Із 1 вересня у Китаї діятиме заборона на експорт низки товарів та комплектуючих до БПЛА, - командир групи аеророзвідки ЗСУ "Мадяр"

У Китаї з 1 вересня почне діяти заборона на експорт товарів та комплектуючих до БПЛА, що вплине на їхню кількість та вартість.

Про це заявив командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр", передає Цензор.НЕТ.

"Приготуватись до нового випробування всім дотичним до застосування дронів. І воно буде неспіврозмірним з тимчасовими недопостачаннями боєприпасів. Їх (боєприпаси, не дрони) хоч час від часу підкидують Партнери. З дронами так не буде. Буде дорого та мало. Ну і пару десятків нових мільйонерів зʼявиться. Різних "мастей. ... Маю думку, що нижче описане обмеження стане одною зі складових "усадки" нас за стіл переговорів. І зовсім не на паритетних умовах.Про наступну хвилю експортних обмежень з Піднебесної мова", - зазначив він.

Мадяр нагадав, що ще місяць тому уряд Китаю оголосив про обмеження з 1 вересня на вивезення з країни цілої низки товарів, дотичних до БПЛА.

"З 1 вересня 2024 року експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Товари, що підлягають забороні, не будуть доступні для авіа та морської доставки", - додав командир.

Так, за словамь Мадяра, з вересня 2024 року більше не прийматимуться до перевезення наступні товари:

Карбонова рама для квадрокоптера;

Карбоновий промінь для квадрокоптера;

Квадрокоптер;

Мотор для квадрокоптера;

Набір комплектуючих для квадрокоптера;

Набір рам для квадрокоптерів;

Навігаційна камера для квадрокоптера;

Політний контролер для квадрокоптера;

Посадочні шасі для квадрокоптера;

Пропелер для квадрокоптера;

Рама для квадрокоптера;

Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера;

Цифрова система передачі даних для квадрокоптера;

Детектор цифрової радіокомунікації;

Радіосистема;

Радіостанція;

Рація портативна;

Система передачі відеосигналу по радіоканалу;

РЕБ системи.

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