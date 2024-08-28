Онлайн-рекрутинг, три типи відстрочок: Міноборони планує залучити ще кілька мільйонів користувачів до "Резерву+" завдяки новим функціям

Завдяки впровадженню нових функцій Міністерство оборони України планує залучити додатково кілька мільйонів користувачів до "Резерву+".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

"Зараз ми додаємо опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї, це відстрочка, пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання", - розповіла Черногоренко.

Вона зауважила, що нові функції допоможуть залучити додатково кілька мільйонів користувачів, завдяки постійним ітераціям із застосунком.

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Крім того, Черногоренко повідомила, що наразі "Резерв+" налічує 3,2 млн зареєстрованих користувачів за 100 тис. активних користувачів на день.

"Для нас це показова цифра. І будемо робити все, щоб ця цифра зростала. Але я як лідер команди і в консультації з іншими партнерами постійно кажу: якщо продукт потрібен і в ньому є важливі та корисні функції, він буде рости органічно", - підсумувала вона.

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