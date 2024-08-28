Польща не має 100-відсоткової впевненості, що в її повітряний простір залетів безпілотник 26 серпня, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони поки що не мають 100-відсоткової впевненості, що невідомий об’єкт порушив повітряний простір країни під час масованого російського обстрілу України 26 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.
Як зазначив Туск, ситуацію з безпілотником, який міг пролетіти над Польщею 26 серпня, нині визначають як "імовірний інцидент", оскільки немає "жодних підтверджень", що це відбулося.
"Майже 400 солдатів 24 години на добу шукають будь-які ознаки безпілотника або двох безпілотників, як дехто каже, але поки що немає 100-відсоткової впевненості, що вони увійшли в польський повітряний простір. Ми не знаємо, чиї вони були. Якщо вони взагалі були", – зазначив Туск.
Нагадаємо, Польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.
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До цього кацапський БПЛА показово гепнувся у Польщі і навіть вбив якогось фермера.
Але Польща все одно не була впевнена. Може здалося...
була воронаголуб миру. Можемо розходитись.
Тогда зачухаетесь
А якби це все летіло по ним + Усср + Бсср ? Як мріяв пєдя сіманєнка...