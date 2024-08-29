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Київ заборонив особам, які сплачують податки в РФ, оформлювати комунальну землю в столиці, - Білоцерковець

Депутат Київради з фракції Удар Білоцерковець

Київрада підтримала запропонований "УДАРом Віталія Кличка" проєкт рішення про заборону оформлювати земельні ділянки комунальної власності в Києві тим бізнесам та особам, які сплачують податки в Росії, а також тим, хто знаходиться під санкціями.

Про це повідомив співголова фракції УДАР в Київраді Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ті, хто платять податки в російський бюджет, мають обирати – вести бізнес в Україні чи в країні-терористі! Це ініціатива фракції "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді. І цю ініціативу сьогодні підтримала Київрада. Згідно з рішенням, Київ забороняє особам, які сплачують податки у росії, оформлювати земельні ділянки комунальної власності в столиці. А також підсанкційним особам", - повідомив Білоцерковець.

Він зазначив, що ті, хто бажає взяти комунальні ділянки в оренду, мають подати до Департаменту земельних ресурсів КМДА гарантійні листи щодо "відсутності перебування під прямим або опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб Російської Федерації".

"Якщо виявиться, що хтось збрехав та сплачує податки в Росії, його право на користування комунальними земельними ділянками у столиці буде анульовано. Тим, хто спонсорує зброю, з якої потім б’ють по Україні, немає чого робити в Києві", - наголосив Білоцерковець.

Також читайте: "Слуги" під тиском киян визнали помилку і подали в Раду проєкт закону про збереження пам’яток, але він беззубий, - Білоцерковець

Автор: 

земля (1675) Київ (19436) Київрада (793) УДАР (86) Білоцерковець Дмитро (70)


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Топ коментарі
+6
Правильний, хоча і запізнілий крок.
А фракція Кличка не хотіла б зініціювати рішення Київради про скасування договорів будь-якого змісту , що були укладені з особами, які є резидентами параші?
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29.08.2024 18:07
+3
зеленський
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29.08.2024 18:26
+2
всіх хто сплачує податки в рф арештувати і в обмінний фонд, землю віддати державі
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29.08.2024 18:27
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Правила форума Рада форумчан
Правильний, хоча і запізнілий крок.
А фракція Кличка не хотіла б зініціювати рішення Київради про скасування договорів будь-якого змісту , що були укладені з особами, які є резидентами параші?
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29.08.2024 18:07 Відповісти
Це рішення ні про що, на мій погляд. Сплату податків ще треба довести
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29.08.2024 21:40 Відповісти
А, що і такі є?😯
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29.08.2024 18:12 Відповісти
зеленський
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29.08.2024 18:26 Відповісти
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29.08.2024 18:18 Відповісти
всіх хто сплачує податки в рф арештувати і в обмінний фонд, землю віддати державі
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29.08.2024 18:27 Відповісти
Всё. Зеля, с его домом в Крыму теперь пролетает в КИеве.
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29.08.2024 18:35 Відповісти
На багато речей "Київ" якось пізно реагує((Чисто як з розшуком втікачів -обраних закордоном((
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29.08.2024 18:51 Відповісти
Ашан, Леруа приготуватися. Чи то інше?
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29.08.2024 18:52 Відповісти
А ті, хто мають російський паспорт, себто, депутати ради і різних рівнів, що сидять в мерії, обласній раді, районній раді - недоторканні?
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29.08.2024 20:15 Відповісти
крім журналістів-розслідувачів ніхто не буде відстежувати це колаборантське лайно,якого купи в кожному місті краіни.10р війни,а цих гнид щомісяця викривають не СБУ, РНБО, Генпрокуратура,а СМІ.Причина зрозуміла.
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29.08.2024 20:48 Відповісти
Хорошо бы дату покупки и прочих действий называть. А вдруг вчера? А я волнуюсь!
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29.08.2024 22:25 Відповісти
 
 