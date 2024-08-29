Кислиця на Радбезі ООН закликав партнерів збивати російські ракети над Україною та зняти обмеження на далекобійні удари

Партнери України мають зняти обмеження на далекобійні удари по військових цілях на території Росії та допомогти Україні збивати ворожі дрони й ракети.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив постійний представник України при Організації Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо вас і всіх партнерів розглянути ухвалення двох конкретних рішень, аби допомогти нам раніше зупинити російський терор. По-перше, визнати право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, залучити можливості ППО партнерів для збиття ракет й дронів, що перебувають поруч із їх повітряним простором", - закликав Кислиця.

Він підкреслив, що "жоден із цих кроків не ескалаційний".

"Навпаки, вони стримуватимуть Росію, зменшать терор й кількість жертв", - зазначив дипломат.

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