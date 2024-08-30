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Кожна з країн ЄС визначатиме ліміти на застосування наданої Україні зброї на національному рівні, - Боррель

Жозеп Боррель

Рішення про скасування обмежень на застосування зброї наданої країнами ЄС Україні прийматиметься на національному рівні.

Про це під час пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так дипломат відповів на запитання про те, чи вдалося європейським міністрам дійти згоди навколо запиту України щодо скасування обмежень на використання зброї проти військових об’єктів на території Росії.

"Так, ми говорили про можливе скасування лімітів на відстань використання зброї, що надається для України. Наприкінці, висновок є таким: це, переважно, залишається національним рішенням. Більшість країн-членів хочуть залишити це національним рішенням. Певні країни-члени не надсилали жодних озброєнь, тож їх рішення не матимуть практичного сенсу. Інші країни діятимуть відповідно до власних політичних рішень, але не тих рішень, що приймаються на європейському рівні", - пояснив Боррель.

Водночас раніше він закликав країни-партнери не обмежувати Україну у використанні зброї для ударів по території РФ.

Читайте: Багато держав ЄС висловили підтримку Курській операції, - Боррель

Автор: 

зброя (7443) Євросоюз (13359) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
В каждой цапской ракете вы найдете кучу запчастей и чипов не из кацапстана. Наши про это постоянно сигнализируют.
Какие проблемы?
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30.08.2024 05:52
+2
"...если нападение будет на одну из ее стран...", то НАТа проведе консультації.
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30.08.2024 06:58
+1
А все тому, що в керівництві цих країн-членів сидять етнічно чужородні лідери.
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30.08.2024 04:34
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а нафуя тоді ната?
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30.08.2024 02:31 Відповісти
НАТО для того если нападение будет на одну из ее стран
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30.08.2024 05:18 Відповісти
"...если нападение будет на одну из ее стран...", то НАТа проведе консультації.
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30.08.2024 06:58 Відповісти
Потом обєспокоітся і проведьот усілєнниє консультаціі.
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30.08.2024 07:16 Відповісти
Ёптель, ну как же без консультаций. Это как красные линии для Китая
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30.08.2024 07:59 Відповісти
🙋
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30.08.2024 09:10 Відповісти
🤝
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30.08.2024 12:44 Відповісти
А все тому, що в керівництві цих країн-членів сидять етнічно чужородні лідери.
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30.08.2024 04:34 Відповісти
Певні країни-члени не надсилали жодних озброєнь, тож їх рішення не матимуть практичного сенсу. Джерело:

блин, молодець ‼️
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30.08.2024 04:58 Відповісти
Британія не країна ЕС, не кажучі вже про США і Канаду...
тобто нікого....
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30.08.2024 05:08 Відповісти
Неужели там трудно наждачкой стереть USA на ракете и написать там "Слава Украине"
И сразу станет ракетой национального производства
Кацапье так с иранскими шахедами делают, только лейбл на "герань" исправляют
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30.08.2024 05:22 Відповісти
а чіпи? маркіровка? бачу ви не в курсі дела...
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30.08.2024 05:28 Відповісти
Треба офіційно купувати "Томагавк" як металеву трубу, прикручувати щось своє -
копійчаний стабілізатор, і з чистою совістю писати: "Зроблено в Україні".
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30.08.2024 05:44 Відповісти
за що ви кажете - купувати?
зелені за копійку горобця в чистому полі заганяють...
яке купування?
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30.08.2024 05:48 Відповісти
Ги, томагафки))) Купи ще 6-й амириканьскiй флот )))
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30.08.2024 05:52 Відповісти
Нащо мені шостий флот - це ж не айфон.
Влаштує і другий-третій ...
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30.08.2024 07:11 Відповісти
В каждой цапской ракете вы найдете кучу запчастей и чипов не из кацапстана. Наши про это постоянно сигнализируют.
Какие проблемы?
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30.08.2024 05:52 Відповісти
 
 