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Новини Війна
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Очільник МЗС Ірану Арагчі, заперечив намір передавати балістичні ракети РФ, - Боррель

Жозеп Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель поговорив з новим міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Той запевнив, що Іран не передаватиме Росії балістичні ракети.

Про це розповів сам Боррель під час пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Країни-члени сьогодні згадали про Іран та про загрозу того, що Іран буде надавати балістичні ракети для Росії. Просто перед прибуттям на цю зустріч я надіслав послання новому міністру Ірану та висловив занепокоєння будь-яким подібним постачанням. Я отримав негайну відповідь, в якій говорилося, що це невірна інформація. Відповідь також містила запит на зустріч в Нью-Йорку в рамках ГА ООН", - заявив Боррель.

Раніше повідомлялось, що за даними європейської розвідки, Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії.

Читайте: Іран може оголосити себе ядерною державою до кінця року, - глава комітету розвідки палати представників США Тернер

Автор: 

Іран (2019) росія (65007) Боррель Жозеп (1074) балістичні ракети (405)


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Топ коментарі
+8
Ну да. Іран же ніколи не брехав...
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30.08.2024 01:04
+3
коран забороняє *******, а воно ******* як лобом об підлогу...
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30.08.2024 01:08
+2
Іран не передаватиме. Але росія буде використовувати. А Боррель не буде цього помічати. Бо якщо помітить, то це буде екскалація. А екскалація - ніззя.
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30.08.2024 01:07
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Ну да. Іран же ніколи не брехав...
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30.08.2024 01:04 Відповісти
Мопед не мой. Я просто дал объяву (с)
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30.08.2024 05:14 Відповісти
Іран не передаватиме. Але росія буде використовувати. А Боррель не буде цього помічати. Бо якщо помітить, то це буде екскалація. А екскалація - ніззя.
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30.08.2024 01:07 Відповісти
коран забороняє *******, а воно ******* як лобом об підлогу...
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30.08.2024 01:08 Відповісти
Это когда шиит говорит шииту...
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30.08.2024 01:36 Відповісти
а когда суніт шиіту?
то там евреям нема чого робити...
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30.08.2024 01:39 Відповісти
За коментарями пропоную звернутись до Мосса́ду.

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30.08.2024 01:09 Відповісти
Звісно ні, Північна Корея теж не передавала. Сцикливі істоти , "наші партнери", навіть при думці про це обсираються.
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30.08.2024 01:12 Відповісти
ти впевнений що хотів би бути без партнерів?
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30.08.2024 01:14 Відповісти
А вы точно супердержава?
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30.08.2024 01:38 Відповісти
спробуй виясни...
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30.08.2024 01:44 Відповісти
ну якщо ми за Німетчину?
тут тверде ні....
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30.08.2024 01:51 Відповісти
ступор гумору в діда,,,
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30.08.2024 01:26 Відповісти
перекладаю на звук - не офезіва, а офенсів десь так приблизно - чим вам наступ не подобається?
як чюю ту овензіву, аж тіпає...
ну чому завжди треба все перекрутити в погану сторону?
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30.08.2024 02:32 Відповісти
Чужинців завждт тіпає від https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0 незнайомих українських слів.
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30.08.2024 08:57 Відповісти
завждт теж українське слово?
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30.08.2024 09:20 Відповісти
Іран так само спочатку брехав і про шахеди.
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30.08.2024 05:46 Відповісти
Хтось вірить цьому шматку свинячого лайна з рушником на голові?
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30.08.2024 06:16 Відповісти
 
 