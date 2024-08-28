Британія підтримує Україну в питанні ударів по РФ ракетами Storm Shadow, але побоюється погіршення відносин зі США, - The Telegraph

Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow по цілях на території Росії, але не буде публічно закликати до цього кроку через побоювання, що це спровокує розбрат зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на джерела у Білому домі та у британському уряді.

Як зазначається, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер не хоче "провокувати скандал" та дотримується "консультативного підходу" до переговорів зі США щодо надання відповідного дозволу, після дипломатичних скандалів за попереднього уряду консерваторів.

Співрозмовник у Білому домі повідомив виданню, що адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена стурбована тим, що використання Україною цих ракет у війні проти Росії, навіть без схвалення США, може "загострити ситуацію" і призвести до втягування американських військ у конфлікт.

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Водночас, за даними журналістів, раніше влітку британський уряд звертався до США з проханням пом’якшити свою позицію і дозволити Україні використання ракет на території Росії.

Однак Сполучені Штати в приватному порядку висловлювали невдоволення поспішною позицією Британії в питанні постачання військової техніки в Україну.

Джерела видання також зазначили, що рішення Великої Британії стати першою західною країною, яка передала Україні бойові танки, а також підтримка країною постачання винищувачів F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки офіційні особи вважали, що Британія намагається підштовхнути їх до ухвалення аналогічних рішень.

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"Дозвіл завдавати ударів по території Росії дасть можливість ввести ворога у стратегічну невизначеність, а надходження до України літаків F-16, зокрема із дозволом збивати повітряні цілі над Росією, суттєво посилить спроможності у захисті неба", - додає The Telegraph.

На початку липня на Даунінг-стріт прокоментували, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї не змінилася.

При цьому британський прем’єр Стармер казав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow є справою України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ.

Водночас Сполучені Штати заявили, що не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.

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