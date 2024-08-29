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Новини Війна
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Кислиця на Радбезі ООН закликав партнерів збивати російські ракети над Україною та зняти обмеження на далекобійні удари

Сергій Кислиця

Партнери України мають зняти обмеження на далекобійні удари по військових цілях на території Росії та допомогти Україні збивати ворожі дрони й ракети.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив постійний представник України при Організації Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо вас і всіх партнерів розглянути ухвалення двох конкретних рішень, аби допомогти нам раніше зупинити російський терор. По-перше, визнати право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, залучити можливості ППО партнерів для збиття ракет й дронів, що перебувають поруч із їх повітряним простором", - закликав Кислиця.

Він підкреслив, що "жоден із цих кроків не ескалаційний".

"Навпаки, вони стримуватимуть Росію, зменшать терор й кількість жертв", - зазначив дипломат.

Читайте: 28 серпня Радбез ООН проведе засідання щодо України

Автор: 

зброя (7442) ракети (4012) Радбез ООН (852) Кислиця Сергій (207)


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Нікчемні боягузи та ООН.
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29.08.2024 01:45 Відповісти
На відміну від відважних наших лідерів, кацапня вивантажує танки на кордонах, а ті на відпустку і шашлики всіх відправляє
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29.08.2024 02:02 Відповісти
Більше 30 років, окуповані території Азербайджану, чекали на Правду, ЗАКОН, Захист від РадБезу та ООН, а тепер Україна, уже з 2014 року чекає на дієві заходи від ООН щодо звільнення її територій від рашистів-окупантів!
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29.08.2024 01:58 Відповісти
Оон безглузда організація, де член радбезу росія- страна терорист та має право вето. Це повне безглуздя.
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29.08.2024 05:24 Відповісти
"....єслі ви, нє атзавьотєсь, ми напішєм - в спортлато!!..."
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29.08.2024 07:34 Відповісти
 
 