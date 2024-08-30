Італія забороняє Україні бити своєю зброєю по території Росії, - глава МЗС Таяні
Італія не дозволяє використовувати надану Україні зброю для ударів по території РФ, оскільки "Рим не воює з Москвою".
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della serra.
Він наголосив, що Італія передала Україні переважно оборонну зброю. Зокрема, незабаром мають передати систему ППО SAMP/T, яка "не може використовуватись на території Росії".
"Кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю. Ми не воюємо з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією. Тому для Італії позиція залишається незмінною - використовувати нашу зброю на території України. А інші країни вирішують, як вони вважають за потрібне"", - додав Таяні.
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та ще й у п'ятницю!
Інша сторона і проблема - бездіяльність охвістя ЕрЗе, яке не може довести таку елементарщину, що касапи планують воювати з НАТО в т.ч. з макаронами - звичайно, після того, коли Україна капітулює.
Але ж хтось там заявляв свого часу "еслі я не справлюсь - уйду"...
Скільки ще буде цього дитячого інфантилізму ?
Якщо треба - прийди і візьми ! Це тільки так працює
тому Японіі , Фінляндіі, Китаю, Грузії , Німеччині непотрібні свої землі хоча нагода зараз просто неймовірна для повернення ...
Це до речі, привід подумати виробникам та екпортерам і важкої італійської зброї. Накуй те залізяччя, якщо ним не можна стріляти в агрессора?
А ось це вже зовсім: "Рим не воює з Москвою". Кого цей висер їппе? Щось на кшталт "сонце світить негри пашуть от такая доля наша"?
Я можу мати виключно те, що можу утримувати.
то стосується і території.
Тому не треба надіятися , що хтось буде вирішувати чужі проблеми.
Я не захищаю Таяні, до якого особливо я не маю великої поваги. Але , шановні, закінчується 3й рік війни.
де власна зброя?
берети?
Отже , за такою логікою , все що передано Україні одразу стає українським ! А отже - ми можемо своєю зброєю розпоряджатися як завгодно - не питаючись ні в кого
Дали кое какое оружие,это весь запад, затянули в ужасную бесконечную войну, а теперь мы Россию любим,а вы как хотите. А Украина попалась на удочку,этих добрых людей,Россию ослабили мы сильно,а теперь как хотите. И кто прав.
А друга частина ви повністю праві якби наші влади не рвались за західними кредитами щоб утилізовувати озброєння совка та виробляло свої ракети то орки б ніколи не напали