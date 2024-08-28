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Польща не має 100-відсоткової впевненості, що в її повітряний простір залетів безпілотник 26 серпня, - Туск

туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони поки що не мають 100-відсоткової впевненості, що невідомий об’єкт порушив повітряний простір країни під час масованого російського обстрілу України 26 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.

Як зазначив Туск, ситуацію з безпілотником, який міг пролетіти над Польщею 26 серпня, нині визначають як "імовірний інцидент", оскільки немає "жодних підтверджень", що це відбулося.

"Майже 400 солдатів 24 години на добу шукають будь-які ознаки безпілотника або двох безпілотників, як дехто каже, але поки що немає 100-відсоткової впевненості, що вони увійшли в польський повітряний простір. Ми не знаємо, чиї вони були. Якщо вони взагалі були", – зазначив Туск.

Також читайте: НАТО про безпілотник у Польщі: ці дії РФ є безвідповідальними та потенційно небезпечними

Нагадаємо, Польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.

Автор: 

безпілотник (4121) Польща (8489) Туск Дональд (513)


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Топ коментарі
+19
Варшаву ***********, а у них і в тому випадку не буде впевненості.
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28.08.2024 17:55
+12
Тю.
До цього кацапський БПЛА показово гепнувся у Польщі і навіть вбив якогось фермера.
Але Польща все одно не була впевнена. Може здалося...
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28.08.2024 17:57
+12
Командувач гонорових польських повітряних сил сказав, що то було НЛО. Не вистачало ще підстрелити та спровокувати міжгалактичний конфлікт.
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28.08.2024 17:59
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Варшаву ***********, а у них і в тому випадку не буде впевненості.
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28.08.2024 17:55 Відповісти
Ихтутнет.
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28.08.2024 17:57 Відповісти
Тю.
До цього кацапський БПЛА показово гепнувся у Польщі і навіть вбив якогось фермера.
Але Польща все одно не була впевнена. Може здалося...
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28.08.2024 17:57 Відповісти
"...а бил лі мальчік??"
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28.08.2024 17:58 Відповісти
Командувач гонорових польських повітряних сил сказав, що то було НЛО. Не вистачало ще підстрелити та спровокувати міжгалактичний конфлікт.
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28.08.2024 17:59 Відповісти
Ну і як вони будуть ''щось'' збивати над Україною?
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28.08.2024 18:00 Відповісти
Ну нах!!!
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28.08.2024 19:30 Відповісти
То кацапський "голуб миру" заблукав, так ї скажить.
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28.08.2024 18:02 Відповісти
НЛО? ...Відайте Патріот і Ф-16 які маєте нам,для чого вони вам? По горобцях стріляти?
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28.08.2024 18:03 Відповісти
Пацани з Росії , це вам такий потужний маяк , ******* зі всіх стволів по брюселю і вам за це ні чого не буде Удачі пацани , ми перейдемо на ваш бік і хай ці тварі висловлюють занепокоєність
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28.08.2024 18:05 Відповісти
Ти можеш перейти тільки на той бік Луни, кацап.
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28.08.2024 19:16 Відповісти
99,9 всього, це ж не 100!)) Та й на світі 193 країни і всі біля Польщі))- мало чий то БПЛА літав? ) Жах.
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28.08.2024 18:06 Відповісти
"Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони поки що не мають 100-відсоткової впевненості, що невідомий об'єкт порушив повітряний простір країни " Так ніхто ж і не сумнівається, що впевненності нема. Командувач повітряних сил просто трохи ухи переїв і побачив НЛО, та ще й здуру журналістам розповіли. Невже пан Прем"єр-міністр думає, що хтось запідозрив хоробрих польських воїнів у нехоробрості.
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28.08.2024 18:07 Відповісти
Не думав що пшеки такі серливі
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28.08.2024 18:13 Відповісти
Тю..згадайте авіатрощу під смоленськом, в якій загинув Лєх Качинський та практично вся еліта Польщі. Поляки проковтнули.
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28.08.2024 18:27 Відповісти
Не вони одні такі .
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28.08.2024 18:29 Відповісти
100% впевненості - і не збивають... 130% впевененності - злітаємо, але хвермерів багато(. 150-хіт % - може бути 3-тя Всесвітня!!! 175 % - Варшава ! Ви ще є? Може було б вдарити по.... Є ще живі???? Браття-поляки???
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28.08.2024 18:28 Відповісти
Сцикуни
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28.08.2024 18:37 Відповісти
той випадок, коли краще мовчати, ніж говорити
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28.08.2024 18:42 Відповісти
То була ворона голуб миру. Можемо розходитись.
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28.08.2024 18:50 Відповісти
Дуда з трампоном вже все порішали, якщо рудий виграє - то припинення війни за 24 години та Україна людожерам одічалим, а Польща у доміку НАТи.
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28.08.2024 19:10 Відповісти
Вам ***** надо пилотник шоли. Типа фаб 3000? Шоб уе@ало по центру Варшавы.
Тогда зачухаетесь
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28.08.2024 19:16 Відповісти
Піздєц клоуни.
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28.08.2024 19:21 Відповісти
Говно или пластилин? Пластилин 100%... а с другой стороны - откуда у меня в ж*пе пластиоин?
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28.08.2024 19:31 Відповісти
Нам би таку ППО! Подивитися, поміркувати... У Раді обговорити... Стрельнути пару разів... Знову у Сеймі перетерти... Дитсадки перевірити усі... НАТО є чим пуляти, але немає кому - нот вар, ***...
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28.08.2024 19:36 Відповісти
В Польше https://www.rp.pl/wojsko/art41035151-donald-tusk-o-rosyjskim-dronie-nad-polska-nie-wiemy-czy-w-ogole-byl заявили , что не могут сбивать российские ракеты или дроны над польской (!) территорией, потому что "трудно сразу определить, не гражданский ли это объект"
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28.08.2024 19:42 Відповісти
А раптом він став не військовим - як вийшов з українського повітряного простору... Ракета вмикає трансподер Арофлотя, і хай собі летить? Чи ні
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29.08.2024 00:51 Відповісти
Коли такі сцикливі, то і техніка американська не захистить, це ганьба.
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28.08.2024 20:06 Відповісти
не зрозуміло нащо вони її закуповують, як не в себе. Все одно користуватися засс*ть
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29.08.2024 00:44 Відповісти
От же мені цікаво, а якби кинджал по центру Варшави звідонув, знайшли б відмазку?
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28.08.2024 20:22 Відповісти
звичайно. Сказали б, то було не спеціально
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29.08.2024 00:45 Відповісти
Туск) ти серйозно?))
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28.08.2024 23:56 Відповісти
Натівський лгбт-/+ їбанаріум...

А якби це все летіло по ним + Усср + Бсср ? Як мріяв пєдя сіманєнка...
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29.08.2024 00:49 Відповісти
 
 