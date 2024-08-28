Чеська прокуратура звинуватила засновника благодійного фонду Help Ukraine Герегеля в привласненні коштів
Засновник благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля звинувачують у привласненні частини дотації чеського Міністерства освіти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Справа стосується 20 мільйонів крон, які Міносвіти Чехії виділило на фінансування громадського центру "Розтили", відкритого у квітні 2022 року для інтеграції українських біженців та їхніх дітей.
Зазначається, що дотація надавалась за умови, що участь дітей в адаптаційній програмі буде безкоштовною для батьків. Але Чеське телебачення дізналось, що Help Ukraine брав гроші з батьків та кілька місяців не платив вихователям центру за їхню роботу.
Ця ситуація привернула увагу правоохоронців, ті встановили, що Гергель відправив приблизно два мільйони чеських крон на рахунок своєї матері на наступний день після того, як Help Ukraine отримав перший грант у 15 мільйонів чеських крон.
Згодом засновник фонду, імовірно, зняв шість мільйонів крон готівкою з рахунку фонду і заплатив вісім мільйонів за купівлю квартири в Празі.
У межах розслідування, яке триває з 2023 року, поліції вдалося заарештувати активи на суму щонайменше 12 мільйонів чеських крон, зокрема частку в житловому кооперативі. Обвинувальний акт подали навесні 2024-го.
"У цій справі державний прокурор висунув звинувачення проти однієї фізичної особи за діяння, яке кваліфікується як злочин, пов'язаний з шахрайством із субсидіями", - розповів речник прокуратури Праги Алеш Цимбала.
Гергелю в разі доведення вини загрожує тюремне ув'язнення на термін від 5 до 10 років.
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десь я таке чув, а верховний зебіл так писдів
Ось його адреса у Празі (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=882654&typ=UPLNY дані взяті з Виписки реєстра фондів ):
VLADIMIR GERGEL , dat. nar. 11. září 1965
Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4
Гівно є всюди. І щоб поводити себе як виродок, їм допомога не потрібна
Вийшли на слід відмивання брудних кацапських коштів.
https://proukrainu.blesk.cz/reportery-ct-fond-vidmyvaje-brudni-rosijsjki-hrosi-j-prykryvajetjsja-dopomohoju-ukrajinskym-ditjam-fond-nezhoden-praha-11-rozbyrajetjsja/ Стаття про той скандал (українською мовою).
Чеського шахрая звати Владімір Ґерґел, а не Володимир Гергель. Народився 11 вересня 1965. проживає у Празі.
VLADIMIR GERGEL , dat. nar. 11. září 1965
Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4