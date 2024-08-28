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Онлайн-рекрутинг, три типи відстрочок: Міноборони планує залучити ще кілька мільйонів користувачів до "Резерву+" завдяки новим функціям

Резерв+

Завдяки впровадженню нових функцій Міністерство оборони України планує залучити додатково кілька мільйонів користувачів до "Резерву+".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

"Зараз ми додаємо опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї, це відстрочка, пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання", - розповіла Черногоренко.

Вона зауважила, що нові функції допоможуть залучити додатково кілька мільйонів користувачів, завдяки постійним ітераціям із застосунком.

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Крім того, Черногоренко повідомила, що наразі "Резерв+" налічує 3,2 млн зареєстрованих користувачів за 100 тис. активних користувачів на день.

"Для нас це показова цифра. І будемо робити все, щоб ця цифра зростала. Але я як лідер команди і в консультації з іншими партнерами постійно кажу: якщо продукт потрібен і в ньому є важливі та корисні функції, він буде рости органічно", - підсумувала вона.

Також читайте: У Міноборони анонсували запуск ще одного мобільного додатку – "Ветеран+"

Автор: 

Міноборони (7332) додаток (474) електронні послуги (194) Черногоренко Катерина (121)


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точно!
всіх в резерв+. і жінок і дітей. і домашніх тваринок. і, навіть, тих песиків, що на гаражах тусують.
треба брати потужністю.
зе!гундос, дуже любить цифри, від мільйона.
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28.08.2024 15:56 Відповісти
Міністерство оборони України планує залучити

*****ити!
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28.08.2024 15:57 Відповісти
Якщо свиням продемонструвати рекламні фото холодців та ковбас, вони так і ламануть на пункти забою!
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28.08.2024 16:01 Відповісти
Ніпанятна! катя черногоренко е багіня чи фіча?
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28.08.2024 16:06 Відповісти
Хороша спроба.
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28.08.2024 16:07 Відповісти
Гра у телефончики за державний кошт продовжується.
Але треба бути обережнім, бо ж якщо хтось не захоче у два кліки мобілізуватися, Катя того з'їсть або женить на собі
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28.08.2024 16:34 Відповісти
скори монетизація додатку. фріспіни і т.і.
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28.08.2024 17:08 Відповісти
Ви зробили цей застосунок це добре,але не порушуйте права осіб з інвалідністю внаслідок війни які спочатку військового стану пройшли ВЛК згідно законодавства та були виключені з обліку на підставі Наказу 402, однак ви після проходження ВЛК не за місцем проживання ні внесли ні які дані в Оберіг.Це що вимагає надання хабарів посадовим особам чи що?Як можна довіряти після цього владі відповідь ніхто не надасть в подальшому.Виходить так що особи з інвалідністю пройшли ВЛК пройшли його даремно.Надайте відповідь в Резерв+ ,звертався до вас неодноразово чому ні вносяться зміни.Куди ще звернутися
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29.08.2024 00:33 Відповісти
 
 