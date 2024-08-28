У Росії засекретили інформацію про виробництво нафтопродуктів
Росстат повністю припинив публікацію даних про виробництво нафтопродуктів у РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Зокрема, відомство більше не наводить інформацію про місячні обсяги випуску дизельного палива, топкового мазуту, зріджених пропану та бутану, коксу та напівкоксу з кам'яного вугілля. Також у доповіді не наведено даних щодо виробництва стабільного газового конденсату.
Росстат заявив, що "інформація про виробництво нафтопродуктів не публікується на підставі рішення уряду РФ".
Наприкінці травня Росстат припинив публікацію статистичних даних про виробництво у Росії автомобільного бензину.
Топ коментарі
+12 Владислав Сварчевський
показати весь коментар28.08.2024 19:49
+9 Нина Карпенко
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+5 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар28.08.2024 20:00
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Треба далі бить по НПЗ
"производство бензина демонстрирует устойчивый и стабильный отрицательной рост.".
Ведь "рост" же!! Почему не публиковать статистику роста!?