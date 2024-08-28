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Новини
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Чеська прокуратура звинуватила засновника благодійного фонду Help Ukraine Герегеля в привласненні коштів

чехія

Засновник благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля звинувачують у привласненні частини дотації чеського Міністерства освіти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Справа стосується 20 мільйонів крон, які Міносвіти Чехії виділило на фінансування громадського центру "Розтили", відкритого у квітні 2022 року для інтеграції українських біженців та їхніх дітей.

Зазначається, що дотація надавалась за умови, що участь дітей в адаптаційній програмі буде безкоштовною для батьків. Але Чеське телебачення дізналось, що Help Ukraine брав гроші з батьків та кілька місяців не платив вихователям центру за їхню роботу.

Ця ситуація привернула увагу правоохоронців, ті встановили, що Гергель відправив приблизно два мільйони чеських крон на рахунок своєї матері на наступний день після того, як Help Ukraine отримав перший грант у 15 мільйонів чеських крон.

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Згодом засновник фонду, імовірно, зняв шість мільйонів крон готівкою з рахунку фонду і заплатив вісім мільйонів за купівлю квартири в Празі.

У межах розслідування, яке триває з 2023 року, поліції вдалося заарештувати активи на суму щонайменше 12 мільйонів чеських крон, зокрема частку в житловому кооперативі. Обвинувальний акт подали навесні 2024-го.

"У цій справі державний прокурор висунув звинувачення проти однієї фізичної особи за діяння, яке кваліфікується як злочин, пов'язаний з шахрайством із субсидіями", - розповів речник прокуратури Праги Алеш Цимбала.

Гергелю в разі доведення вини загрожує тюремне ув'язнення на термін від 5 до 10 років.

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Автор: 

благодійність (567) прокуратура (3671) Чехія (1609)


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Топ коментарі
+12
Пацан для онуків заробляв грошву, а воно, он, як неловко вишло…
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28.08.2024 21:28
+10
Ну нарешті ! При владі зе і ойго 5-6 менеджерів всі ермаки-татаровим , резнікови , ТИМОШЕНКІ галущенкі АБСОЛЮТНО НЕДОТОРКАНІ , як і всі гниди дрібніші ! А треба було вже давно ФБР починати з ермака еммануілова шарапова за розкрадання мільярдів ДОПОМОГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ США
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28.08.2024 21:50
+8
це ж треба бути таким покидьком. ці справи кацапи кидають як лайно на вентилятор по всьому світу, і ніхто вже допомагати Україні не хоче (
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28.08.2024 21:42
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Пацан для онуків заробляв грошву, а воно, он, як неловко вишло…
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28.08.2024 21:28 Відповісти
Ну нарешті ! При владі зе і ойго 5-6 менеджерів всі ермаки-татаровим , резнікови , ТИМОШЕНКІ галущенкі АБСОЛЮТНО НЕДОТОРКАНІ , як і всі гниди дрібніші ! А треба було вже давно ФБР починати з ермака еммануілова шарапова за розкрадання мільярдів ДОПОМОГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ США
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28.08.2024 21:50 Відповісти
Ну скажить, будь ласка, чому я зовсім не здивований??? З зеленим зрадницько-крадівським шоблом на поверхню в країні повспливале тільке людське дерьмо- все тупі, підлабузники, проросійсько налаштовані, ригі, та злодії всіх мастей. Зрада та гроші- ось їх гасла. Честь, Батьківщина, совість, порядність? Ні, не чули .... Навіть крадуть у закордонних благодійників, хоча б мали розуміти- що ті уж 100 відсотково будуть перевіряти. Тупі, жадібни, продажні сволоти.
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28.08.2024 22:19 Відповісти
а до чого тут наші? чеський шахрай вкрав у чехів гроші, виділені на допомогу по адаптації біженців з України
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28.08.2024 23:52 Відповісти
Так бере ж приклад з наших зелених тварюк! Чи ви вважаєте, що люди в світі не знають, що творять наши можновладці з державними грошима, та з допомогою благодійників? Я дуже сумніваюсь, щоб це рило посміло би вкрасти щось у амеріканців, а в українців - запросто!
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29.08.2024 17:05 Відповісти
Спокуса грошима - ну хіба міг він собі відказати
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28.08.2024 21:30 Відповісти
Дайте більше Дурова!
В Телеграмі!
Щоб зашкалило!

Щоб мільярд дибілів-
Зашкварило...

Щоб поліція Парижу...
Та французьські пркурори...

Не вели себе,
Як МАПИ РИЖІ...

На крейсері... "Аврора"
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28.08.2024 21:31 Відповісти
Прокуроры - Аврора.
+++
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28.08.2024 22:29 Відповісти
це ж треба бути таким покидьком. ці справи кацапи кидають як лайно на вентилятор по всьому світу, і ніхто вже допомагати Україні не хоче (
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28.08.2024 21:42 Відповісти
головне мовчати про корупцію
десь я таке чув, а верховний зебіл так писдів
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28.08.2024 22:01 Відповісти
От шо за уроди?!
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28.08.2024 21:45 Відповісти
Чи цей Гергель громадянин України ? Бо я знав такого Володимира Гергеля. Якщо він живий то йому зараз за 70 р.
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28.08.2024 21:47 Відповісти
Він чех і йому 59 років.
Ось його адреса у Празі (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=882654&typ=UPLNY дані взяті з Виписки реєстра фондів ):

VLADIMIR GERGEL , dat. nar. 11. září 1965

Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4

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28.08.2024 22:07 Відповісти
До чого тут українці? Ви вже дістали бачив всюди а бо кацапський слід, а бо наших корупціонерів.
Гівно є всюди. І щоб поводити себе як виродок, їм допомога не потрібна
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28.08.2024 22:14 Відповісти
Цей, якого я знав, дуже жадібний.
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28.08.2024 21:49 Відповісти
А яка різниця , таких , як він в Україні греблю гати! жОПа на Банковій всіх кришує 💯ПРИКЛАДІВ НЕ ПЕРЕРАХУВАТИ
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28.08.2024 21:52 Відповісти
Скандал із цим фондом чеські журналісти розслідували ще восени 2022 року.
Вийшли на слід відмивання брудних кацапських коштів.
https://proukrainu.blesk.cz/reportery-ct-fond-vidmyvaje-brudni-rosijsjki-hrosi-j-prykryvajetjsja-dopomohoju-ukrajinskym-ditjam-fond-nezhoden-praha-11-rozbyrajetjsja/ Стаття про той скандал (українською мовою).
Чеського шахрая звати Владімір Ґерґел, а не Володимир Гергель. Народився 11 вересня 1965. проживає у Празі.

VLADIMIR GERGEL , dat. nar. 11. září 1965

Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4

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28.08.2024 22:00 Відповісти
Та не може бути, щоб чиновник український гроші у дітей крав! У нас самі чесні та порядні корупціонери!!!
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29.08.2024 08:38 Відповісти
Поки не буде відповідати злодій життям і здоров'ям буде красти. В суді може й вирішить за 20 відсотків вкраденого. Військовий стан, а відповідальність адміністративна ) це не лише ця ситуація
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29.08.2024 11:13 Відповісти
 
 