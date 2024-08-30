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США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні, - Салліван

джейк,салліван

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Він наголосив, що США дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України". При цьому Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.

"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України", – заявив Салліван.

Радник президента США з питань нацбезпеки додав, що саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Салліван зустрівся із Сі Цзіньпіном: Обговорили, зокрема, війну в Україні

Нагадаємо, раніше Салліван заявив, що переговори з РФ про обмін ув’язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов’язані між собою.

Автор: 

Китай (4555) США (22643) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+19
Потому что существующее положение полностью устраивает и Китай и США. Кацапня стает китайской ресурсрной колонией, США медленно но верно уничтожают кацапскую военную базу. Причем без личного вмешательства
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30.08.2024 08:10
+16
Китайці мразі, а салліван обісцяний переляканий обсос. Завершення війни на 100 % залежить від США і надання ними ДОСТАТНЬОЇ кількості зброї Україні та дозволу бити цією зброєю підарів аж до Тихого океану...
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30.08.2024 08:27
+7
Будь проклята кацапія на віки
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30.08.2024 08:14
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Потому что существующее положение полностью устраивает и Китай и США. Кацапня стает китайской ресурсрной колонией, США медленно но верно уничтожают кацапскую военную базу. Причем без личного вмешательства
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30.08.2024 08:10 Відповісти
А Китай промислова площадка штатів та щей з дешевими орківськими ресурсами
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30.08.2024 08:13 Відповісти
Они про это в курсе и коммунистическая партия Китая не делает сами себе харакири как кацпня
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30.08.2024 08:20 Відповісти
Тільки для цього договорняка треба щоб ми довго воювали але так щоб не нанесли оркам суттєвого урону інакше екпорт дешевих ресурсів може постраждати, звідки і капельне постачання зброї та обмеження
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30.08.2024 08:36 Відповісти
Ну вот взяли и все конспирологические каналы вскрыли.
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30.08.2024 08:41 Відповісти
На счет "китайской ресурсной базы" - согласен. А на счет США - бред.
1. Зачем США "уничтожать военный потенциал РФ"? Они "завтра" собираются нападать на РФ?
2. РФ кратно наростило производство военной техники, боеприпасов, ракет. Новые заводы ВПК уже постороены и продолжают строиться. Форсированно разрабатываются новые образцы вооружений.
3. РФ заключила фактически военные союзы с Ираном и КНДР. Китай пока, петляет от поставок вооружений, но по факту, активно помогает РФ в этой войне.

Это все называется "уничтожение военного потенциала РФ"?
Вы, наверное, перепутали "уничтожение военного потенциала" с "утилизацией СССРовского металолома".
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30.08.2024 09:35 Відповісти
Лазять або ідіоти, або фсбшна х7єта , та ставлять у один ряд США й брехливу мразоту - режим Китаю.
США не зацікавлені у війні, вони закликали не розпочинати й вона їм точно не потрібна на відміну від Китаю. Але маніпулятори накидують, розраховуючи посіяти в Українцях розчарування й негатив до США. Тільки не вийде в їх це.
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30.08.2024 09:44 Відповісти
США мабуть не потрібна ЯДЕРНА війна, або війна із застосуванням ЗМУ.
Війни без застосування ЗМУ були, є і будуть, і частина цих воєн обслуговує інтереси США. Наприклад, війна в Україні.
Поки ця війна в Україні триває, НАТО убезпечена. Не гинуть військовослужбовці США, захищаючи "кожен дюйм території НАТО".
В інтересах США та НАТО, щоб армія путіна "завʼязла" в Україні якомога довше.
Це очевидно можливо, якщо не давати Україні перемогти путіна, а путіну не давати перемогти Україну, не допускаючи "ескалації" застосуванням зброї масового ураження (ядерної, хімічної, бактериологічної) з боку РФ.
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30.08.2024 18:46 Відповісти
1. Зачем США "уничтожать военный потенциал РФ"? Они "завтра" собираются нападать на РФ?

Шоб мордор не вздкмав пійти війною на прикордонні натівські країни

2. РФ кратно наростило производство военной техники, боеприпасов, ракет. Новые заводы ВПК уже постороены и продолжают строиться. Форсированно разрабатываются новые образцы вооружений.

Таке віщають по зомбоящику і усім підконтрольним кремлю змі. Насправді матерільно-технічна база впк мордору крайнє застаріла і вона випливає в більшості за рахунок накопичених за часи занавісу озброєння.

3. РФ заключила фактически военные союзы с Ираном и КНДР. Китай пока, петляет от поставок вооружений, но по факту, активно помогает РФ в этой войне.
Знову ж - це все по рупору кремля таке віщають. Те що х№йло принизився їхати до загнанона кіма чи ірану - це від безвихіддя бо нікому ці ізгої цивілізованому світу не потрібні. До того ж екноміка та впк цих країн не розвивнені в сфері цифри, а тільки спроможні трясти ядерною дубинкою.
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30.08.2024 10:57 Відповісти
1. Приведите хоть один аргумент, что РФ собирается нападать на "прикордонні натівські країни"
2. Наши эксперты говорят, что все ракеты и боеприпасы - свежак. Техника, в основном старая - да. Но её овердокуя. Но есть и новая техника. И этой новой техники РФ производит больше, чем весь Запад вместе взятый. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии https://www.unian.net/world/voyna-rossii-protiv-nato-nemeckiy-general-skazal-kogda-rf-mozhet-napast-na-alyans-12705837.html генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил , что РФ ежегодно производит/модернизирует/восстанавливает (с баз хранения) от 1000 до 1500 танков. Да, с нуля (Т-90) они делают пока немного - до 10 танков/мес. Но они наращивают производство. И какой нам толк с того, что США делают 12 Абрамсов/мес. Нам эти танки не дают.
3. Что значит "вещает рупор кремля"? Вы будете отрицать поставки вооружений из Ирана и КНДР? И это при том, что мы даже не догадываемся о роли Китая. Например, вы понимаете каким таким "чудом" в КНДР появились современные типы вооружений в огромном количестве?
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30.08.2024 11:55 Відповісти
План по Україні без України, хоча,якщо представники України це дерьмаки,то мабуть такі перемовини мають сенс. Забагато галасу і піару від оп по усьому. Від Курщини до Паляниці.
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30.08.2024 08:10 Відповісти
Они тянут время до выборов в США. Будет трампон (не дай Бог)- сразу сработает китайский сценарий- нас замирят с ху#лом и отдадут ему 4 области (пусть не все полностью) и Крым. Будет Харрис- Китай пойдёт вслед за сруським кораблём, и продолжится всё как сейчас ещё на несколько лет с медленной варкой Ху#ла в содержимом его чемоданов. Лично я за второй вариант, хоть он и тоже за счёт Украины и за счёт жизней лучших её людей.
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30.08.2024 08:11 Відповісти
Ну деми якби більше лояльні до Китаю, при приході до влади Байден скасував всі додаткові мита на їх товари які був ввів Трамп, мотивували що це підвищує інфляцію
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30.08.2024 08:16 Відповісти
Де ви все це лайно знаходите? І чому вам подобається його жрати?
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30.08.2024 08:52 Відповісти
Поперше шановний жрите ви...

А яке лайно що вони скасували мита...., так це відкрита інформація, чи що ціни високі через ці мита і тому треба скасувати...
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30.08.2024 08:57 Відповісти
Скажіть ще, що Трамп противник рф і Китаю, і колись дав пару ящиків джавелінів. Це відкрита інформація для тих, хто любить жрать лайно.
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30.08.2024 09:03 Відповісти
Трамп не противник ні РФ ні Китаю... він просто хоче повернути частину виробництва з Китаю в штати.... тому і ввів мита

А щодо раші політика буде така сама як в Байдена тому що там дешеві ресурси просто вони вже підуть не до косооких а в штати
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30.08.2024 12:19 Відповісти
Варка ху#ла це дуже чудово, тільки не забувайте, що ми в тому ж казані.
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30.08.2024 08:23 Відповісти
Скажите спасибо тупым избирателям, которые своим выбором вместо Штатовского казана попытались сдать Ху#лу всю Украину. А теперь придётся долго вариться...
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30.08.2024 09:07 Відповісти
Совершенно верно. Нет президента с США. Какой смысл обсуждать с уходящим начальником клумбу с розами? Ведь кандидаты на его должность любят тюльпаны или астры
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30.08.2024 09:07 Відповісти
Правильно, поэтому их переговоры сейчас имели только 1 цель- сдержать так любимую ими "эскалацию" до выборов в США.
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30.08.2024 09:10 Відповісти
Обкакалься маладой "киссинджер"!
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30.08.2024 08:12 Відповісти
Да в цього кісенджеровського вилупка десь э наколка щит і меч
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30.08.2024 16:00 Відповісти
А як дві воюючі,поки що економічно,і обидві підтримуючи дві інші сторони можуть домовитися про мир між воюючими?)
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30.08.2024 08:13 Відповісти
Будь проклята кацапія на віки
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30.08.2024 08:14 Відповісти
Нічого з жовтомордими не погодиш. Вони "за мір" і баста. А під цим може мфатися на увазі все що завгодно. Навіть знищення України щоб настав "мір".
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30.08.2024 08:24 Відповісти
Егеж, за мир, увесь мир під червоним прапором.
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30.08.2024 18:43 Відповісти
Китайці мразі, а салліван обісцяний переляканий обсос. Завершення війни на 100 % залежить від США і надання ними ДОСТАТНЬОЇ кількості зброї Україні та дозволу бити цією зброєю підарів аж до Тихого океану...
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30.08.2024 08:27 Відповісти
Школа Кісінджера🧐
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30.08.2024 18:42 Відповісти
Від США хотілося б чути про "неприпустимість порушення Статуту ООН" та "недоторканість міжнародно визнаних кордонів країн".
А не про "нічого про Україну без України", що означає зовсім інше.
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30.08.2024 08:33 Відповісти
США можуть виробляти десь до 400 крилатих ракет в місяць під Ф-16.
SLAMM-ER, JASSM.

За місяць жодної не передали, навіть для ударів по окупованим територіям.
Це так США хоче нашої перемоги.

Саліван офісний інтелектуал, людина переначитана, в нього немає простоти мислення. Він видумає якісь червоні лінії, які нічого окрім затримок для нас не приводять.
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30.08.2024 08:37 Відповісти
На Китаи зараз хер надавиш - вбився в пір"я
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30.08.2024 08:41 Відповісти
А як же ''Нічого про Україну без України''?
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30.08.2024 08:50 Відповісти
З 1 вересня Китай запроваджує сильні експортні обмеження на товари, що стосуються БпЛА, - Мадяр

А що це тоді, як не домовленості? Хоч і не всеосяжні, але початок є.
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30.08.2024 08:52 Відповісти
Потому что китаезы ни слова не сказали о выводе рашистских войск с Украины. Цель китаезов помочь рашке захватить Украину а потом Европу. А уже потом рашка передаст все ето Китаю с голубой каемочкой.
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30.08.2024 09:07 Відповісти
Звісно не змогли - бо це не вони вирішують . Це вирішує лише український народ
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30.08.2024 09:41 Відповісти
А отца Салли уже допросили? ("Очень страшное кино")
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30.08.2024 09:48 Відповісти
"конкретний план знищення України "- БУДАПЕШТСЬКА АФЕРА
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30.08.2024 10:40 Відповісти
Колись дядькові Сему не суперечили, до його думок прислухалися, тепер можуть і "подалі" послати..Не той сьогодні Білий Будинок і Пентагон не той... Прикро..
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30.08.2024 12:59 Відповісти
Все буде гаразд, не приймайтесь, дедько Сем не має звички кидати союзників і партнерів! Головне , щоб наше керівна "
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30.08.2024 18:52 Відповісти
..." шобла" не дурковала і не биковала.
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30.08.2024 18:54 Відповісти
Та чого це "можуть"? Вже посилають, тільки дипломатично.
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30.08.2024 20:15 Відповісти
Пошвидше б звільнили це риже чмо.
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31.08.2024 03:43 Відповісти
Зовнішній ворог = Раша та США
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31.08.2024 08:20 Відповісти
 
 