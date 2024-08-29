Кулеба у Брюсселі зустрівся з Боррелем: Обговорили далекобійні удари, ППО і військову допомогу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель обговорили своєчасну військову допомогу Україні, питання постачання протиповітряної оборони та підготовку до другого Саміту миру.

Про це Кулеба заявив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Радий бути прийнятим у Брюсселі Жозепом Боррелем сьогодні на важливій зустрічі міністрів ЄС напередодні нового політичного сезону. Довгостроковий мир у Європі залежить від сміливих короткострокових рішень щодо підтримки України, таких як далекобійні удари, протиповітряна оборона та своєчасна військова допомога. Ми обговорювали, як спільно їх просувати", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що успіхи України під Курськом демонструють її здатність повернути ініціативу та переважати на полі бою, тому Україні та партнерам потрібні більш сміливі рішення, щоб скористатися цим імпульсом.

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"Я особливо вдячний Жозепу за підтримку зняття обмежень на використання Україною зброї проти законних військових цілей у Росії", - наголосив глава МЗС.

Боррель та Кулеба окремо зосередилися на прогресі України у виконанні вимог для членства в ЄС, таких як нещодавня ратифікація Римського статуту, і подальших кроки обох сторін для просування процесу вступу.

Крім того, сторони скоординували свої зусилля щодо просування Формули миру напередодні другого Саміту миру, а також спільні дії щодо посилення політичного, дипломатичного та економічного тиску на Росію та її союзників.

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