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Новини
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У Києві на станції метро "Університет" пасажир потрапив на колії. В потерпілого травматична ампутація ноги. ФОТОрепортаж

Увечері 29 серпня в Києві тимчасово зачинені станції метро "Театральна" та "Університет". На останній на колії потрапив пасажир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна", "Хрещатик" – "Лісова"

Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів. Також зачинено перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна".

"На станції "Університет" пасажир потрапив на колії. На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронні органи зʼясовують обставини", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботи на ділянці столичного метро на Теремки завершуються, рух відновлять на початку осені. ФОТО

Оновлення

"Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено у звичайному режимі. Пасажир живий", - повідомили пізніше в КМДА. 

Згодом у ДСНС повідомили, що за допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка з-під вагона. З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, потерпілого 2004 року народження передано медикам для подальшої госпіталізації.

У київському метро пасажир упав на колії
У київському метро пасажир упав на колії

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Автор: 

Київ (19457) Метрополітен (1416)


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Топ коментарі
+8
Обидва-петросяни ?
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30.08.2024 00:07
+5
Стаднік лікуйся
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30.08.2024 00:20
+4
Вже дає пояснення поліції і ТЦК
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29.08.2024 23:33
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>>> Пасажир живий

Ноги, руки, голова присутнi?
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29.08.2024 23:05 Відповісти
Вже дає пояснення поліції і ТЦК
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29.08.2024 23:33 Відповісти
Обидва-петросяни ?
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30.08.2024 00:07 Відповісти
Вони обидва обосцяни.
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30.08.2024 05:49 Відповісти
Стаднік лікуйся
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30.08.2024 00:20 Відповісти
Дуже зручний засіб відкосити. ТЦК в відчаї.
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30.08.2024 00:26 Відповісти
Характерно, що жарти про мобілізацію та ТЦК пише чмоха під німецьким прапором
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30.08.2024 09:56 Відповісти
потрапив - це кинувся, штовхнули, спотикнувся?
як це ве так сталося?
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30.08.2024 00:35 Відповісти
зелені під поїзд метро не потрапляють!
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30.08.2024 00:37 Відповісти
наши люді в булочную і в ночниє клюби по метрам не єздют...
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30.08.2024 08:08 Відповісти
Такі новини треба давати, коли потерпілий пояснить як це сталось.
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30.08.2024 05:46 Відповісти
 
 