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У Росії засекретили інформацію про виробництво нафтопродуктів

рф,нафта

Росстат повністю припинив публікацію даних про виробництво нафтопродуктів у РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зокрема, відомство більше не наводить інформацію про місячні обсяги випуску дизельного палива, топкового мазуту, зріджених пропану та бутану, коксу та напівкоксу з кам'яного вугілля. Також у доповіді не наведено даних щодо виробництва стабільного газового конденсату.

Росстат заявив, що "інформація про виробництво нафтопродуктів не публікується на підставі рішення уряду РФ".

Наприкінці травня Росстат припинив публікацію статистичних даних про виробництво у Росії автомобільного бензину.

Також дивіться: БПЛА атакували нафтобазу у Кіровській області РФ: "Третий на снижение пошел! Сейчас #банет!". ВIДЕО(оновлено)

Автор: 

росія (65002) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+12
Ого як!!! А шо случілася?
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28.08.2024 19:49
+9
Відать,дела зовсім кепські...
Треба далі бить по НПЗ
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28.08.2024 19:55
+5
А курице не больно, курица довольна. (в.в. *****)
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28.08.2024 20:00
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Ого як!!! А шо случілася?
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28.08.2024 19:49 Відповісти
наїбнувся найбільший на расії НПЗ.
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28.08.2024 22:18 Відповісти
Треба з днів п'ять почекати - мо може нє наібнутися а згоріти просто)
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28.08.2024 22:51 Відповісти
так там і згоріло - спочатку тиждень тому внєзапно згоріла АВТ-10, а позавчора внєзапно вибухнула АВТ-11. Все, завод закінчив роботу. Принаймні на півроку.
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28.08.2024 23:28 Відповісти
Лохи,вот секретные цирки и циркачи - это круто.
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28.08.2024 19:49 Відповісти
Ну як тут не згадати древніх "Прихована доблесть нічим не відрізняється від відомої бездарності".
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28.08.2024 19:50 Відповісти
Відать,дела зовсім кепські...
Треба далі бить по НПЗ
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28.08.2024 19:55 Відповісти
Хм... А що такоє? Как єта бєнзокалонка скриваєт часи работи?
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28.08.2024 19:58 Відповісти
А курице не больно, курица довольна. (в.в. *****)
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28.08.2024 20:00 Відповісти
Я недоволен. Хйло, как говорило:
"производство бензина демонстрирует устойчивый и стабильный отрицательной рост.".
Ведь "рост" же!! Почему не публиковать статистику роста!?
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28.08.2024 20:02 Відповісти
Пазняк мєтаться!
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28.08.2024 20:08 Відповісти
Поздно Сима пить боржоми..
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28.08.2024 20:25 Відповісти
Важнее бить не так по нефтебазам как по нефтепереробке т.е. НПЗ. Росия торгует готовыми нефтепродуктами и много на этом зарабатывает. Уичтоженный НПЗ, очень тяжело восстановить, так как оборудование импортное, а россии сейчас его практически никто не поставит, во всяком случае быстро, придется искать обходные пути и в несколько раз дороже. А нефтебаза это просто бочки, это легко востанавливается. Не зря же Салливан приезжал к нам и просил не бить именно по НПЗ, так как "это ударит по рядовому населению россии".
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29.08.2024 07:34 Відповісти
 
 