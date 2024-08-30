Італія забороняє Україні бити своєю зброєю по території Росії, - глава МЗС Таяні

Італія не дозволяє використовувати надану Україні зброю для ударів по території РФ, оскільки "Рим не воює з Москвою".

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della serra.

Він наголосив, що Італія передала Україні переважно оборонну зброю. Зокрема, незабаром мають передати систему ППО SAMP/T, яка "не може використовуватись на території Росії".

"Кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю. Ми не воюємо з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією. Тому для Італії позиція залишається незмінною - використовувати нашу зброю на території України. А інші країни вирішують, як вони вважають за потрібне"", - додав Таяні.

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