все одно були би розроблені, якщо президентом був би інший стендапер Краснянський, або Синявський. Вони до цього не мають ніякого відношення. Хіба що впливають на швидкість розробки і виробництва.
асфальт,
закопана в нього українська оборонна программа,
відбулавлений клован з бубенцями,
мілліард дерев,
мілліон дронів до кінця року,
татаров істрібітель чеченських дрг,
єрмак - чемпіон,
гетьманцев чесний шо капець,
і повна рада тамадів і бровісток які вирішують долю народу і крадуть крадуть крадуть, аж за забор гроші викидують бо вже нема куди класти....
А нам - урок на все життя, що треба мати своє. Щоправда, свого у нас походу так і не з'явиться ... (5 нептунів на рік і дрон-ракета - це тупо вирок)
Це означає , що Сили оборони України мають право вести вогонь у відповідь на загрози , які безпосередньо загрожують їхній безпеці та території .
так саме аеродроми , склади БК , зосередження особового складу загрожують безпеці і території ! може військові по іншому читають ? поясніть хтось ?
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