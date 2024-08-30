У Києві на станції метро "Університет" пасажир потрапив на колії. В потерпілого травматична ампутація ноги. ФОТОрепортаж

Увечері 29 серпня в Києві тимчасово зачинені станції метро "Театральна" та "Університет". На останній на колії потрапив пасажир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна", "Хрещатик" – "Лісова"



Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів. Також зачинено перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна".

"На станції "Університет" пасажир потрапив на колії. На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронні органи зʼясовують обставини", - ідеться в повідомленні.

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"Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено у звичайному режимі. Пасажир живий", - повідомили пізніше в КМДА.

Згодом у ДСНС повідомили, що за допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка з-під вагона. З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, потерпілого 2004 року народження передано медикам для подальшої госпіталізації.





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