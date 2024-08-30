США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні, - Салліван

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Він наголосив, що США дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України". При цьому Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.

"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України", – заявив Салліван.

Радник президента США з питань нацбезпеки додав, що саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси.

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Нагадаємо, раніше Салліван заявив, що переговори з РФ про обмін ув’язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов’язані між собою.