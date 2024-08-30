США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні, - Салліван
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
Він наголосив, що США дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України". При цьому Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.
"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України", – заявив Салліван.
Радник президента США з питань нацбезпеки додав, що саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси.
Нагадаємо, раніше Салліван заявив, що переговори з РФ про обмін ув’язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов’язані між собою.
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1. Зачем США "уничтожать военный потенциал РФ"? Они "завтра" собираются нападать на РФ?
2. РФ кратно наростило производство военной техники, боеприпасов, ракет. Новые заводы ВПК уже постороены и продолжают строиться. Форсированно разрабатываются новые образцы вооружений.
3. РФ заключила фактически военные союзы с Ираном и КНДР. Китай пока, петляет от поставок вооружений, но по факту, активно помогает РФ в этой войне.
Это все называется "уничтожение военного потенциала РФ"?
Вы, наверное, перепутали "уничтожение военного потенциала" с "утилизацией СССРовского металолома".
США не зацікавлені у війні, вони закликали не розпочинати й вона їм точно не потрібна на відміну від Китаю. Але маніпулятори накидують, розраховуючи посіяти в Українцях розчарування й негатив до США. Тільки не вийде в їх це.
Війни без застосування ЗМУ були, є і будуть, і частина цих воєн обслуговує інтереси США. Наприклад, війна в Україні.
Поки ця війна в Україні триває, НАТО убезпечена. Не гинуть військовослужбовці США, захищаючи "кожен дюйм території НАТО".
В інтересах США та НАТО, щоб армія путіна "завʼязла" в Україні якомога довше.
Це очевидно можливо, якщо не давати Україні перемогти путіна, а путіну не давати перемогти Україну, не допускаючи "ескалації" застосуванням зброї масового ураження (ядерної, хімічної, бактериологічної) з боку РФ.
Шоб мордор не вздкмав пійти війною на прикордонні натівські країни
2. РФ кратно наростило производство военной техники, боеприпасов, ракет. Новые заводы ВПК уже постороены и продолжают строиться. Форсированно разрабатываются новые образцы вооружений.
Таке віщають по зомбоящику і усім підконтрольним кремлю змі. Насправді матерільно-технічна база впк мордору крайнє застаріла і вона випливає в більшості за рахунок накопичених за часи занавісу озброєння.
3. РФ заключила фактически военные союзы с Ираном и КНДР. Китай пока, петляет от поставок вооружений, но по факту, активно помогает РФ в этой войне.
Знову ж - це все по рупору кремля таке віщають. Те що х№йло принизився їхати до загнанона кіма чи ірану - це від безвихіддя бо нікому ці ізгої цивілізованому світу не потрібні. До того ж екноміка та впк цих країн не розвивнені в сфері цифри, а тільки спроможні трясти ядерною дубинкою.
2. Наши эксперты говорят, что все ракеты и боеприпасы - свежак. Техника, в основном старая - да. Но её овердокуя. Но есть и новая техника. И этой новой техники РФ производит больше, чем весь Запад вместе взятый. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии https://www.unian.net/world/voyna-rossii-protiv-nato-nemeckiy-general-skazal-kogda-rf-mozhet-napast-na-alyans-12705837.html генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил , что РФ ежегодно производит/модернизирует/восстанавливает (с баз хранения) от 1000 до 1500 танков. Да, с нуля (Т-90) они делают пока немного - до 10 танков/мес. Но они наращивают производство. И какой нам толк с того, что США делают 12 Абрамсов/мес. Нам эти танки не дают.
3. Что значит "вещает рупор кремля"? Вы будете отрицать поставки вооружений из Ирана и КНДР? И это при том, что мы даже не догадываемся о роли Китая. Например, вы понимаете каким таким "чудом" в КНДР появились современные типы вооружений в огромном количестве?
А яке лайно що вони скасували мита...., так це відкрита інформація, чи що ціни високі через ці мита і тому треба скасувати...
А щодо раші політика буде така сама як в Байдена тому що там дешеві ресурси просто вони вже підуть не до косооких а в штати
А не про "нічого про Україну без України", що означає зовсім інше.
SLAMM-ER, JASSM.
За місяць жодної не передали, навіть для ударів по окупованим територіям.
Це так США хоче нашої перемоги.
Саліван офісний інтелектуал, людина переначитана, в нього немає простоти мислення. Він видумає якісь червоні лінії, які нічого окрім затримок для нас не приводять.
А що це тоді, як не домовленості? Хоч і не всеосяжні, але початок є.