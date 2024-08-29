Із 1 вересня у Китаї діятиме заборона на експорт низки товарів та комплектуючих до БПЛА, - командир групи аеророзвідки ЗСУ "Мадяр"
У Китаї з 1 вересня почне діяти заборона на експорт товарів та комплектуючих до БПЛА, що вплине на їхню кількість та вартість.
Про це заявив командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр", передає Цензор.НЕТ.
"Приготуватись до нового випробування всім дотичним до застосування дронів. І воно буде неспіврозмірним з тимчасовими недопостачаннями боєприпасів. Їх (боєприпаси, не дрони) хоч час від часу підкидують Партнери. З дронами так не буде. Буде дорого та мало. Ну і пару десятків нових мільйонерів зʼявиться. Різних "мастей. ... Маю думку, що нижче описане обмеження стане одною зі складових "усадки" нас за стіл переговорів. І зовсім не на паритетних умовах.Про наступну хвилю експортних обмежень з Піднебесної мова", - зазначив він.
Мадяр нагадав, що ще місяць тому уряд Китаю оголосив про обмеження з 1 вересня на вивезення з країни цілої низки товарів, дотичних до БПЛА.
"З 1 вересня 2024 року експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Товари, що підлягають забороні, не будуть доступні для авіа та морської доставки", - додав командир.
Так, за словамь Мадяра, з вересня 2024 року більше не прийматимуться до перевезення наступні товари:
- Карбонова рама для квадрокоптера;
- Карбоновий промінь для квадрокоптера;
- Квадрокоптер;
- Мотор для квадрокоптера;
- Набір комплектуючих для квадрокоптера;
- Набір рам для квадрокоптерів;
- Навігаційна камера для квадрокоптера;
- Політний контролер для квадрокоптера;
- Посадочні шасі для квадрокоптера;
- Пропелер для квадрокоптера;
- Рама для квадрокоптера;
- Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера;
- Цифрова система передачі даних для квадрокоптера;
- Детектор цифрової радіокомунікації;
- Радіосистема;
- Радіостанція;
- Рація портативна;
- Система передачі відеосигналу по радіоканалу;
- РЕБ системи.
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"вкрасти, видурити" - це медоти ліліпутіна, хто ти незнайомець?
Щодо нашої збройної промисловості. Ми дійсно в рази, подекуди в десятки або сотні разів, підняли спроможності нашого виробництва. Всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна. В багатьох підприємств-виробників дронів локалізація складає 98%. ... Від плат до запасних частин - все виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується від наших партнерів", - зазначив він. Джерело:
Цей фунт, що сидить в кріслі голови уряду має в кабінеті тьки кулькову ручку і гучномовець, підключений до мікрофону у кабінеті Єрмака. Все.
Доставка зазначених товарів у більших обсягах та інших форматах розглядається.
Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно:
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Богом венгров поклянемся
Навсегда -
Никогда не быть рабами,
Ми не можемо закупити термопластавтомати, паяльні роботи, станки чпу...
Всі чіпи в тих дронах західних компаній, модулі камер також, складність це скласти плату до купи по даташиту та написати код, багато з чого open source...але у нас є море ІТ компанії на
Єдине що потрібно це акумулятори які є також західних компаній але на крайній випадок китай не забороняв екпорт
При бажанні це можна навчити на військову техніку і живу силу.... але це не рівень гаражних виробників дронів, треба багато відео для навчання, тестування на полігонах...
хтось хоча б з комерсів попрацював над зміною логістики
Поки грім не вдарить - український мужик не перехреститься.
Ну нехай електроніка якась там особлива , і яку можуть виробляти лише китайози , але ж - рама з карбона йклмн .!! Це що , супертехнологія якась , якою володіє лише Китай .? Я в шоці .
Те саме й обсяги .. Було б бажання .
Без того Китаю вже прям - земля не освятиться . ! куди нах ..
Все що виробляє Китай не є чимось - космічним .. Ще раз наголошую - було б бажання .! От взяти хоча б ДБЖ , мені приятель самоучка спаяв у своєму гаражі кращий прилад ніж випускають китайці . Нехай воно і кустарне , але його ефективність перевершує китайське .
Русня завжди витягувала за рахунок кількості. Зараз вони взагалі будуть завалені дешевими запчастинами, а ми - платитимемо стільки ж за у п'ять разів меншу кількість дронів.
Потім будеш плакати . А поки що підстав немає .
Китай може визначити переможця війни, лише припинивши постачати продукцію переможеному.
Китай визначив.
Минуточку!
А железной дорогой в Расию?