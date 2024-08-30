Кожна з країн ЄС визначатиме ліміти на застосування наданої Україні зброї на національному рівні, - Боррель

Рішення про скасування обмежень на застосування зброї наданої країнами ЄС Україні прийматиметься на національному рівні.

Про це під час пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так дипломат відповів на запитання про те, чи вдалося європейським міністрам дійти згоди навколо запиту України щодо скасування обмежень на використання зброї проти військових об’єктів на території Росії.

"Так, ми говорили про можливе скасування лімітів на відстань використання зброї, що надається для України. Наприкінці, висновок є таким: це, переважно, залишається національним рішенням. Більшість країн-членів хочуть залишити це національним рішенням. Певні країни-члени не надсилали жодних озброєнь, тож їх рішення не матимуть практичного сенсу. Інші країни діятимуть відповідно до власних політичних рішень, але не тих рішень, що приймаються на європейському рівні", - пояснив Боррель.

Водночас раніше він закликав країни-партнери не обмежувати Україну у використанні зброї для ударів по території РФ.

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