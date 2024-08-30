Очільник МЗС Ірану Арагчі, заперечив намір передавати балістичні ракети РФ, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель поговорив з новим міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Той запевнив, що Іран не передаватиме Росії балістичні ракети.

Про це розповів сам Боррель під час пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Країни-члени сьогодні згадали про Іран та про загрозу того, що Іран буде надавати балістичні ракети для Росії. Просто перед прибуттям на цю зустріч я надіслав послання новому міністру Ірану та висловив занепокоєння будь-яким подібним постачанням. Я отримав негайну відповідь, в якій говорилося, що це невірна інформація. Відповідь також містила запит на зустріч в Нью-Йорку в рамках ГА ООН", - заявив Боррель.

Раніше повідомлялось, що за даними європейської розвідки, Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії.

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