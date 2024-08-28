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До низки населених пунктів Херсонського району заборонили в’їзд родинам із дітьми. ДОКУМЕНТ

Обстріл Херсонщини

Запроваджено заборону на в’їзд родин із дітьми до низки населених пунктів Херсонського району, зокрема і до Корабельного району Херсона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській МВА.

"До уваги жителів Херсонської громади! Згідно з розпорядженням начальника Херсонської районної державної (військової) адміністрації Михайла Линецького на виконання рішення Ради оборони області від 9 серпня поточного року вводиться заборона на в’їзд родин з дітьми до низки населених пунктів Херсонського району", - йдеться в повідомленні.

Заборона на в’їзд родинам із дітьмиЗаборона на в’їзд родинам із дітьми

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Як зазначається, сюди входить і частина Херсонської громади: Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Садове, Придніпровське, Корабельний район Херсона – вздовж вулиці Морської піхоти, прилеглих до неї вулиць та провулків.

Автор: 

діти (5053) Херсонська область (5718)


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