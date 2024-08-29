Використання вилученого у місцевих громад "військового" ПДФО становить лише 45%

"Військовий" ПДФО був вилучений з бюджетів громад у 2023 році разом із "силовим" ПДФО. Обсяг вилучених коштів склав приблизно 115 млрд гривень.

Інформацію про використання державою вилучених в громад коштів надало Міністерство фінансів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Асоціацію міст України.

Лише 45% фактичних надходжень ПДФО використали головні розпорядники бюджетних коштів за січень-липень 2024 року.

Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. При чому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати 529 млн гривень - 2%.

У 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65% з подібною динамікою: Міністерство оборони використало 100% коштів, а Держспецзв'язку використала 0 гривень.

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