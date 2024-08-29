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Із 1 вересня у Китаї діятиме заборона на експорт низки товарів та комплектуючих до БПЛА, - командир групи аеророзвідки ЗСУ "Мадяр"

Китай запровадить заборону на експорт товарів та деталей до БПЛА

У Китаї з 1 вересня почне діяти заборона на експорт товарів та комплектуючих до БПЛА, що вплине на їхню кількість та вартість.

Про це заявив командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр", передає Цензор.НЕТ.

"Приготуватись до нового випробування всім дотичним до застосування дронів. І воно буде неспіврозмірним з тимчасовими недопостачаннями боєприпасів. Їх (боєприпаси, не дрони) хоч час від часу підкидують Партнери. З дронами так не буде. Буде дорого та мало. Ну і пару десятків нових мільйонерів зʼявиться. Різних "мастей. ... Маю думку, що нижче описане обмеження стане одною зі складових "усадки" нас за стіл переговорів. І зовсім не на паритетних умовах.Про наступну хвилю експортних обмежень з Піднебесної мова", - зазначив він.

Мадяр нагадав, що ще місяць тому уряд Китаю оголосив про обмеження з 1 вересня на вивезення з країни цілої низки товарів, дотичних до БПЛА.

"З 1 вересня 2024 року експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Товари, що підлягають забороні, не будуть доступні для авіа та морської доставки", - додав командир.

Так, за словамь Мадяра, з вересня 2024 року більше не прийматимуться до перевезення наступні товари:

  • Карбонова рама для квадрокоптера;
  • Карбоновий промінь для квадрокоптера;
  • Квадрокоптер;
  • Мотор для квадрокоптера;
  • Набір комплектуючих для квадрокоптера;
  • Набір рам для квадрокоптерів;
  • Навігаційна камера для квадрокоптера;
  • Політний контролер для квадрокоптера;
  • Посадочні шасі для квадрокоптера;
  • Пропелер для квадрокоптера;
  • Рама для квадрокоптера;
  • Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера;
  • Цифрова система передачі даних для квадрокоптера;
  • Детектор цифрової радіокомунікації;
  • Радіосистема;
  • Радіостанція;
  • Рація портативна;
  • Система передачі відеосигналу по радіоканалу;
  • РЕБ системи.

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Китай запровадить заборону на експорт товарів та деталей до БПЛА
Китай запровадить заборону на експорт товарів та деталей до БПЛА

Автор: 

Китай (4555) дрони (4650) Бровді Роберт Мадяр (16)


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Топ коментарі
+7
ще вчора потрібно було поставити на виробництво ці запчастини, а не асфальт класти.
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29.08.2024 10:12
+4
вчора один із експертів на НВ сказав що це повна маячня, і ця ахметовська шавка просто 3.14здить
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29.08.2024 10:24
+3
Сьогодні Україна виробляє і постачає понад мільйон дронів на рік, - Шмигаль

Щодо нашої збройної промисловості. Ми дійсно в рази, подекуди в десятки або сотні разів, підняли спроможності нашого виробництва. Всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна. В багатьох підприємств-виробників дронів локалізація складає 98%. ... Від плат до запасних частин - все виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується від наших партнерів", - зазначив він. Джерело:
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29.08.2024 10:20
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ще вчора потрібно було поставити на виробництво ці запчастини, а не асфальт класти.
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29.08.2024 10:12 Відповісти
В нас немає таких технологій...
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29.08.2024 10:19 Відповісти
купити, вкрасти, видурити.
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29.08.2024 11:19 Відповісти
Заборона лише прямої продажу з Китаю - через інші країни - купй скільки хочеш.
"вкрасти, видурити" - це медоти ліліпутіна, хто ти незнайомець?
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29.08.2024 14:02 Відповісти
революция в применение квадриков произошло ТОЛЬКО с началом полномасштабной, еще далеко до асфальта. Процентов 30 из списка выпускаеться в Украине, наладить производство другой комплектухи шустро не получиться ни в одной стране
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29.08.2024 10:22 Відповісти
Сьогодні Україна виробляє і постачає понад мільйон дронів на рік, - Шмигаль

Щодо нашої збройної промисловості. Ми дійсно в рази, подекуди в десятки або сотні разів, підняли спроможності нашого виробництва. Всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна. В багатьох підприємств-виробників дронів локалізація складає 98%. ... Від плат до запасних частин - все виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується від наших партнерів", - зазначив він. Джерело:
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29.08.2024 10:20 Відповісти
вчора один із експертів на НВ сказав що це повна маячня, і ця ахметовська шавка просто 3.14здить
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29.08.2024 10:24 Відповісти
Ну по документам они может и правда покупают "украинские детали", которые поставщики ( какая ни будь мутная фирма) покупают в Китае, а потом делают надпись "made in Ukraine" и продают раза в 2-3 дороже.
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29.08.2024 10:34 Відповісти
Він такий " Ахмєтівський", як і ти.
Цей фунт, що сидить в кріслі голови уряду має в кабінеті тьки кулькову ручку і гучномовець, підключений до мікрофону у кабінеті Єрмака. Все.
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29.08.2024 15:36 Відповісти
НВ це контора єрмака
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01.09.2024 03:36 Відповісти
Дякую. Бо тут вже есПЕРДти всі списи зламали
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29.08.2024 10:32 Відповісти
https://meest.cn/news/ Товари, що підлягають забороні у посилках поштового формату, не будуть доступні для авіа та морської доставки.

Доставка зазначених товарів у більших обсягах та інших форматах розглядається.
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29.08.2024 11:40 Відповісти
Это то что по ссылке. Мадьяр не в курсе?
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29.08.2024 11:41 Відповісти
Хто такий мадьяр?
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29.08.2024 11:47 Відповісти
Виноват. Простите за не внимательность.
Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно:
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Богом венгров поклянемся
Навсегда -
Никогда не быть рабами,
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29.08.2024 12:28 Відповісти
в будь якому випадку, він більше в темі постачання дронів за всіх "експертів" що тут зібралися.
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29.08.2024 16:19 Відповісти
Ага, тобто волонтери їх вже не поставлять. А "паперові" поставки 1 млн. дронів від влади продовжаться?...
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29.08.2024 10:48 Відповісти
Вот оно как. Мадьяр оказывается не в теме. Нам то зачем? Ему сбросьте ссылку.
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29.08.2024 11:35 Відповісти
Ніяких проблем, навіщо нам китайські безпілотники і дрони. Наймудріший із Найвєлічайших і найпотужніших в світі сказав, що ми зробимо на укроборонпромі мільйон своїх якісних дронів..., так 73%? Але крім волонтерів, які возили китайські дрони і окремих великих волонтерських організацій, до яких відноситься і "справа громад" та фронд Порошенко забезпечили 80% дронів для ЗСУ. Ще нам передали країни-партнери. Найвєлічайший і найпотужніший брехун в світі забезпечив їх відосами і марафонами.
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29.08.2024 10:22 Відповісти
Я впевнений що квартал95 заздалегідь вже про це подумав. Та налагодив виробництво своїх компектуючих. Чи все що обіцяв Осел - все купувалось в Китаї?
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29.08.2024 10:22 Відповісти
а огородами можна ?
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29.08.2024 10:22 Відповісти
удачно зелена кулібаба з'їздила в Китай... кацапам мабуть такі обмеження не ввели
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29.08.2024 10:23 Відповісти
экспорт только для Украины или для всех ?
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29.08.2024 10:25 Відповісти
надо заказывать через ЕС ,Мадяр , не паникуй . а дело говори
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29.08.2024 10:29 Відповісти
Китайці так і сказали - на кухні дрони не збираються, і заборонив перукарям купляти комплектуючі. Хочете дрони -приїжджайте домовляйтеся, з виробниками, платіть податки, як потужний державний закупівельник, а не вводьте податки людям на посилки.
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29.08.2024 10:33 Відповісти
Мова йде про стандартні посилки а не комерційні вантажі.
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29.08.2024 10:49 Відповісти
От реально чому ми за 2 роки війни залежимо ще від Китаю в дронах який є союзником орків...

Ми не можемо закупити термопластавтомати, паяльні роботи, станки чпу...

Всі чіпи в тих дронах західних компаній, модулі камер також, складність це скласти плату до купи по даташиту та написати код, багато з чого open source...але у нас є море ІТ компанії на

Єдине що потрібно це акумулятори які є також західних компаній але на крайній випадок китай не забороняв екпорт
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29.08.2024 10:59 Відповісти
Більше того ТІ зараз випустив АІ чіпи з досить низьким енергоспоживанням.... американські студенти на них дрони ліплять що можуть визначати тип і модель техніки на землі, вид тварин...

При бажанні це можна навчити на військову техніку і живу силу.... але це не рівень гаражних виробників дронів, треба багато відео для навчання, тестування на полігонах...
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29.08.2024 11:03 Відповісти
Треба нашим дипломатом дати доручення попрацювати зі штатами, що б ті китайцям цю політику "відкоригували"...
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29.08.2024 11:15 Відповісти
Сподіваюсь, за повний місяць, який був,
хтось хоча б з комерсів попрацював над зміною логістики
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29.08.2024 11:27 Відповісти
дуже тривожно, що таке пише Мадяр, який є одним з тих, хто найбільше в темі і мав би знати про шляхи вирішення проблеми, про яку знали дуже заздалегідь
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29.08.2024 11:29 Відповісти
Місяць тому я це писав. І всі пропускали повз вуха, навіть знайомий, що збирає дрони.
Поки грім не вдарить - український мужик не перехреститься.
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29.08.2024 12:06 Відповісти
Ніхто чомусь не зачухався ще місяць назад
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29.08.2024 12:07 Відповісти
Тільки важливий нюанс в тому, що мова йде про звичайні посилки, а комерційні вантажі, а такими є ті, що більше 30 кг, будуть поставлятися так само.

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29.08.2024 12:10 Відповісти
А шо , раму чи наприклад - пропелер для квадрокоптера тільки Китай вміє виробляти ? І більш ніхто в світі ??
Ну нехай електроніка якась там особлива , і яку можуть виробляти лише китайози , але ж - рама з карбона йклмн .!! Це що , супертехнологія якась , якою володіє лише Китай .? Я в шоці .
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29.08.2024 12:16 Відповісти
Все це можуть виробляти в інших країнах, але є два але: ціна та обсяги.
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29.08.2024 13:52 Відповісти
Та ну , наскільки там ця ціна різниться . Ну нехай на кількадесят доларів . Це не смертельно .
Те саме й обсяги .. Було б бажання .
Без того Китаю вже прям - земля не освятиться . ! куди нах ..
Все що виробляє Китай не є чимось - космічним .. Ще раз наголошую - було б бажання .! От взяти хоча б ДБЖ , мені приятель самоучка спаяв у своєму гаражі кращий прилад ніж випускають китайці . Нехай воно і кустарне , але його ефективність перевершує китайське .
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29.08.2024 14:29 Відповісти
Обсяги. Китай жене дешеве мільйонами, європейці - дороге десятками тисяч.
Русня завжди витягувала за рахунок кількості. Зараз вони взагалі будуть завалені дешевими запчастинами, а ми - платитимемо стільки ж за у п'ять разів меншу кількість дронів.
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29.08.2024 14:52 Відповісти
Денис , я знаю що ти великий любитель "посипати голову попелом" , але давай - поживемо побачимо .
Потім будеш плакати . А поки що підстав немає .
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29.08.2024 15:11 Відповісти
Сподіваюсь, якось знайдуть рішення, бо дрони - це наше все. Без них - точно крах фронту.
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29.08.2024 16:00 Відповісти
Поза всякими сумнівами, що все не отримане ЗСУ буде отримано руснею.
Китай може визначити переможця війни, лише припинивши постачати продукцію переможеному.
Китай визначив.
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29.08.2024 13:53 Відповісти
Боже, скільки пафосу)) Здуйся трішки))
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29.08.2024 13:58 Відповісти
""З 1 вересня 2024 року експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Товари, що підлягають забороні, не будуть доступні для авіа та морської доставки",
Минуточку!
А железной дорогой в Расию?
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29.08.2024 16:31 Відповісти
Уверяю вас россию эти запреты не коснутся. КНР провели консультации со странами БРИКС перед введением запрета. К тому же в РФ они эти дроны ввозят как toy accessoires
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31.08.2024 16:54 Відповісти
 
 