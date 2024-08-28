У Росії засекретили інформацію про виробництво нафтопродуктів

Росстат повністю припинив публікацію даних про виробництво нафтопродуктів у РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зокрема, відомство більше не наводить інформацію про місячні обсяги випуску дизельного палива, топкового мазуту, зріджених пропану та бутану, коксу та напівкоксу з кам'яного вугілля. Також у доповіді не наведено даних щодо виробництва стабільного газового конденсату.

Росстат заявив, що "інформація про виробництво нафтопродуктів не публікується на підставі рішення уряду РФ".

Наприкінці травня Росстат припинив публікацію статистичних даних про виробництво у Росії автомобільного бензину.

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